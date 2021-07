Potsdam

In Brandenburg wurde eine Reihe von Impf-Zertifikaten per Post verschickt, obwohl die Adressaten noch keinen vollständigen Impfschutz besitzen. Mit dem ausgedruckten Beleg konnten die Betroffenen, meist nur Erstgeimpfte, offenbar dieselben Privilegien genießen wie vollständig Geimpfte. Das Gesundheitsministerium räumte gestern den Fehler ein, über den die „Lausitzer Rundschau“ berichtet hatte.

Danach wurden von der Kassenärztlichen Vereinigung rund 460.000 Briefe mit QR-Codes per Post verschickt, um die Erstellung eines digitalen Impfnachweises zu ermöglichen. Eine „kleine Gruppe von Personen“ habe den Brief erhalten, obwohl bis dahin nur eine Impfung erfolgt sei. „Das ist zweifelsohne misslich und ich bedauere das“, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gestern. Das Zertifikat allein sei aber kein Impfnachweis, argumentierte sie. Es diene lediglich der Erstellung eines digitalen Impfnachweises. Dies sei nur möglich, wenn eine vollständige Impfung vorliege. Allerdings hatten Gesundheitsministerium und Bund im Juni beim Versand der Zertifikate mitgeteilt, dass diese auch in Papierform als Impfnachweis taugten.

Linke spricht von „falschen Corona-Freibriefen“

Die Linke hingegen spricht von „falschen Corona-Freibriefen“. Das sei skandalös, die zuständige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher müsse für Aufklärung sorgen, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. Er forderte wegen der Vorfälle eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags.

Nonnemacher wies die Kritik zurück. Die Linke instrumentalisiere den Tatbestand und spreche von Corona-Freibriefen, das sei unverantwortlich. „Corona eignet sich nicht für Wahlkampfzwecke“, sagte Nonnemacher.

Bund und Länder bereiten sich auf 3. Impfung vor

Derweil bereiten sich Bund und Länder auf sogenannte Auffrischungsimpfungen gegen Corona vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten über dieses Thema bereits gesprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech hatten mitgeteilt, dass sie von einem Rückgang der Schutzwirkung des gemeinsamen Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr ausgingen.

Brandenburg müsse sich darauf vorbereiten, forderten Linke und Freie Wähler. „Gerade für Altenheime wäre es sinnvoll, die mobilen Impfteams unabhängig von den Impfzentren vorerst zu erhalten“, meine Freie-Wähler-Fraktionschef Peter Vida. Linken-Fraktionschef Walter meinte: Es müssten jetzt alle Vorbereitungen getroffen werden und „nicht wieder erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Bei einer nötigen dritten Impfung sollten „die Stockfehler der Landesregierung“ vermieden werden.

Von Igor Göldner