1983 war der Entertainer Lars Dietrich elf Jahre alt und wollte vor allem cool sein. Er wuchs im Potsdamer Neubaugebiet „Am Stern“ auf und begeisterte sich für Hip Hop. Seine Eltern hielten auf einem Schmalfilm fest, wie gut ihr elastischer Sprössling damals schon die Moves beherrschte, die von schwarzen Straßengangs in der New Yorker Bronx kreiert worden waren.

Akrobatische Bewegungen

Auch im Westfernsehen waren authentische Vorführungen zunächst nur selten zu sehen, wenn etwa Breakdancer in Unterhaltungsshows eingeladen wurden. Doch die eigentümlich roboteartigen Bewegungen und akrobatischen Verrenkungen teilten sich vor allem über die neue, nervöse, perkussiv zuckende, laute Musik mit. Afroamerikanischer Funk und Soul, abgemischt mit überwältigender Soundtechnik, erlangte durch den Sprechgesang (Rap), das Sampeln und Scratchen der DJs, durch Beatboxing und Schlagzeugexplosionen eine neuartige Qualität.

Doku „Hip Hop und die DDR“

Dem kleinen, gelenkige Lars wurde es sozusagen in die Wiege gelegt, sich dynamisch am Boden zu drehen und die typischen Wellenbewegungen mit den Händen, Schultern, Armen und dem ganzen Körper zu vollführen. Die alten Aufnahmen von ihm flossen in die sehenswerte MDR-Dokumentation „Hip Hop und die DDR“ ein. Die 45-minütige Reportage kann noch bis zum 28. April in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Lars Dietrich (li.) aus Potsdam wird 1983 mit dem Hip-Hop-Virus infiziert. Gemeinsam mit einem Freund rappte er eigene Musiktitel. Es ist der Beginn einer bis heute andauernden Musikkarriere – als Bürger Lars Dietrich. Quelle: mdr

Breakdancer auf dem Leninplatz

Gemeinsam mit anderen Breakdancern, die ihre Erfahrungen in Dresden, Leipzig, Berlin und Dessau machten, berichtet Lars Dietrich, wie sich der Staat in seinem letzten Jahrzehnt dann doch mit dem westlichen Jugendkultur-Hype arrangierte. Auf der Straße einfach zu tanzen, war natürlich verboten und die Volkspolizei schritt etwa 1984 in Stralsund ein und verhaftete einen Jugendlichen, der auf dem Leninplatz das Breakdancen ausprobieren wollte. Als dann aber am 14. Juni 1985 der US-Film „Beat Street“ auch in DDR-Kinos kam, gab es in der Szene kein Halten mehr. Die interviewten Zeitzeugen haben sich den Film bis zu 40 Mal im Kino angeschaut, um die Bewegungsabläufe zu studieren und im Anschluss sofort auf glattem Boden auszutesten.

Der Film war erst ab 14 Jahre zugelassen. Obwohl sich Lars Dietrich damals ganz groß machte, wurde sein Vater im Babelsberger Thalia-Kino skeptisch gefragt, ob sein Sohn wirklich schon so alt sei. Produzent des Filmes war der von der SED-Führung verehrte Friedenskämpfer und Sänger Harry Belafonte. Doch die unterdrückten Schwarzen aus dem US-Ghetto, die in diesem Film ihre Posen und ihr Können demonstrieren, werden von DDR-Jugendlichen um ihre Freiheit und ihre Coolness beneidet. „Der Film sollte eigentlich abschreckend wirken. Aber das Ding ist völlig in die Hosen gegangen. Wir waren neidisch auf die armen Ghetto-Kinder in Amerika.“, erinnert sich Lars Dietrich.

Kassettenrekorder aus dem Westen

Zur Jugendweihe bekommt er von der Verwandtschaft stolze 2500 Mark geschenkt. Er kaufte sich davon kein Moped, sondern investiert die Summe in einen tragbaren Kassettenrekorder. Wirklich klangkräftige Stereogeräte gab es nur im Intershop oder auf dem Schwarzmarkt. „Noch heute hütet Lars Dietrich das wertvolle Stück“, heißt es in Film und dann sieht man ihn als vollbärtigen Mann, wie er mit der protzigen alten Kiste in Potsdam auf dem Platz vor dem Treffpunkt Freizeit (früher: Haus der Jungen Pioniere) tanzt.

Möchtegern-Sprayer hatten ein Problem

Auch die Beschaffung von Jogginghosen, Kapuzenshirts, Turnschuhen und der angesagten Musik selbst gestaltete sich in der DDR schwierig. Auf die weißen VEB-Turnschuhe werden einfach schwarze Adidas-Streifen aufgetragen. Auch das Puma-Logo ist beliebt. Bunte Jacken werden mit hohem Aufwand und individuellen Motiven selbst bemalt. Möchtegern-Sprayer müssen sich ebenfalls zu helfen wissen, denn es gibt keine Farben in Dosen. Man behilft sich mit Schuh- oder Markierungsspray aus der Forstwirtschaft.

„Crazy Feif“ in Potsdam

Als ein Dresdner Hip Hopper zur Armee eingezogen wird, gestaltet er auf einer Wandzeitung die Überschrift „Die Bundeswehr – dein Feind“ in Graffiti-Lettern und bekommt zur Belohnung dafür überraschend einen Tag Sonderurlaub. Hiphop und DDR-Staat finden immer mehr zueinander. Breakdance-Gruppen dürfen sich unter dem Dach der FDJ treffen, staatliche Einstufungen absolvieren und hochoffiziell durch die Kulturhäuser touren. Dafür gibt es sogar vierstellige Gagen. Manchmal verdienen sie an einem Wochenende soviel wie ein Facharbeiter in einem Monat. In Potsdam trat Lars Dietrich mit der Gruppe „Crazy Feif“ auf, wovon es auch einen Filmmittschnitt zu sehen gibt. Sie rappten Texte wie „Wir lieben die Erde/ Wir lieben das Leben/ Für uns kann es schon nicht Besseres geben/ Doch leider gibt es dort einen Mann/ Der das nicht verstehen kann/ Der Präsident verschwendet Millionen...“ Das Schema hatten sie sich bei „Beat Street“ abgeschaut.

Bürger Lars Dietrich kann heute noch die Texte rappen, die er sich ausdachte, um in der DDR öffentlich auftreten zu können. Quelle: Christoph Schmidt

1987 bei der fünfstündigen Polit-Parade zur 750-Jahr-Feier Berlins defilieren auch 100 Breakdancer unter der Tribüne mit Erich Honecker vorbei. Doch abseits der staatlichen Kontrolle organisiert die Szene bis 1989 republikweite Treffen. Die Pirouetten auf Kopf, Händen oder Rücken wurden noch nicht englischen Begriffe gebraucht wie Backspin, Headspin oder Handglide. Dafür gab es Worte wie „Rückendreher“, „Kopfdreher“ oder „Handgleiter“.

Von Karim Saab