Brandeburg

Seit Mittwoch gilt in Brandenburg eine neue Corona-Eindämmungsverordnung. Laut dieser gibt es für Ungeimpfte in bestimmten Regionen des Landes strengere Maßnahmen.

Betroffene Landkreise sind jene, in denen die 7-Tage-Inzidenz „stabil“ bei über 750 liegt, das bedeutet, an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 750 überschreitet. Gleichzeitig müssen in ganz Brandenburg mehr als zehn Prozent der Intensivbetten belegt sein, damit die Regel gilt. Aktuell sind 17,5 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten im Land belegt.

Die betroffenen Regionen werden auch „Hotspots“ genannt. In den „Hotspots“ gelten dann für Ungeimpfte Ausgangssperren zwischen 22:00 und 6:00 Uhr. Gleichzeitig müssen Clubs und Diskotheken schließen.

In diesen Kreisen gilt Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte

Am Samstag gilt die Regel in sechs Brandenburger Landkreisen. In den Kreisen Elbe-Elster (1.592,7), Spree-Neiße (1.212,3), Dahme-Spreewald (1.042), Teltow-Fläming (917,5), Oberspreewald-Lausitz (853,4) und in Frankfurt (Oder) (861,2) liegt die Inzidenz „stabil“ über 750.

Von MAZonline