Potsdam

Die Zahl der Menschen, die nicht an ihrem Wohnort arbeiten, wächst weiter: 3,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland verließen im vergangenen Jahr für ihre tägliche Arbeit ihr Bundesland. Das ist ein Anstieg um rund 100.000 Pendler gegenüber 2020, wie aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht.

Auch die stark ausgeprägten Pendlerbeziehungen zwischen Berlin und Brandenburg haben sich im vergangenen Jahr trotz Homeoffice noch einmal verstärkt. 305.000 Brandenburger überquerten zum Arbeiten die Landesgrenze, der Großteil davon war in Berlin tätig: 228.000 Brandenburger arbeiten in der Bundeshauptstadt – das sind 3000 mehr als 2020.

Mehr Berliner arbeiten in Brandenburg

Auch umgekehrt stieg die Zahl der Berliner, die in Brandenburg tätig waren, leicht an. Zum Stichtag 30. Juni 2021 waren 91.100 Berliner in Brandenburg beschäftigt, knapp 5000 mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt kamen 366.000 Menschen nach Berlin zum arbeiten, obwohl sie dort nicht leben.

Brandenburgs Städte mit den meisten Einpendlern In diesen Städten leben die meisten Einpendler: Potsdam: 50.118 Einpendler, 36.465 Auspendler

Cottbus: 23.093 Einpendler, 12.697 Auspendler

Schönefeld: 16.825 Einpendler, 6913 Auspendler

Frankfurt (Oder): 14.501 Einpendler, 6928 Auspendler

Ludwigsfelde: 12.161 Einpendler, 8.232 Auspendler

Oranienburg: 10.942 Einpendler, 12.086 Auspendler

Großbeeren: 9.862 Einpendler, 3553 Auspendler

Teltow: 9.713 Einpendler, 9.764 Auspendler

Eberswalde: 9072 Einpendler, 7171 Auspendler

Fürstenwalde/Spree: 8623 Einpendler, 7045 Auspendler

Gemessen an der Einwohnerzahl bleibt Brandenburg damit Auspendler-Land Nummer eins. Zum Vergleich: Ähnlich viele Auspendler wie Brandenburg hat Baden-Württemberg, das allerdings mehr viermal so viele Einwohner hat.

Große Unterschiede innerhalb Brandenburgs

Innerhalb Brandenburgs zeigen sich große Unterschiede. In die Landeshauptstadt Potsdam kommen täglich 50.100 Menschen zum Arbeiten. Im Gegenzug arbeiten 36.500 Potsdamer außerhalb. Ein Anziehungspunkt für Pendler ist auch Schönefeld (Dahme-Spreewald), wo sich der Flughafeneffekt bemerkbar macht. 16.800 Einpendler stehen in dieser Stadt 7000 Auspendlern gegenüber. Nur 870 Schönefelder arbeiten auch auf ihrem Gemeindegebiet. Falkensee (Havelland) wiederum ist eher eine Schlafstadt mit hoher Auspendlerquote: 14.609 Falkenseer arbeiten außerhalb, 5656 pendelnd dorthin zum Arbeiten.

Brandenburgs Städte mit den meisten Auspendlern In diesen Städten leben die meisten Auspendler: Potsdam: 36.465 Auspendler, 50.118 Einpendler

Falkensee: 14.609 Auspendler, 5656 Einpendler

Bernau: 12.994 Auspendler, 7.243 Einpendler

Cottbus: 12.697 Auspendler, 23093 Einpendler

Oranienburg: 12.086 Auspendler, 10.942 Einpendler

Königs Wusterhausen: 12.000 Auspendler, 6915 Einpendler

Blankenfelde-Mahlow: 11.183 Auspendler, 7209 Einpendler

Teltow: 9.764 Auspendler, 9713 Einpendler

Hohen Neuendorf: 8.986 Auspendler, 2927 Einpendler

Ludwigsfelde: 8.232 Auspendler, 12161 Einpendler

Gewerkschaften kritisieren „Pendel-Wahnsinn“

Die Gewerkschaften machen teure Mieten und Immobilienpreise für den bundesweiten Anstieg der Pendlerströme verantwortlich. Viele Beschäftigte seien zu stundenlanger Fahrerei gezwungen, sagte Robert Feiger, Chef der Baugewerkschaft IG Bau. Die Zahl der Fernpendler sei gegenüber 2021 um weitere 4,5 Prozent gestiegen – und das trotz aller Homeoffice-Appelle.

„Das geht nicht nur zu Lasten der Betroffenen, denen wertvolle Zeit für Familie und Hobbys verloren geht, sondern schadet auch der Umwelt“, sagte er. Ein entscheidender Beitrag gegen den „Pendel-Wahnsinn“ sei die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in den Orten, in denen die Menschen arbeiten und leben wollten, sagte er.

Er begrüßte den Plan der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu errichten – darunter 100 000 geförderte Sozialwohnungen. Für diese seien dauerhafte Preisbindungen nötig. „Es muss gelten: einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Wir brauchen keine günstigen Mieten mit Verfallsdatum.“

Park-and-Ride-Plätze werden knapp

Linken-Fraktions-Chef Sebastian Walter sagte, die Pendler erlebten eine „Infrastruktur am Limit“, ärgerten sich über „verstopfte Autobahnen und übervolle Regios“ – die Regierung fühle sich „nicht zuständig“, kritisierte er bei einer Landtagsdebatte über die Zusammenarbeit Berlins und Brandenburgs.

Gleichzeitig steige der Druck in den märkischen Orten, weil Zuzügler zum Beispiel in Schulen und Kitas drängten und das Bauland verteuerten. Er verstehe, wenn eine Krankenschwester, die 350 Euro pro Monat weniger verdiene als eine Kollegin in Berlin, Angst vor steigenden Mieten habe, sagte Walter. Einheimische und Neu-Brandenburger konkurrierten zunehmend auch um Park-and-Ride-Plätze.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sieht einen steigenden Bedarf an Parkplätzen für Pendler, die teils mit Auto, teils mit Bus und Bahn unterwegs sind. Er schlug vor, den Berliner Tarifbereich B auf die offiziellen Park-and-Ride-Parkplätze auszudehnen.

Von Torsten Gellner