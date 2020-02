So will der Chemie-Riese BASF grün werden

Schwarzheide

Auf den Sprechzetteln Brandenburger Regierungsvertreter gibt es eine neue Lieblingsformulierung. Bei Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) klingt das so: „Wir Brandenburger sind Vorreiter in erneuerbaren Energien und wir können auch Vorreiter in der Industrie werden.“ Klimaschutz und Industriearbeitsplätze schlössen sich nicht gegenseitig aus, sie bedingten einander, sagt Woidke.

Tesla-Chef Elon Musk habe sich nicht zuletzt für Brandenburg als Standort einer „Giga-Factory“ für E-Autos entschieden, weil der Strom für die Autofabrik perspektivisch aus Wind- und Solaranlagen kommen könnte. Die bei vielen Bürgern ungeliebten Windräder – sie könnten zum Trumpf Brandenburgs im Gezerre um internationale Großinvestitionen werden. Und die ausgekohlte Lausitz – sie könnte eine Renaissance als Hightech-Standort erleben. „Meine Vision ist, dass man in ein paar Jahrzehnten so auf Brandenburg blickt wie wir heute auf Bayern schauen“, sagt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD).

Bei dem ganzen Hype um Tesla ist etwas untergegangen, was sich an der Südgrenze des Landes abspielt: Dort macht sich ein weiterer Weltkonzern, die BASF, fit, für die Zukunft nach dem Kohlenstoff-Zeitalter. „Wir wollen den Produktionsstandort Schwarzheide als Nachhaltigkeits-Champion innerhalb der BASF-Gruppe etablieren“, sagt Robert Preusche von der Abteilung Standortentwicklung in Schwarzheide ( Oberspreewald-Lausitz).

Der Fabrik in Schwarzheide, wo knapp 2000 BASF-Angestellte und 1500 Angehörige anderer Unternehmen arbeiten, kommt im Konzernverbund spätestens seit Mittwoch eine besondere Rolle zu. Da gab die BASF-Konzernführung bekannt, dass ihr Lausitzer Werk den Zuschlag für den Bau einer Fabrik für Batteriekomponenten – einer Schlüsseltechnologie für klimafreundliche Motoren – erhalten hat.

Zur Einordnung: Die BASF (Abkürzung für Badische Anilin- & Sodafabrik) ist dem Umsatz nach das größte Chemieunternehmen der Welt und beschäftigt 122.000 Menschen. Im scharfen Konkurrenzkampf der 350 weltweiten Firmenstandorte haben die Lausitzer sich durchgesetzt.

Die Konzernsache Schwarzheide ist in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Eine gute Klimabilanz ist für Weltunternehmen längst kein Öko-Schnickschnack mehr sondern schlicht ein Erfordernis, will man im internationale Wettbewerb bestehen. Immer mehr Investoren wie Staatsfonds oder große Lebensversicherer suchen vermehrt klimafreundliche Anlagemöglichkeiten. Die Aktionäre erwarten das.

BASF hat sich 2018 selbst eine Nachhaltigkeitsstrategie auferlegt, wonach das gesamte Wachstum der Gruppe weltweit bis zum Jahr 2030 CO2-neutral erfolgen soll. Das heißt: Der Kohlendioxid-Ausstoß aller Anlagen wird auf dem Stand des Jahres 2018 eingefroren. Dazu muss man wissen: Der Konzern plant vor allem in Asien mehrere Riesen-Fabriken mit zigtausend neuen Arbeitsplätzen. Diese Anlagen, die von der Größenordnung dem Ludwigshafener Stammwerk mit seinen 35.000 Mitarbeitern ähneln, sollen also ans Netz gehen, ohne dass die Klimabilanz schlechter wird.

Auch die Kathoden-Produktion in Schwarzheide soll die Kohlenstoff-Bilanz nicht weiter belasten. Ohne massive Kürzungen beim CO2-Ausstoß wird es nicht gehen. Und deshalb schaut man im Konzern besonders auf das Pilotprojekt Schwarzheide.

Es handelt sich um einen gigantischen Versuchsaufbau. Die Chemieindustrie hat einen extrem hohen Energiebedarf. Das Lausitzer Werk verbraucht im Jahr so viel Erdgas wie 90.000 Einfamilienhäuser. Wer drauf zufährt, sieht es rauchen und dampfen. In den Öfen und Reaktoren des Chemiewerks werden Kunststoffe geschmolzen und gekocht, Dämmstoffe für Wohnbauten und Flugzeuge, Autolack-Bestandteile, Material für Fahrradhelme und Isolierboxen für Pizza-Kuriere produziert das Werk, das man sich als einen Chemiepark mit vielen verschiedenen Fabriken vorstellen muss.

Das Werk hat ein eigenes Gaskraftwerk, es wird mit Erdgas befeuert. Den kompletten Strombedarf des BASF-Standorts, so Entwicklungs-Chef Robert Preusche, könne das Unternehmen theoretisch schon heute problemlos aus Ökostrom decken, der in den umliegenden Wind- und Solarparks produziert wird – dort sind etwa 350 Megawatt Leistung installiert, das Werk bräuchte etwa 40 Megawatt.

„Unsere Situation gleicht einem Blick in die Zukunft“, sagt Entwicklungs-Chef Preusche. „Wir haben im Umfeld von Schwarzheide so viele erneuerbare Energien, wie die Bundesregierung das deutschlandweit für 2030 oder 2040 anpeilt.“

Zwar sind chemische Prozesse extrem sensibel, ein Stromausfall könnte verheerende Folgen haben. Doch hat das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr 70 Millionen Euro in die Modernisierung des Kraftwerks gesteckt. Es kann binnen Minuten hoch- oder heruntergefahren werden, und so Schwankungen der Windstromversorgung abzufangen.

Soweit die Theorie. In der Realität ist Ökostrom für das Unternehmen derzeit deutlich teurer als Elektrizität aus Kohle oder Gas. Das liegt an den hohen Netzentgelten und den Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) des Bundes. Die Absurdität dabei: Besonders jene Bundesländer, die viel Windstrom produzieren, müssen besonders viel Geld von den Verbrauchern für die Netz-Nutzung verlangen. „Einen vierfachen Strompreis bezahlt einfach kein Kunde“, sagt BASF-Standortentwickler Preusche.

Die Landespolitik hat das Problem erkannt und drängt bundesweit auf eine Novelle des EEG-Gesetzes. Ende Januar hat der Landtag dazu einen Entschließungsantrag angenommen. Die Regierung wird darin aufgefordert, eine EEG-Novelle voranzutreiben, „damit der in Brandenburg regional erzeugte erneuerbare Strom als Standortvorteil für Brandenburgs Unternehmen stärker zum Tragen kommt“, wie es in dem Dokument heißt.

Die Situation könnte kaum schlechter geregelt sein: Bei starkem Wind müssen in der Lausitz die Windräder abgestellt werden, weil die Leitungen den vielen Strom nicht aufnehmen können – und bei BASF nebenan würde die viele Elektrizität gebraucht. Energiewende paradox.

Derweil hat BASF gemeinsam mit Netzbetreibern und anderen Firmen ein Konsortium gegründet, um den Öko-Strom aus der Region für die Großindustrie nutzbar zu machen. Es geht um eine Vernetzung der Wind- und Solarparks in der Region. Bei einer bundesweiten Ausschreibung für Pilotprojekte hat man sich beworben – doch den Zuschlag bekamen andere.

Gleichwohl hält das Unternehmen an der Umsetzung der Energiestrategie fest. „Das Konsortium lebt“, sagt Jan Hinrich Glahr, Vorsitzender des Brandenburger Landesverbands beim Bundesverbands Windenergie. Viele Industrie-Unternehmen hätten „lange gebraucht, ums sich darum zu kümmern, ihren CO2-Ausstoß zu verringern“, sagt Glahr. Doch jetzt gehe eine Welle durchs Land. Selbst Stahlwerke wie das in Eisenhüttenstadt bemühten sich, den Schmelzprozess in den Öfen mit grüner Energie zu befeuern.

Bei BASF Schwarzheide glaubt man an die Handlungsfähigkeit der Politik. „Bis zur Inbetriebnahme der Anlage für Batteriematerialien ist die Integration erneuerbarer Energien geplant“, teilt die Unternehmensführung mit. Das wäre im Jahr 2022.

