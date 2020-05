Wenn der Sitznachbar hustet: Wie riskant sind Flugreisen in Corona-Zeiten?

Potsdam

Voraussichtlich am 3. Juni wird das Bundeskabinett die globale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufheben, so dass Urlaubsreisen innerhalb Europas dann wieder möglich wären. Doch viele Menschen beschleicht ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, in ein vollbesetztes Flugzeug zu steigen. „Gegen das Fernweh hilft Vernunft nur sehr wenig“, schrieb Max Scharnigg in der „ Süddeutschen Zeitung“ über die bevorstehende Reisesaison. Also dann: Wie (un)vernünftig) sind Flugreisen in Corona-Zeiten? Die Expertenmeinungen gehen auseinander.

Was empfiehlt die EU-Kommission ?

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat im Mai im Auftrag der EU-Kommission ein Gutachten vorgelegt. Es rät vor allem zur Einhaltung des Mindestabstands in Flugzeugen. Um dies zu gewährleisten schlägt die EASA vor, jede zweite Reihe oder einen Sitz pro Dreier-Reihe frei zu lassen. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung: solange die Auslastung dies zulässt.

Gilt also hier: Geschäft vor Gesundheitsschutz?

Jedenfalls reagiert die EASA damit auf die Kritik der Fluggesellschaften: Diese hatten vorgerechnet, dass sie die Maschinen auf der Kurz- und Mittelstrecke nur zu höchstens 66 Prozent auslasten könnten, wenn der Mittelsitz freigehalten wird. Um profitabel zu fliegen, müssten aber mindestens 75 Prozent der Plätze belegt sein.

Was sagen die Fluggesellschaften?

Die EASA empfiehlt ebenfalls eine Mundschutzpflicht für Passagiere und die Kabinen-Crew. Die meisten Airlines, etwa die Lufthansa-Gruppe und Easyjet, haben entsprechende Vorschriften erlassen. Bei geringer Auslastung würden die Passagiere so weiträumig wie möglich in der Kabine verteilt, erklärte die Lufthansa. Aber auch eine ausgebuchte Maschine sei unbedenklich: „Durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung besteht ein ausreichender Gesundheitsschutz.“

Ohne Maske kein Flug – fast alle Airlines verlangen inzwischen, dass Passagiere und die Crew an Bord Mund und Nase bedecken. Quelle: AP

Stimmt das denn?

Kommt darauf an, welchen Experten man fragt. Die Luft in einem Flugzeug wird alle zwei bis drei Minuten komplett ausgetauscht. Laut Airbus-Chefingenieur Jean-Brice Dumont strömt die durch die Klimaanlage aufbereitete Luft in einem Flugzeug nur vertikal – von der Decke herab – und wird am Kabinenboden wieder abgesaugt. Daher sei die Wahrscheinlichkeit, dass Viren horizontal zum Sitznachbar geblasen werden, äußerst gering.

Dumont verweist zudem auf die Filter, die in den Klimaanlagen verbaut sind. Diese „High Efficiency Particulate Air“-Filter, abgekürzt HEPA, würden auch in OP-Sälen oder in Atomkraftwerken zur Luftaufbereitung eingesetzt. „Die Luft im Flugzeug ist bei der Landung sauberer als nach dem Schließen der Türen beim Start“, erklärt Dumont. Die HEPA-Filter würden das Coronavirus mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,97 Prozent aus der Kabinenluft entfernen, behauptet Airbus. Ähnlich äußert sich die Lufthansa: „Der Abscheidegrad dieser Filter entspricht dem Standard der Filter eines klinischen Operationssaals.“

Wer zweifelt das an?

Das ARD-Magazin „Report Mainz“ zitiert dazu zwei Experten aus den USA und Deutschland. Der Amerikaner Qingyan Chen hat zu Infektionsrisiken in Flugzeugkabinen geforscht und hält vollbesetzte Flieger für „ziemlich gefährlich". Er sagt: „Unsere Forschung zeigt, dass die Tröpfchen bis zu vier Minuten lang an Bord zirkulieren können, bevor sie in der Klimaanlage gefiltert werden". Er kritisiert das Konzept der EU-Kommission als unzureichend: „Entweder die Fluggesellschaften lassen den Mittelsitz frei oder sie geben den Passagieren richtige Masken mit FFP2-Standard." Diese Masken mit Aktivkohlefilter schützen auch den Träger vor einer Ansteckung.

Ähnlich äußerte sich in der Sendung der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule Berlin. Er kritisiert, dass die EU-Kommission einfache OP-Masken oder selbst genähte Masken als Ersatz für den physischen Abstand erlaube: „Wenn ein kranker Passagier gegen die Maske hustet, kann es sehr gut sein, dass durch den Druck nach außen, hinten und seitlich die Tröpfchen weiterverbreitet werden.“

Ein Problem hat die EU-Kommission durchaus erkannt: Die dünnen OP-Masken sind irgendwann durchgefeuchtet und taugen dann nichts mehr. Daher lautet die Empfehlung: Auf Langstreckenflügen alle vier Stunden den Mund-Nasen-Schutz austauschen.

Was können Passagiere tun, um sich zu schützen?

Sagrotan oder Ähnliches mitbringen. Am Platz nichts anfassen, ohne es zuvor desinfiziert zu haben. Die Klapptische am Vordersitz sind Untersuchungen zufolge häufig mit Bakterien belastet, ebenso der Metallverschluss des Sicherheitsgurts.

Wie wird sich das Fliegen noch verändern?

Einen Mund-Nasen-Schutz müssen die Fluggäste in Schönefeld und Tegel bereits im Terminal anlegen. Und den bisherigen Bordservice wird es so erstmal nicht geben. Zum Beispiel will Easyjet zunächst gar weder Essen noch Getränke in der Kabine verkaufen. Andere Fluggesellschaften denken über Snack-Automaten am Gate nach.

Damit nicht zu viele Menschen im Terminal herumlaufen, dürfen dort nur noch die Passagiere eintreten. Wer Reisende verabschieden oder in Empfang nehmen will, muss das fortan draußen erledigen.

Gesundheitschecks am Flughafen, wie sie in einigen asiatischen Ländern bereits praktiziert werden, sind in Deutschland erstmal nicht geplant. Der Branchenverband ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) sagt dazu, Kontrollen mit Wärmebildkameras oder durch Fiebermessen seien nicht dazu geeignet, eine Covid-19-Infektion zuverlässig zu erkennen.

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel geht davon aus, dass sich die Leistungsfähigkeit der Flughäfen um bis zu 50 Prozent reduzieren wird – infolge der neuen Abstandsregeln. Für Check-In oder Sicherheitskontrollen müssen die Passagiere also künftig mehr Zeit einplanen.

Gibt es Fälle, in denen sich Menschen im Flugzeug Covid-19 eingefangen haben?

Der Flugmediziner David Powell hat dies im Auftrag des globalen Luftfahrtvervbands IATA untersucht. Demnach gibt es keinen einzigen Fall, in dem sich Passagiere untereinander angesteckt haben. Eine Umfrage bei Airlines ergab drei Verdachtsfälle, in denen Passagiere sich bei Crew-Mitgliedern angesteckt haben könnten, sowie vier Fälle, bei denen die Übertragung zwischen Piloten passiert sein könnte – in diesen Fällen war allerdings unklar, ob das im Cockpit passierte oder später im Hotel.

Von Thorsten Keller