Berlin/Potsdam

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Voraussichtlich soll es damit bundesweit einheitliche Bestimmungen zu einer Corona-Notbremse geben. Das geänderte Gesetz soll schnellstmöglich von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Die neue Notbremse soll inkrafttreten, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt. Was sich für Brandenburg ändern würde:

Die Ausgangssperre kommt

Laut Beschluss soll in den Regionen, in denen die Notbremse greift, eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr inkrafttreten. Eine solche galt in Brandenburg zuletzt über die Oster-Feiertage.

Ausnahmen sind die „Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum“ wie etwa gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen. Ausgenommen sind in der Regel auch die Ausübung eines Berufs oder Mandats und die journalistische Berichterstattung. Das Gleiche gilt für die Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrecht, die unaufschiebbare Betreuung Unterstützungsbedürftiger oder Minderjähriger oder die Begleitung Sterbender, Versorgung von Tieren oder „ähnlich gewichtige und unabweisbare Gründe“.

Testpflicht vorm Friseurbesuch

Wer zum Friseur will, muss ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis vorweisen. Bisher durften Friseure auch bei greifender Notbremsen-Regel ohne Vorlage eines Schnelltests Kunden beidenen.

Andere Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden sind untersagt. Das gilt etwa für Kosmetiker und Tätowierer. Ausgenommen sind Dienstleistungen, „die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie Friseurbetriebe“. Dabei müssen in der Regel FFP2-Masken oder Masken mit gleicher Schutzwirkung getragen werden.

Zwei Tests pro Woche für Lehrer und Schüler in Präsenzunterricht

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer müssen im Präsenzunterricht zweimal pro Woche getestet werden. Darüber hinaus gilt hier eine eigene Notbremse: Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 200, so wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen verboten. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. Diese Bremse gilt auch für Kitas, die Länder können aber Notbetreuung ermöglichen. Die Schulbremse tritt außer Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 200 liegt.

FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV

In Bus, Bahn und Taxi sind Masken mit FFP2-Niveau Pflicht. Möglichst soll nur die Hälfte der regulär zulässigen Passagiere mitfahren. Bisher galt in Brandenburg nur die Pflicht des Tragens einer „medizinischen“ Maske, die auch OP-Masken miteinschließt.

Gültigkeit der Einschränkungen

Wenn die 7-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, so sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Diese sollen so lange in Kraft bleiben bis die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet - dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Bisher gelten die Notbremsen-Regeln in Brandenburg immer mindestens 14 Tage.

Von MAZonline, dpa