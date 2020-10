Potsdam

Ursula Nonnemacher (Grüne) eilt in ihrem ersten Jahr in der Brandenburger Landesregierung von Krisenherd zu Krisenherd: Als Verbraucherschutzministerin muss sie die Schweinepest eindämmen, als Gesundheitsministerin die historische Corona-Pandemie bewältigen. Im Gespräch erzählt sie, wie anstrengend das ist und was sie von den verschärften Corona-Regeln der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hält.

Frau Nonnemacher, der erste Corona-Fall wurde in Brandenburg am 2. März bestätigt. Am nächsten Tag haben Sie die erste Pressekonferenz zum Thema gegeben – und es sollten noch viele weitere folgen. Haben Sie damals schon absehen können, was Ihnen bevorsteht?

Anzeige

Nein, auf keinen Fall. Jeder, der von sich behauptet, diese Dinge exakt voraussagen zu können, der muss schon ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben. Natürlich habe ich irgendwann erwartet, dass diese zweite Welle jetzt kommen würde. Aber das am Anfang schon alles abzusehen – nein.

Das ist tatsächlich erst ein gutes halbes Jahr her. Diese Zeit der Krise, in der Sie häufig im Mittelpunkt stehen, ist auch ihr erstes Jahr als Ministerin überhaupt. Wie haben Sie dieses Jahr bislang erlebt?

Ich habe zuvor noch nie selbst in einer Verwaltung gearbeitet, sondern als Ärztin in einem Krankenhaus, danach als Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Dementsprechend groß war mein Respekt vor dem Amt als Ministerin. Dass es dann gleich mit mehreren Krisen so heftig kommt, hätte ich nicht antizipieren können. Aber ich muss Ihnen sagen: Die ängstliche Erwartung nicht zu wissen, was auf einen zukommt, ist fast schlimmer als wenn man dann richtig loslegt. Mir ging es schlagartig besser, als ich handeln musste. Im Moment ist es sehr, sehr viel. Das betrifft aber das gesamte Haus hier – was die Mitarbeitenden in diesem Ministerium leisten, wird immer völlig außen vor gelassen. Erst Corona, jetzt die Afrikanische Schweinepest. Ich erinnere mich, dass wir den ersten Krisenstab schon im Februar eingesetzt haben: Seither fahren wir hier immer mit 130 Prozent. Das ist ganz schön anstrengend.

Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne), Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg im Gespräch mit MAZ-Redakteur Ansgar Nehls. Quelle: Detlev Scheerbarth

Am Mittwochabend haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel auf verschärfte Regelungen in besonders betroffenen Corona-Regionen geeinigt. Sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden?

Mit den Ergebnissen bin ich sehr einverstanden, befürchte allerdings, dass sie nicht ausreichen werden, das Infektionsgeschehen wirklich abzuschwächen. Aus meiner Sicht steckt viel Brandenburg in dem Beschluss. Wir haben ja bereits früh die Schwellenwerte 35 und 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner eingeführt. Wir befinden uns leider wieder im exponentiellen Wachstum. Wir sehen heute bundesweit täglich steigende Zahlen, in einer Größenordnung, bei der im März der sogenannte Lockdown verordnet wurde mit Kita- und Schulschließungen oder Besuchsverboten in Pflegeheimen. Das wollen wir dringend verhindern. Darum halte ich es für gut und richtig, dass wir jetzt die Maßnahmen in einem vertretbaren Rahmen verschärfen.

Diese neuen Beschränkungen wurden beschlossen Die Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hat sich am Mittwoch auf die Verschärfung der Corona-Regeln vor allem in zwei Schritten, gestaffelt nach Inzidenzwerten in besonders betroffenen Regionen geeinigt. Das gilt: Bei Inzidenz ab 35: Einführung einer zusätzlichen Maskenpflicht in Räumen, aber auch im Freien, wo eine höhere Übertragungsgefahr besteht (in Brandenburg gilt dies bereits). Die Einführung einer Sperrstunde kann ab dieser Inzidenz geprüft werden. Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird reduziert: Bei privaten Feiern auf 25 Teilnehmer im öffentlichen Raum, 15 im privaten Raum (in Brandenburg galten bisher 50 bzw. 25) Ab Inzidenz 50: Einführung Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal 10 Personen und einer Sperrstunde ab 23 Uhr für Gastronomie, Bar und ähnliche Einrichtungen. Begrenzung von Veranstaltungen auf 100 Teilnehmer und bei privaten Feiern auf maximal 10 Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie maximal 10 Personen aus maximal 2 Hausständen im privaten Raum. Sollte der regionale Anstieg bis 10 Tage nach erstmaligem Überschreiten der Grenzwerte sich nicht bremsen lassen, greifen weitere Einschränkungen (z. B. Kontaktbeschränkungen auf 5 Personen oder 2 Hausstände).

Das Infektionsgeschehen im Vergleich zum Frühjahr wird immer diffuser. Es gibt weniger große einzelne Infektionsherde, stattdessen sehr viele kleine Hotspots, die schwierig einzudämmen sind. Läuft das nicht wieder auf einen zweiten Lockdown hinaus?

Ich denke, dass wir alle vermeiden wollen, noch einmal zu solchen scharfen Maßnahmen zu greifen. Es ist ja bekannt, welche Auswirkungen die sehr, sehr starken Kontaktbeschränkungen auf die Psyche der Menschen oder auf die Zahlen häuslicher Gewalt haben. Wir wollen auch nicht noch einmal gänzlich Schulen und Kitas schließen und die Wirtschaft derart stark belasten. Wir sehen die Steuerausfälle, die Schulden, die Corona-Rettungsschirme, die Arbeitslosigkeit. Die Auswirkungen sind gravierend. Aber wer das alles nicht will, der muss priorisieren, wo das Infektionsgeschehen abgebremst werden soll. Maßnahmen betreffen immer Menschen – auch existenziell. Aber wenn wir pro Tag 20.000 Neuinfektionen haben sollten, trifft das die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft noch viel existenzieller.

Das heißt auch, sie können nicht ausschließen, dass die Schulen noch einmal geschlossen werden?

Sehen Sie, es ist schwierig etwas auszuschließen. Aus den Erfahrungen im März und April haben wir den Schluss gezogen, dass die schädlichen Effekte dieser Schließungen besonders ausgeprägt waren. Die Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Bildung, Beschulung und Kinderbetreuung. Eine Schulschließung wird als allerletztes in Betracht gezogen.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Berlin und Brandenburg

Eine Entscheidung zum heftig umstrittenen Beherbergungsverbot wurde vertagt. Brandenburg will daran nun vorerst weiter festhalten. Warum?

Im Moment haben wir zwei größere Bereiche, in denen es Einschränkungen gibt. Das sind die privaten Feiern und die touristischen Reisen, also die Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind. Wir haben gesehen, dass die großen Ansteckungen immer wieder geschehen, wo viele Menschen zusammen kommen und die Ansteckungswege dort verlaufen, wo die Menschen reisen. Da setzen wir an. Das Beherbergungsverbot haben wir bereits im Juni eingeführt, in Verbindung mit den hohen Infektionszahlen im Landkreis Gütersloh. Nun explodieren landesweit die Zahlen und wir diskutieren seit Tagen über umgeplante Herbstferien. Ich verstehe, dass das ärgerlich ist, glaube aber, dass wir uns jetzt auf viel grundsätzlichere Fragen konzentrieren müssen, um ein unkontrolliertes Wachstum zu verhindern.

Was muss stattdessen passieren, um die Vervielfachung der Neuinfektionen abzubremsen?

Ich bin der Meinung, dass wir ein Vollzugsdefizit haben. Wir müssen darauf achten, nicht jeden Tag neue Maßnahmen zu verfügen, sondern zusehen, dass die aktuellen umgesetzt werden. Ich kann es nicht verstehen, wenn ich höre, dass in den nun stark betroffenen Berliner Bezirken seit Wochen und Monaten kein einziges Bußgeld verhängt wurde. Dass nicht richtig kontrolliert wird, dass in Restaurants die Kontaktdaten nicht erfasst werden. Wir müssen darauf achten, dass der Vollzug der Maßnahmen kontrolliert und durchgesetzt wird. Das ist natürlich schwierig, weil wir ein liberaler Rechtsstaat sind. Aber ab und zu müssen sie auch mal sanktionieren.

Lesen Sie auch: Das sind die Inzidenzwerte für Brandenburgs Städte und Landkreise

Aber dass keine Bußgelder verhängt werden, ist doch häufig ein Ressourcenproblem. Es stellt sich doch die Frage, wer die sich ständig ändernden Verordnungen kontrollieren soll.

Natürlich ist das schwierig und wir können allenfalls Stichproben gewährleisten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man hingucken muss und Kontrolltouren machen muss. Das fehlt mir ein bisschen.

Sorgt sich um die Entwicklung der Neuinfektionen in Brandenburg: Ursula Nonnemacher. Quelle: Detlev Scheerbarth

Wann rechnen Sie mit einem Impfstoff? Was ist realistisch?

Nach den Informationen, die wir vom Bundesgesundheitsministerium oder vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen, könnte es sein, dass wir Ende des Jahres eine Zulassung für die ersten zwei, drei Impfstoffe haben. Die müssen dann aber unbedingt unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als Erwartungen in der Bevölkerung zu wecken, denen ein Impfstoff nicht entsprechen kann. Also lieber später, dafür gut getestet.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen. Ausgewählt von der Chefredaktion. Täglich in Ihrem Postfach.

Und dann? Wer wird zuerst geimpft?

Die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes arbeitet zur Zeit an einer Empfehlung, wer zuerst geimpft werden soll. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass Angehörige des Gesundheitssystems zuerst geimpft werden. Danach muss man entscheiden, ob man die vulnerablen Gruppen prioritär impft oder eher diejenigen, die wie Lehrer oder Erzieherinnen viele Kontakte haben. Aber das wird gerade ausgearbeitet, auch der Deutsche Ethikrat ist involviert. Dass Anfang des kommenden Jahres alle geimpft sind und wir wieder Friede, Freude, Eierkuchen haben, ist unrealistisch. Es wird noch bis weit, weit ins kommenden Jahr hinein dauern, bis die Gefahr spürbar abgemildert ist.

Von Ansgar Nehls