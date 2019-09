Potsdam

Ingo Senftleben wirkte gefasst, als er wenige Minuten nach der ernüchternden Prognose auf die kleine Bühne der CDU-Wahlparty tritt. Er war umringt von seinen engen Mitstreitern, kurz zuvor hatte noch das Präsidium getagt. „Ich bin enttäuscht, keine Frage“, bekannte er und dass dies kein einfacher Wahlabend sei. Er hätte gern ein besseres Ergebnis präsentiert. Und versucht sogleich, ein wenig aus der Defensive herauszukommen, als er sagte, Fakt sei auch, dass Rot-Rot „krachend“ abgewählt sei, was auch ein Ziel der CDU gewesen sei.

Dafür erhielt er heftigen Applaus, nachdem in einem Tagungsraum im NH-Hotel in der Potsdamer Innenstadt die Stimmung eher gedrückt war, als die erste Prognose über die TV-Bildschirme flimmerte. Einige der Anwesenden hatten die schwarzen CDU-Balken, die plötzlich stehen blieben, mit lautem Raunen quittiert. Der Traum ist ausgeträumt, dass die brandenburgische CDU erstmals stärkste Kraft wird und die SPD hinter sich lässt. Es ist wohl der schlechteste Wert, den die CDU seit 1990 erreicht hat. Leichter Jubel kam nur auf, als die Zahlen der CDU in Sachsen kamen.

Rückzug kommt nicht in Frage

Fast ein wenig trotzig sagte Senftleben, dass er für das schlechte Wahlergebnis die persönliche Verantwortung trage, aber auch dafür, wie es weitergehe. Er sei bereit, in Gespräche zur Bildung einer Koalition zu gehen für eine stabile Mehrheit. An einen Rückzug denkt Senftleben offenbar nicht und erhielt dafür Rückendeckung von der Parteispitze. Dass er persönlich ein Bündnis mit SPD-Chef Dietmar Woidke im Wahlkampf ausgeschlossen hatte, spielte da zunächst keine Rolle.

Fast ein wenig trotzigen Beifall erhielt Senftleben für den Satz: „Packen wir es an, wenn der Kater verflogen ist.“ Landesvize Barbara Richstein sagte: „Wir dürfen die Fehler von vor fünf Jahren nicht wiederholen.“ Damals habe die SPD der CDU vorgehalten, sie sei nicht regierungsfähig. Das sei vorbei. „Die CDU will regieren.“ Später bei Gegrilltem und Bier wurde die Stimmung noch besser. Allerdings waren die Senftleben-Gegner bei der Wahlparty nur vereinzelt anwesend.

Ob sie nun die Messer wetzen und ihn zu Fall bringen wollen, ist offen. Sie hatten auch Senftlebens Offenhalten einer Koalition unter Linken-Beteiligung kritisiert. Das ist wohl jetzt endgültig vom Tisch. Generalsekretär Steeven Bretz sagte, ein solches Bündnis sei „unmöglich“, die Schnittmengen seien zu gering. Er geht von Gesprächen mit SPD und Grünen aus.

