Potsdam

Der frühere brandenburgische CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat sich nach der Landtagswahl in Thüringen für Gespräche zwischen CDU und Linkspartei ausgesprochen. „Denn ideologische Gräben wollen die Menschen nicht, deshalb sollten Linke und CDU auch Gespräche führen können“, sagte er dem „ Handelsblatt“. Das Ergebnis in Thüringen sei eine Entscheidung der Wähler. „Dies ist zu akzeptieren und sollte nicht zu einer gegenseitigen Blockade führen.“ CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hatte allerdings vor der Wahl eine Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei ausgeschlossen.

Auch andere Brandenburger Politiker äußerten sich zu den Ergebnissen der Thüringen-Wahl. Die Linken-Landesvorsitzende Anja Mayererklärte: „Das Ergebnis zeigt: Die Linke kann in Regierungsbeteiligungen überzeugen und sogar gewinnen. Das Ergebnis ist ein klarer Regierungsauftrag für Bodo Ramelow und für die Linke.“

Der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz bemerkte: „Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die AfD heute in Ostdeutschland ein unbestreitbar starkes Wahlergebnis eingefahren. Ich gebe mich allerdings keiner Illusion hin: Auch in Erfurt wird die Koalition der Wahlverlierer der Altparteien alles tun, um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern.“

CDU-Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmannfühlte sich an die Wahlabende in Brandenburg und Sachsen erinnert. „Die finale Zuspitzung im Wahlkampf hat dem Regierungschef auf der einen und der AfD auf der anderen Seite geholfen. Klar wird erneut, dass pauschales AfD-Bashing kein Rezept ist, es treibt der AfD zusätzlich Wähler in die Arme. Wichtig ist es, die Ursachen der Frustration zu beheben.“

Von MAZonline