„Wir sind Europa“ kommt nach Cottbus

Die Initiative „Wir sind Europa“ lädt am 5. und 6 März zu verschiedenen Diskussionen und Workshops nach Cottbus ein. Die Reihe der Stiftung Zukunft Berlin der Humboldt Universität und des Vereins der Internationalen Journalismus Programme will Menschen zusammenbringen, um über die Zukunft der EU zu diskutieren. Unter anderem werden ein Fotoworkshop und ein Generationendialog angeboten.

Diskussion zur Zukunft Europas

In kleinen Runden „können sich die Bürgerinnen und Bürger direkt mit Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur und Medien austauschen“, heißt es in der Einladung zum sogenannten „Open Space Europe“. Die Bürger sollen dabei die Chancen und Herausforderungen des Kontinents diskutieren und überlegen, wie Europa in Zukunft gestaltet werden kann.

Die Veranstaltung ist der Abschluss einer zweitägigen Reihe von Veranstaltungen rund um Europa. Sie findet am 6. März um 18.30 Uhr im Piccolo-Theater, Erich-Kästner-Platz in Cottbus statt. Mehr Informationen unter wirsindeuropa.blog.

Von Ansgar Nehls