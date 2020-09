Potsdam

Im Fall des körperlichen Übergriffs eines Polizisten auf den Brandenburger Presse-Fotografen Julian Stähle macht das Innenministerium dem Journalisten Vorwürfe. Stähle habe sich kurz vor dem Vorfall Anordnungen der Polizei widersetzt, sagte der Leiter der Polizeiabteilung des Innenministeriums, Herbert Trimbach, am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags.

Im Zusammenhang mit einem SEK-Einsatz in Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) im September 2019 sei dem Fotoreporter ein Platz zugewiesen worden, von dem aus er Aufnahmen machen konnte. Stähle „widersetzte sich der Anweisung, sich hinter dem Sperrkreis aufzustellen“, sagte Trimbach. Daraufhin habe der Journalist „zurückgesetzt“ werden sollen. Dies sei an sich ein „relativ normaler Vorgang“, so Trimbach.

Ministerium verspricht Aufklärung

Was genau dann passiert sei, könne man dem bislang vorliegenden Videomaterial des Journalisten – seine Kamera fiel um, lief aber weiter – noch nicht zweifelsfrei entnehmen. Die Aufnahmen, die auch auf MAZ-online zu sehen sind, zeigten „nur Sequenzen“, so Trimbach. Man werde den Sachverhalt „in aller Offenheit, Klarheit und umfassend aufklären“, versprach Trimbach. Dafür stünden er und Innenminister Michael Stübgen ( CDU) persönlich.

Dem Abteilungsleiter zufolge war zum Zeitpunkt des Vorfalls am 10. September 2019 der Zugriff der Einsatzkräfte bereits erfolgt gewesen – der Einsatz galt einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Wie berichtet, hatte ein Beamter der Direktion West den auch für die MAZ tätigen Journalisten nach einem verbalen Geplänkel zu Boden gerissen und ihn gewürgt – das geht aus einem Video von dem Vorfall zurück. Seit Montag ist der Beamte in den Innendienst versetzt, die Polizeiführung hat Disziplinarmaßnahmen gegen den Mann eingeleitet, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Journalist Stähle hat Anzeige gegen ihn erstattet. Der Beamte habe ihn bei der Arbeit behindert und dann angegriffen.

Kritische Fragen zum Zeitablauf

Der Vorfall hat noch eine weitere Ebene: Der Beamte hatte Stähle seinerseits angezeigt wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte. In dem Prozess am 14. August sagte der Ordnungshüter aus, Stähle habe ihn attackiert und sei dann unglücklich gestürzt. Diese Version stützte ein junger Polizist, der Zeuge der Szene war. Als Stähles Anwalt überraschend ein Video der Aktion im Gerichtssaal zeigte, brach dieser junge Beamte kurz später ohnmächtig im Zeugenstand zusammen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen beide Polizisten wegen des Verdachts der Falschaussage.

Für kritische Nachfragen der Abgeordneten sorgten Aussagen von Innenminister Stübgen zum zeitlichen Ablauf. So wollte der Ausschussvorsitzende Andreas Büttner (Linke) wissen, warum die Polizeiführung erst nach Medienberichten Disziplinarmaßnahmen gegen die Beamten ergriffen habe. Der Verlauf des Prozesse, in dem Stähle freigesprochen, Ermittlungen gegen den übergriffigen Beamten aber wieder aufgenommen wurden, habe bereits vor fast einem Monat Anlass zu Disziplinarmaßnahmen geboten. Dazu sagte Stübgen: „Wir wussten, es ist etwas passiert – aber nicht, was.“ Erst nach Inaugenscheinnahme des Videos habe sich ein „hinreichender Verdacht“ gegen die Beamten ergeben. Dann habe man sofort gehandelt.

Es gab noch mehr Zeugen – was ist mit denen?

SPD-Innenexpertin Inka Gossmann-Reetz erkundigte sich nach weiteren Zeugen des Vorfalls – auf dem Video sind mindestens drei Polizisten zu sehen, als Stähle zu Boden gerissen wird. Nach MAZ-Informationen waren zum Prozess vier Polizisten als Zeugen vorgesehen, zwei meldeten sich aber ab. Die Sozialdemokratin äußerte weiter die Annahme, der Polizist hätte Stähle auch einfach zurückdrängen können, sollte dieser tatsächlich seinen zugewiesenen Standplatz verlassen haben.

Marie Schäffer von den Grünen zweifelte die Aussage an, Stähle habe den Sperrkreis durchbrochen. Ihr Eindruck sei, das im Video zu sehende Polizeiauto sei die Begrenzung für den Journalisten gewesen. An die habe er sich den Aufnahmen nach gehalten. Dies beteuert auch Fotograf Stähle.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster, verlangte, die Polizeibeamten nicht vorzuverurteilen. Es gelte die Unschuldsvermutung. „Wir fordern die konsequente Aufklärung des Vorgangs. Erst dann sollte zu dienstrechtlichen Maßnahmen entschieden werden“, so Schuster

Von Ulrich Wangemann