Innenministerium zu Impfkampagne: „Wir werden relativ zügig Herdenimmunität erreichen“

Potsdam

Im Kampf gegen Corona sieht das Brandenburger Innenministerium in absehbarer Zeit ein Ende der Impfkampagne. Staatssekretär Markus Grünewald sagte in einer Sondersitzung des Innenausschusses am Montag, die Impfquote betrage – rechne man die geschätzten 150.000 in Berlin geimpften Brandenburger und die 103.000 genesenen Märker hinein – mittlerweile 56 Prozent bei den Erstgeimpften, bei den über 18-Jährigen liege die Quote der Erstimpfungen bei statistisch 67 Prozent. Um ein Impfziel von 60 Prozent Erstimpfungen zu erreichen, fehlten nur noch 139.000 Impfungen. Staatssekretär Grünewald: „Wir sind zu großen Teilen durch, wir werden relativ zügig Herdenimmunität erreichen.“

Wer seinen ersten Termin erhalten hat, bekommt automatisch seinen zweiten, deshalb führt der Staatssekretär die Erstimpfungen als Bezugsgröße an – so rechnet man im Ministerium. Über den Daumen gepeilt hinkt die Quote der Zweitimpfungen etwa sechs Wochen hinter den Erstimpfungen her.

Impfziel rückt in greifbare Nähe

Wenn das Impfziel der Erstimpfungen auf 80 Prozent hochgesetzt werde, fehlten in Brandenburg noch 640.000 Dosen, so Grünewald. Bei einem Impfziel von 70 Prozent wären es 390.000 Dosen bis zur Erreichung, sagte der Staatssekretär. Alleine in der Kalenderwoche 23 sind 183.000 Dosen verabreicht worden. „Das bedeutet: Wir haben ein perspektivisch abflauendes Impfgeschehen“, so Grünewald. Wegen der britischen und der Delta-Variante des Virus hätten das Robert-Koch-Institut und die Welt-Gesundheitsorganisation ein höheres Impfziel als 60 Prozent ausgegeben.

Gleichzeitig kündigte der Staatssekretär an, dass neun von elf Impfzentrum bis spätestens zum 1. August von der Kassenärztlichen Vereinigung an den Kommunen übergeben werden. Diese Einigung sei am Freitag kommuniziert worden. Ausgenommen seien Oranienburg und Elsterwerda – die sollen nicht übernommen werden. Dort soll Ende Juli Schluss sein. Ab 18. Juni finden an den beiden Standorten deshalb die letzten Erstimpfungen statt.

Die Impfzentren würden nach Auffassung des Ministeriums „ein kontinuierlich nachlassendes Impfgeschehen“ verzeichnen, sagte der Staatssekretär. Schon jetzt gebe es kurzfristig freie Termine an einzelnen Standorten.

Brandenburg liegt bei Zahl der Impfdosen weiter hinten

Weil die Pandemie soweit unter Kontrolle scheint, wird der Corona-Stab im Innenministerium zum Ende Juni aufgelöst und die Koordinierung der Impfkampagne zurück ans Gesundheitsministerium gegeben. Auch das bestätigte der Staatssekretär. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte nach dem holprigen Start Ende vergangenen Jahres dem Gesundheitsministerium die Hoheit für die Impfkampagne entzogen und dem Innenministerium übertragen. Damals belegte Brandenburg bei den Erstimpfungen immer einen der letzten Plätze. Daran hat sich nicht viel geändert. Brandenburg hat bislang auch bundesweit die die niedrigste Anzahl Impfdosen erhalten, gerechnet auf 100.000 Einwohner.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.180.066 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 623.983 Menschen sind vollständig geimpft – das entspricht 46,8 beziehungsweise 24,7 Prozent der Bevölkerung, teilte das Innenministerium mit.

Von Ulrich Wangemann