Angesichts der Pläne von Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), Autos mit Verbrennungsmotor aus der Stadt zu verbannen, regt sich in Brandenburg Kritik. „ Berlins und Brandenburgs Wirtschaft wachsen immer stärker zusammen. Eine vorgeschlagene Abschottung der Berliner Innenstadt gefährdet diese zukunftsfähige Entwicklung“, sagt Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam.

IHK : Lastenräder sind keine Lösung

Solange es keine flächendeckenden technischen Alternativen für den Wirtschaftsverkehr gebe, verhinderten solche Vorstöße die gute Entwicklung der gesamten Hauptstadtregion. „Deshalb sind solche Insellösungen, die dann zig Ausnahmegenehmigungen nötig machen, nicht akzeptabel“, sagte der Repräsentant von mehr als 70.000 Unternehmen in Westbrandenburg der MAZ. Die Brandenburger Unternehmer könnten „ihre Transporte nicht mit dem Lastenrad oder der Straßenbahn durchführen, und auch nicht alle Pendler werden sich ein Elektroauto leisten können.“

Deutliche Worte findet auch der Chef der CDU-Fraktion im Potsdamer Landtag, Jan Redmann. „Die Verkehrspolitik des Berliner Senats hat die Menschen in Berlin-Mitte im Blick, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn unterwegs sind.“ Brandenburger seien dagegen häufig aufs Auto angewiesen. An den Problemen der Pendler habe „ Berlin kein Interesse“, so Christdemokrat Redmann. Der Berliner Senat „muss sehen, dass es auch um die Leute geht, die in Berlin arbeiten.“ Die brauche die Bundeshauptstadt und schade sich deshalb selbst mit Alleingängen.

CDU will attraktivere Park&Ride-Plätze

Brandenburg habe eine abgestimmte Initiative angeschoben, die Park&Ride-Plätze am Stadtrand in den niedrigeren B-Tarif des öffentlichen Nahverkehrs aufzunehmen. Derzeit gehören viele der Pendlerparkplätze zur teureren C-Zone, weshalb laut Redmann viele Pendler aus Kostengründen in die Stadt hinein führen. Unter anderem zur besseren Abstimmung in der Verkehrspolitik will Brandenburg auch einen gemeinsamen Ausschuss mit dem Berliner Abgeordnetenhaus gründen. Die Berliner Fraktionen prüfen den märkischen Vorstoß derzeit.

Am Dienstag hatte der rot-rot-grüne Senat zwar über ein von Umwelt- und Verkehrssenatorin Günther vorgelegtes Maßnahmepaket für mehr Klimaschutz in der Hauptstadt beraten. Er konnte sich aber nicht einigen und beschloss deshalb auch nichts. Günthers Paket für mehr Anstrengungen für den Klimaschutz sah zum Beispiel vor, mittelfristig keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr in der Innenstadt zuzulassen („Zero Emission Zone“), neue Stadtquartiere klimaneutral zu planen und eine Solarpflicht für sämtliche Neubauten einzuführen. In einem Monat soll das Thema erneut auf der Agenda stehen.

Senatorin Günther kann sich auch eine City Maut vorstellen. Brandenburgs Verkehrsministerium teilte auf Nachfrage mit, dass es „keine verkehrspolitischen Maßnahmen anderer Bundesländer kommentiert, insbesondere wenn diese noch nicht beschlossen sind.“

Von Ulrich Wangemann