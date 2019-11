Neues Zentrum für Mikrosensorik in Cottbus

Cottbus

In Cottbus wurde am Dienstag ein neues Forschungszentrum eröffnet. Der „Innovationscampus für Elektronik und Mikrosensorik“ Cottbus ist eine Kooperation des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder), des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Berlin und des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden sowie der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg.

40 Wissenschaftler im neuen Zentrum

Auf dem Campus der BTU in Cottbus sollen künftig rund 40 Wissenschaftler an der Entwicklung von Mikrosensoren arbeiten. Die elektronischen Einheiten sind grundlegend für Automatisierungsprozesse und die Digitalisierung in Industrie und Alltag. Mit Hilfe von Lichtsensoren können zum Beispiel Jalousien vollautomatisch bewegt werden, als Bewegungssensoren sind sie in Fitnessarmbändern vorhanden, können aber auch über die Situation Pflegebedürftiger informieren, etwa, ob sie gestürzt sind.

Ein Beispiel aus Wildau (Dahme Spreewald): Die Technische Hochschule dort entwickelt in einem Projekt photonische Biosensoren. Quelle: Nadine Pensold

„Es gibt in der Tat schon jetzt eine Vielzahl von Mikrosensoren“, sagt Harald Schenk, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden. Allein in einem Smartphone gebe es bis zu 20 verschiedene Sensortypen. „Aber in Industrie, Gesellschaft und Landwirtschaft gibt es immer mehr Bedarf nach Sensoren mit besonderen Eigenschaften.“ Manche Sensoren müssten mit hohen Temperaturen zurecht kommen, manche mit einer sauren oder basischen Umgebung.

Sensorik für die Landwirtschaft

In Brandenburg gäbe es zum Beispiel in der Landwirtschaft die Chance, Sensoren für Böden einzusetzen. Dabei geht es zum Beispiel um die Überwachung der Bodenfeuchtigkeit oder um den Befall durch Insekten. „Wir haben auch schon mit einigen Firmen Kontakt aufgenommen“, so Schenk. Der Innovationscampus solle neue Entwicklungen auf diesem und anderen Feldern hervorbringen – nicht zuletzt aber auch die Gründung neuer produzierender Unternehmen.

Laut Schenk ist es der Ehrgeiz der fünf Partner spätestens in drei Jahren erste Anwendungen vorweisen zu können, die Industriepartner dann schon in kleiner Stückzahl produzieren können. Die Partner hätten sich auf sechs Themenkomplexe konzentriert. „Wir haben schon einen sehr hohen Reifegrad in einigen technologischen Entwicklungen.“

Hilfe beim Kohleausstieg

Der Campus ist eine Folge des Strukturstärkegesetzes der Bundesregierung. Der Bund unterstützt mit Fördermittel den Strukturumbau der Kohlregionen. Brandenburg soll jährlich mehr als 500 Millionen Euro bis 2038 erhalten. Von diesen Mitteln soll auch das neue Forschungszentrum profitieren.Das Bundesforschungsministerium stellt in einem Sofortprogramm 7,5 Millionen Euro bis Ende 2021 bereit.

Wissenschaftsministerin Martina Münch ( SPD) sieht in dem Campus eine Chance für die Lausitz. Die länderübergreifende Forschungskompetenz in Cottbus sei eine exzellente Basis für Wissenstransfer in die die Wirtschaft. „Damit schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Strukturentwicklung gelingt, die Region weiterhin für Unternehmen attraktiv bleibt und neue Arbeitsplätze in wichtigen Zukunftsfeldern entstehen.“

Von Rüdiger Braun