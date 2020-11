Potsdam

Für herausragende innovative Ideen wurde an sechs Unternehmen der diesjährige Innovationspreis der Länder Brandenburg und Berlin verliehen. Zu den Gewinnern des mit je 10.000 Euro dotierten Preises gehören mit Volucap aus Potsdam und ME Energy aus Wildau ( Dahme-Spreewald) auch zwei Firmen aus Brandenburg. Vier Preise gingen an Unternehmen in Berlin, darunter auch erstmals ein Sonderpreis. Die Preisverleihung fand am Freitagabend wegen der Corona-Pandemie als digitales Event per Livestream statt.

In der engeren Wahl waren elf nominierte Ideen. Insgesamt hatten sich 221 Firmen für den Preis beworben. Die Jury stand unter Vorsitz des Präsidenten der Universität Potsdam, Oliver Günther. Der Innovationspreis wird seit 28 Jahren von den beiden Wirtschaftsverwaltungen der Länder vergeben.

Die Preisträger aus Brandenburg

Die Volucap GmbH entwickelte ein volumetrisches Studio, um reale Menschen und ihre Bewegungen dreidimensional aufzunehmen und digitale Doubles zu erstellen. Diese Technologie löst, so die Jury, die sehr aufwendigen Schritte zur Erstellung von dreidimensionalen digitalen Menschen ab. Die Videos der Charaktere sollen realistischer wirken und die Kosten geringer sein.

ME Energy erhielt den Preis für eine neue Ladelösung für die Elektromobilität. Mit „Charging Node“ soll es möglich werden, Strom für 200 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten aufzuladen. Der Strom wird vor Ort in der Ladestation erzeugt, CO2-neutral aus flüssigen regenerativen Energiespeichern.

Die Preisträger aus Berlin

Belyntic GmbH: Die Firma hat eine ökologisch und ökonomisch attraktive Technologie entwickelt, die höhere Verlässlichkeit in der Wirkstoffforschung etwa zur Bekämpfung von Krebserkrankungen schafft.

Lana Labs GmbH: Das Team internationaler Prozess- und IT-Experten ist spezialisiert auf die durch künstliche Intelligenz gestützte Analyse von Geschäftsprozessen, um Unternehmen effizienter zu machen.

Lumenion GmbH: Um nachhaltig erneuerbare Energien zu erzeugen, entwickelte das Unternehmen den Lumenion-Speicher, der Strom als Wärme bei extrem hohen Temperaturen speichert und unterschiedlich eingesetzt werden kann.

Regional Hero GmbH: Das aus der Non-Profit-Plattform Helfen. Berlin hervorgegangene Unternehmen erhielt den Sonderpreis. Die Plattform hatte im ersten Corona-Lockdown Gutscheine für Restaurants und kleine Geschäfte verkauft, um deren Liquidität zu erhalten. Nun berät Regional Hero kleine Firmen bei digitalen Lösungen.

Von Igor Göldner und Gerald Dietz