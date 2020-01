Berlin/Potsdam

Es summt, brummt und krabbelt immer weniger – vor allem dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird. Große Felder, Pestizide und monotone Landschaften nähmen den Insekten ihre Lebensräume, heißt es im ersten „ Insektenatlas –Daten und Fakten über Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft" der Heinrich-Böll-Stiftung und des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND).

Die Publikation wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Von der Bundesregierung forderte die Grünen-nahe Stiftung politische Weichenstellungen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Das Insektensterben in Deutschland, Europa und weltweit habe bedrohliche Ausmaße angenommen. „Das ist umso dramatischer, als Insekten eine der fundamentalen Lebensgrundlagen unserer Welt sind“, sagte Barbara Unmüßig, die Vorsitzende der Böll-Stiftung. Landwirtschaft und die Ernährung von Milliarden von Menschen seien untrennbar mit Insekten verknüpft. Sie verwies darauf, dass mit Bayer und BASF zwei deutsche Unternehmen zu den weltweit vier größten Pestizid-Produzenten zählten – neben Syngenta und DowDuPont.

Der Insektenschutz ist am Mittwochnachmittag auch Thema im Umweltausschuss des Landtags. Die Abgeordneten diskutieren mit Jägern, Bauern und Imkern über die laufenden Volksinitiative zum Insektensterben. Was man Bienen und anderen Insekten in privaten Gärten oder auf Balkonen Gutes tun kann, lesen Sie hier.

