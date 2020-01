Insektenschutz: Bauernverband lehnt Komplettverbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten ab

Potsdam

Landnutzer wie Jäger, Bauern, und Schafzüchter haben im Landtag ihre Volksinitative „Mehr als nur ein Summen“ für mehr Insektenschutz vorgestellt – und dabei mehr Zusammenarbeit mit den Beteiligten und weitere Forschung gefordert.

In der Anhörung der Initiatoren im Umweltausschuss sagte Henrik Wendorff, der Präsident des Landesbauernverbandes ein Pestizid-Komplettverzicht komme für die Landwirte allerdings nicht in Frage. Die Bauern hätten keine Alternative für diese Mittel. Die Initiative zahlreicher Verbände – Bauern, Jäger, Gartenbauer – will weniger Pflanzenschutzmittel, kein Komplettverbot.

Initiatoren zeigen Dialogbereitschaft mit zweiter Volksinitiative

Wendorff bezog sich dabei indirekt auf die zweite Volksinitiative für den Insektenschutz „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“ von mehreren Naturschutzverbänden, die in Schutzgebieten ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln fordert. Der Landesbauernpräsident zeigte sich für einen Dialog offen. „Wir wollen diesen Versuch erneut unternehmen.“ Er betonte: „Der Insektenrückgang ist zu verzeichnen, der ist da.“

Der Chef des Waldbesitzerverbands Brandenburg, Thomas Weber, sagte, es wäre „toll“, aus beiden Volksinitiativen eine Sache zu machen. Er betonte: „Uns ist sehr wohl bewusst, dass Insekten auch für das Überleben der Menschheit existenziell sind.“ Die Initiatoren von „Mehr als nur ein Summen“ hatten dem Landtag 24 000 gesammelte Unterschriften überreicht.

Auch Naturschutzbund zeigt sich für Gespräche bereit

Der Landeschef des Naturschutzbundes ( Nabu) Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch, sagte für die Initiative der Umweltschützer: „Wir sind zu Gesprächen ausdrücklich bereit.“ Die Initiatoren dieser Aktion wollen ihre Zahl der Unterstützer am kommenden Montag dem Landtag überreichen - im November waren knapp 68 000 Unterschriften zusammengekommen. Für eine erfolgreiche Volksinitiative sind 20 000 Unterschriften notwendig, damit sich der Landtag damit befasst. Falls er die Forderungen ablehnt, kann es zu einem Volksbegehren kommen.

Von Ansgar Nehls