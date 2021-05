Potsdam

Zwei Volksinitiativen setzen sich für Insektenschutz ein; hinter der einen stehen Landnutzer wie der Bauernverband, hinter anderen Umweltverbände wie BUND und Nabu. Im Februar 2020 willigten beide Initiativen ein, dass ihre Anliegen gemeinsam behandelt werden. Das war ein Novum. Doch auch wie der Landtag nun mit den beiden Initiativen umgegangen ist, dürfte ein Novum sein.

Denn die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen brachten kein Gesetz ein, das die Forderungen der Initiativen umsetzen soll. Der Gesetzentwurf zum Insektenschutz wurde lediglich von drei Kenia-Abgeordneten eingebracht: Johannes Funke (SPD), Isabell Hiekel (Grüne) und Ingo Senftleben (CDU).

Moderiertes Verfahren

Das Gesetz war in einem moderierten Diskussionsprozess zustande gekommen, was bei dem kontroversen Thema mit widerstreitenden Interesse als Erfolg gelten darf. Die drei Abgeordneten hatten diesen Prozess begleitet – und fühlten sich dem Ergebnis besonderes verpflichtet.

Das Gesetz, wonach etwa der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten verboten werden soll und Landwirte dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten sollen, wurde zunächst zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen. Für die Umweltverbände ist dieses parlamentarische Verfahren nicht nachzuvollziehen. „Ein klares Bekenntnis der Koalition zum Ergebnis des Dialogprozesses ist in diesem Verhalten nicht erkennbar“, teilte der Nabu mit.

Senftleben: „Ich stehe zu meinem Wort“

Das Regierungslager konnte sich nicht auf das Gesetz in der vorliegenden Form verständigen, weil es noch Fragen zu den Finanzen hat. Auch zwölf Zusatzanträge, etwa für mehr Blühstreifen, fanden keine Mehrheit. Sie waren ebenfalls im Dialogprozess erarbeitet worden und am Donnerstag von Linksfraktion und Freien Wählern eingebracht worden. Die Grüne Isabell Hiekel und CDU-Mann Senftleben votierten für das Oppositionspapier. Senftleben sagte, er stehe zu seinem Wort. Auch Hiekel äußerte sich so. Das Papier mit den zwölf Anträgen fand aber keine Mehrheit.

Agrarminister Axel Vogel (Grüne) wertete die Abstimmung dennoch als Erfolg für die Volksinitiativen. „Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund für ein Scheitern“, sagte er. „Ich bin überzeugt davon, dass der Prozess zu einem guten Ergebnis geführt wird.“

Von Torsten Gellner