Bad Belzig

Wieder erschüttert ein Stadtwerkeskandal eine Kommune in Brandenburg: In Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) hat der kommunale Energie- und Wasserversorger Insolvenz anmelden müssen, weil sein Geschäftsführer sich mutmaßlich an der Strombörse verzockt hatte. Hüseyin Evelek hatte Termingeschäfte abgeschlossen und dabei auf fallende Energiepreise gewettet – wohl um den Bad Belziger Haushalten zukünftig niedrigere Stromrechnungen zu bescheren – eine verhängnisvolle Fehlkalkulation: An der Europäischen Energiebörse EEX in Leipzig explodierten die Preise und nun steht die Summe von rund 22,5 Millionen Euro Schulden im Raum – sollten die Stadtwerke tatsächlich alle Forderungen bedienen. Das entspricht in etwa einem Jahreshaushalt der Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark.

Geschäftsführer wurde gefeuert

Geschäftsführer Hüseyin Evelek ist gekündigt worden, die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft derzeit, ob ein „Anfangsverdacht“ auf strafbares Verhalten vorliegt – das klingt seltsam zurückhaltend angesichts des eingetretenen Chaos. Doch schlechte Geschäfte an sich sind noch nicht strafbar, heißt es aus der Justiz. Die Frage ist, ob sich Evelek über Regeln hinweggesetzt hat oder sogar vorsätzlich handelte, als er den Betrieb an die Wand fuhr. Kriminelle Bereicherungsabsichten allerdings unterstellt niemand dem Manager – ein wesentlicher Unterschied zu anderen Skandalen in Brandenburg.

Die Anwälte der Stadtwerke sprechen von „mutmaßlich grob pflichtwidrigem“ Verhalten. Eine weitere Frage wird sein: Warum hat der Aufsichtsrat nichts gemerkt? In diesem Gremium sitzen Kommunalpolitiker.

Die Angelegenheit droht dem Volumen nach zum größten Stadtwerkeskandal in der jüngeren Landesgeschichte zu werden. Der Landrat von Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD), macht sich Sorgen, dass die Schuldenlast, die aller Wahrscheinlichkeit nach von der Kommune geschultert werden muss, „die Stadtentwicklung auf Jahre beeinträchtigt“, so Blasig. Außerdem seien schlechte Nachrichten Gift für das Geschäftsklima in einer Stadt, die mit der 2002 eröffneten Stein-Therme eine im Grunde gute Entwicklung genommen habe. Blasig empfiehlt der Stadtspitze „schnelle schonungslose Aufklärung, um mit einer Politik der Transparenz wieder aus dem Tal herauszukommen.“ Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) – Ex-Schlagzeuger der Band Keimzeit – müsse sich „an die Spitze einer aufklärenden Kampagne stellen“.

Riskante Börsenspielchen – warum merkten Kontrolleure nichts?

Bad Belzigs Stadtwerkekunden – also die Bürger der 11.000-Einwohner-Stadt – bekommen die Folgen der Misswirtschaft schon jetzt zu spüren. Evelek hatte es neben seinen Börsenspielchen versäumt, rechtzeitig Strom und Gas für dieses Jahr zu beschaffen. Dies muss jetzt teuer nachgekauft werden. Nachdem die Stadtwerke die Stromlieferung eingestellt haben, beliefert der Grundversorger Eon nun die Haushalte und Betriebe, allerdings zu viel höheren Preisen. Gas bezieht das Fläming-Städtchen nun von den Potsdamer Stadtwerken. Die verlangen ebenfalls höhere Rechnungen.

Naturalien gegen Aufträge

Die Affäre reiht sich ein in eine Liste von Skandalen in Brandenburg. Im Jahr 2015 wurde der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg/Havel wegen Untreue und Bestechlichkeit zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich ein luxuriöses Leben samt Villa dadurch finanziert, dass er von Vertragsfirmen der Stadtwerke Scheinrechnungen ausstellen ließ und das zu viel gezahlte Geld dann in Naturalien zurückforderte – unter anderem in Form von Bauleistungen für sein Haus in Rathenow in Höhe von 400.000 Euro. Auch erhielt er von den beteiligten Unternehmen teures Jagdzubehör und Bargeld. Die Unternehmen profitierten im Gegenzug von einer Bevorzugung bei der Vergabe von Aufträgen. Den Stadtwerken entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro.

Einsamer Tod eines Managers

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wurde im Jahr 2009 der damalige Stadtwerke-Chef zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Mittel der Firma für die Förderung des Sportvereins MSV Neuruppin zweckentfremdet hatte. Vor allen Dingen hatte er 400.000 Euro aus dem Vermögen der Stadtwerke für den geplanten Kauf eines Stadions zur Verfügung gestellt. Dabei überging der Manager, der auch Vize-Chef des MSV war, den Aufsichtsrat. Der Verein erlebte damals einen sportlichen Höhenflug. Nach dem Urteil nahm sich der Geschäftsführer das Leben. Die Stadtwerke hatten in einem Zivilverfahren 600.000 Euro Schadenersatz von ihm gefordert.

Eine sportpolitische Komponente hatte auch der Stadtwerkeskandal in Potsdam vor rund zehn Jahren. Dem langjährigen Geschäftsführer der dortigen Stadtwerke war vorgeworfen worden, dem Fußballdrittligisten SV Babelsberg 03 an den Aufsichtsgremien vorbei Bürgschaften gewährt zu haben - illegales Sponsoring also. Die Ermittlungen wurden schließlich 2012 gegen Zahlung einer fünfstelligen Summe eingestellt. In der Folge des Skandals setzte die Stadt eine Transparenzkommission ein, die ein Regelwerk für Transparenz und Kontrolle in kommunalen Unternehmen erstellte. Dies galt damals als bundesweit einmalig. Der SV Babelsberg 03 spielt mittlerweile in der Regionalliga Nordost.

Stadtwerkeskandale sind keine Brandenburger Spezialität

Warum aber sind ausgerechnet Stadtwerke so anfällig für krumme Touren? „Stadtwerkeskandale sind keine Brandenburger Spezialität“, sagt Ulrike Löhr, Expertin für Kommunales bei Transparency International. Gerade Aufsichtsgremien seien oft überfordert, wenn sie es mit den Kniffen des europäischen oder weltweiten Energiehandels zu tun bekämen. „Es braucht eine qualifizierte Besetzung, daran kann man bei manchen kommunalen Vertretern durchaus Zweifel haben“, so Löhr. Sie plädiert dafür, Fachleute hinzuzuziehen. Schließlich gehe es oft um „abenteuerliche Beträge“.

Noch einen Grund sieht die Transparenz-Expertin für die Wiederkehr von Stadtwerkeskandalen: „Kommunale Unternehmen stehen völlig zu Recht mehr im Focus der Öffentlichkeit“, weil sie mit dem Geld der Bürger arbeiteten. Außerdem drängen wegen der politischen Besetzung der Aufsichtsräte öfter Interna aus den Unternehmen als bei privaten Firmen.

Wie geht es nun weiter in Bad Belzig, dem malerischen Städtchen am Fuße der Burg Eisenhardt? Eine Gruppe bekannter Bürger um die frühere Bürgermeisterin, den ehemaligen Regiobus-Chef und den Ex-Kur-Geschäftsführer fordert maximale Transparenz vom Bürgermeister. So hatten etwa die Stadtverordneten Ende Dezember in zwei nichtöffentlichen Sitzungen ein Darlehen aus der Stadtkasse für die Stadtwerke Bad Belzig GmbH über 1,6 Millionen Euro gewährt. Ex-Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig scharfe Kritik an den Verantwortlichen für die Stadtwerke-Pleite. „Dummheit, Faulheit und Überheblichkeit haben zu dem Desaster geführt“, sagte er. Die Stadtwerke seien „eigentlich gesund“ gewesen.

Dass die Stadtwerke zerschlagen und Teile verkauft werden, ist denkbar. Vorerst soll die Insolvenz in Eigenregie bewältigt werden. Verhandlungen mit Hauptgläubiger Vattenfall laufen. Und Bad Belzigs Bürger dürfen sich auf saftige Nachzahlungen einstellen: Eine örtliche Fleischerei meldete 8000 Euro Mehrkosten pro Monat.

Von Ulrich Wangemann und Hermann M. Schröder