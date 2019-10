Brandenburg kann auch 2020 mit weniger Arbeitslosen rechnen

Potsdam

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg wird sich auch im kommenden Jahr widerstandsfähig zeigen – trotz einer zu erwartenden Eintrübung der Konjunktur. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) der Bundesagentur für Arbeit für 2020 hervor. Danach wird in Brandenburg mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um zwei Prozent gerechnet. Das ist der beste Wert aller Bundesländer. Derzeit liegt die Quote landesweit bei 5,5 Prozent, der tiefste Wert seit 1991.

Höchster Wert in den neuen Ländern bei Beschäftigung

Bundesweit wird die Zahl der Arbeitslosen nahezu unverändert sein (plus 0,1 Prozent). Mit höheren Arbeitslosenzahlen wird unter anderem in Baden-Württemberg (3,1), Bayern (2,1), Sachsen-Anhalt (1,1) und Thüringen (1,2) gerechnet.

In Brandenburg wird im kommenden Jahr zugleich die Zahl der Beschäftigten steigen – allerdings nur in geringem Maße. Gegenüber diesem Jahr wird mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. Das ist in etwa Bundesdurchschnitt. Brandenburg erreicht im Vergleich zu anderen ostdeutschen Ländern mit Sachsen damit den höchsten Wert. Die höchsten Zuwächse werden im Arbeitsagenturbezirk Neuruppin mit plus 1,1 Prozent erwartet, die niedrigsten in Cottbus und Eberswalde (plus 0,4 Prozent).

Holger Seibert, Quelle: privat

Holger Seibert, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner IAB-Regionalbüro, sagte der MAZ: „Nach unserer Prognose kann Brandenburg für 2020 zuversichtlich sein.“ Das Land profitiere in erster Linie von der Sogwirkung Berlins. Dort werde das seit Jahren anhaltende sehr dynamische Beschäftigungswachstum mit plus 1,9 Prozent fortgesetzt. Einen solchen Wert habe kein anderes Bundesland. Viele Brandenburger würden von diesen Arbeitsplätzen in der Bundeshauptstadt profitieren. Ein Wermutstropfen: Diese Entwicklung wird es in den berlinfernen, peripheren Räumen des Landes so nicht geben wird. In erster Linie wird das Berliner Umland von der Bundeshauptstadt profitieren.

Fachkräftemangel bleibt zentrales Problem

Zentrales Problem ist aus Sicht der Arbeitsmarkt-Forscher vom IAB der Fachkräftemangel. Der sorge dafür, dass sich die Entwicklung der Beschäftigten in Brandenburg mit plus 0,7 Prozent „etwas abflacht“, so Seibert. Diese Vorhersagen bleiben deutlich zurück gegenüber denen in Berlin. Neben der Anwerbung von Fachkräften sollte das Land auf eine bessere Breitbandversorgung setzen. Damit sei das Land auch attraktiver für Unternehmensgründer, empfahl Seibert. Das sei gerade für die ländlichen Räume in Brandenburg enorm wichtig, um nicht abgehängt zu werden.

In den laufenden Koalitionsverhandlungen in Brandenburg haben sich SPD, CDU und Grünen darauf verständigt, dass die Gewinnung von Fachkräften eine der „zentralen Herausforderungen“ der Wirtschaft sein soll. Die Baubranche warnte jetzt davor, dass durch Personalmanko die Bautätigkeit in der Region eingeschränkt werde. Die Situation werde sich weiter verschärfen, meinte Verbandschef Robert Momberg.

Die Turbulenzen auf den internationalen Märkten wie der ungeklärte Brexit oder der Handelsstreit zwischen den USA und China werden nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Brandenburg nicht in Mitleidenschaft ziehen. „Das wird keine gravierenden Auswirkungen haben, weil das Land keine so exportstarke Wirtschaft hat“, so Seibert.

Von Igor Göldner