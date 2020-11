Intensivbetten in Brandenburg: Bald kein Platz mehr für Patienten?

Potsdam

Michael Jacob, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg, über volle Intensivstationen, länderübegreifende Notfallpläne und die aktuelle Situation auf den Stationen.

Herr Jacob, in Brandenburg gibt es 800 Intensivbetten, 590 davon sind belegt und die Infektionszahlen steigen. Wird es bald eng in den Krankenhäusern?

Anzeige

Im Vergleich, besonders mit dem Blick auf das Nachbarland Berlin, ist die Lage in Brandenburg noch nicht dramatisch. Rund 8 Prozent der belegten Intensivbetten werden von Covid-19 Patienten belegt, damit befindet sich Brandenburg deutschlandweit im mittleren Bereich. Wir beobachten die Entwicklung aber mit Besorgnis.

Es gibt einige Landkreise, in denen die Kapazitäten der Intensivbetten bereits erreicht sind. Im Kreis Oberspreewald- Lausitz gibt es kein einziges freies Intensivbett mehr. Werden Patienten jetzt in andere Kliniken verlegt?

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Patienten von anderen Krankenhäusern übernommen werden, sollte es zu einem lokalen Engpass kommen. Es gibt entsprechende Netzwerkstrukturen, da sind die großen Schwerpunktkrankenhäuser im Land mit eingebunden. Momentan sind wir in Brandenburg aber noch in einer Situation, in der wir die Covid-Patienten noch gut versorgen können. Sollte das nicht mehr der Fall sein, gibt es noch eine Notreserve.

Die sieht vor, dass innerhalb weniger Tage noch mal 450 Intensivbetten bereitgestellt werden könnten. Gibt es genügend Personal, um diese Betten auch zu besetzen?

Nach der ersten Welle hat man die intensivmedizinischen Kapazitäten schon hochgefahren. Jetzt schaut man unter anderem in den eigenen Häusern. Intensivpatienten benötigen rund um die Uhr eine intensive Betreuung. Nicht alle Pflegekräfte mit Erfahrung auf der Intensivstation arbeiten in der Intensivpflege oder in Vollzeit. Da wird jetzt versucht, alles zu aktivieren. Irgendwann kommt man sicherlich an Grenzen. Da sehe ich vor allem auf bundespolitischer Ebene noch Handlungsbedarf.

Was fordern Sie?

Wichtig ist die Pflegepersonaluntergrenze wieder auszusetzen, damit Krankenhäuser nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen, weil eine bestimmte Pflegekraft fehlt. Außerdem brauchen die Häuser einen finanziellen Ausgleich für verschobene OPs, sonst wird es wirtschaftlich schnell eng. Beide Maßnahmen haben den Kliniken währen der ersten Welle sehr geholfen.

Was haben die Krankenhäuser aus der ersten Welle mitgenommen?

Die Lager sind voll, wir haben Reserven und kommen nicht sofort wieder in Schwierigkeiten. Alle Hygienekonzepte sind noch mal überarbeitet worden, damit Infektionen in Krankenhäusern möglichst vermieden werden. Planbare Krankenhausleistungen können schnell heruntergefahren, Personal sehr schnell umgesteuert werden. Man kann sich auch bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, das Krankenhausgeschehen entwickelt sich mit einem Zeitverzug von zwei bis drei Wochen zum Infektionsgeschehen und kommt nicht so plötzlich wie ein Großereignis.

Gibt es Pläne für den Fall, dass es in Brandenburg keine Kapazitäten bei den Intensivbetten mehr gibt? Wird dann auch in andere Bundesländer verlegt?

Bislang ist das nicht notwendig, noch ist das Infektionsgeschehen in den Ländern beherrschbar. Natürlich gibt es Vorüberlegungen. Wir sind im Kontakt mit Kollegen aus anderen Ländern, mit unserem Ministerium und auch die Länder untereinander tauschen sich regelmäßig aus.

Was ist konkret geplant?

In Deutschland sind fünf Versorgungsregionen vorgesehen. Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bilden dabei eine Region. Sollte es in einem Land Engpässe geben, wird es innerhalb dieses Verbunds weitere Abstimmungen und Planungen geben. Noch ist das aber nicht nötig.

Die Infektionszahlen steigen allerdings momentan...

Das Krankenhausgeschehen wird sich verstärken, heute sehen wir die Fälle im Krankenhaus, die sich vor zwei Wochen angesteckt haben. Wir hoffen aber, dass der Trend mit den jetzigen Maßnahmen gebrochen wird.

Greifen die neuen Maßnahmen denn weit genug?

Die Maßnahmen sind wichtig, um die zweite Welle zu brechen. Von der Krankenhausseite würden wir uns noch einen flexibleren Umgang mit Besuchsrechten wünschen. Ich sage nicht, dass Sterbende und schwer Kranke keinen Besuch bekommen sollen, aber wir sollten das Besuchsgeschehen deutlich reduzieren. Da bitte ich die Bevölkerung um Verständnis.

Von Gesa Steeger