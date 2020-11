Potsdam

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist der erste in Brandenburg, in dem die Intensivbetten knapp werden. Aktuell werden am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg vier Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, sechs weitere werden intensivmedizinisch betreut. Das bestätigte eine Klinik-Sprecherin gegenüber der MAZ.

Stündlich ändert sich die Lage

„Die Situation ist sehr dynamisch“, sagt Volkmar Hanisch, Chefarzt des Zentrums für Intensiv- und Notfallmedizin im Klinikum Niederlausitz. Stündlich wechsele sich die Lage auf den Stationen. Die Situation in den Kliniken bezeichnet Hanisch als „besorgniserregend.“

Anzeige

Seit rund zwei Wochen kämen vermehrt Patienten in die Notaufnahmen, sagt der Mediziner. Anders als in der ersten Welle vom Frühjahr kämen weniger Verdachtsfälle, dafür mehr Patienten, die über schwere Symptome klagten.

Kapazitäten beim Personal sind erschöpft

Um die Betreuung der Patienten im Landkreis zu sichern, habe das Klinikum bereits vor einer Woche die Kapazitäten auf der Intensivstation ausgebaut, so Hanisch. Mit Blick auf das steigende Infektionsgeschehen in Brandenburg befürchtet der Intensivmediziner allerdings Engpässe – vor allem beim Personal.

Denn weiteres geschultes Personal für die Intensivstationen fehlt. Die Stationen seien auch schon vor der Pandemie knapp besetzt gewesen. Außerdem seien Ärzte und Pfleger mangels Impfstoff vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus selbst nicht gefeit.

Situation wie in Italien vermeiden

Nicht nur das Klinikum Niederlausitz befürchtet Personalknappheit auf den Intensivstationen. Auch Michael Jacob, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg, spricht im MAZ-Interview von vollen Stationen, steigenden Patientenzahlen und überlastetem Pflegepersonal.

Volkmar Hanisch hofft, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen deutlich zurückgehen. Man habe die Bilder in Italien und Frankreich im Frühjahr gesehen, sagt er. „Das wollen wir hier auf jeden Fall vermeiden.“

Von Gesa Steeger