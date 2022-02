Brandenburg

Die Impfpflicht für medizinische Berufe spaltet erneut die Gesellschaft. Als einer der prominentesten Vertreter aus der Branche kritisiert Intensivpfleger Ricardo Lange den Beschluss, der am 15. März in Kraft treten soll: Die wahre Patientengefährdung sei woanders zu suchen. Im MAZ-Interview spricht er über den stillen Protest der Pflege, was ihn jeden Tag zum Weitermachen motiviert und welchen Weg seine Kollegen gehen.

Wie sagen Sie zur Impfpflicht für Pflegekräfte?

Ricardo Lange: Wir reden von einer Gruppe, die sich hingebungsvoll um ihre Patienten kümmert und ihre eigenen Bedürfnisse hintenanstellt, seit Corona auch ihre eigene Gesundheit riskiert. Wir haben unsere Masken die ganze Schicht getragen, bis sie komplett durchnässt waren, dann wurden sie in Tonnen gesammelt, mit dem ganzen Sabber, und wieder aufbereitet, obwohl sie gar nicht dafür geeignet waren. Wir haben unsere Schutzvisiere selbst aus Folie und Gummiband basteln müssen. Und dann mussten wir noch infiziert arbeiten gehen. Zuhause waren wir in Quarantäne – aber am nächsten Tag war es kein Problem, dass man Patienten oder Kollegen anstecken könnte. Und jetzt kommt die Politik und sagt, wenn ihr am 16. März nicht geimpft seid, stellt ihr eine Gefahr dar. Das ist eine Frechheit, eine Doppelmoral.

Warum wollen sich Pflegekräfte nicht impfen lassen?

Die gleichen wie bei anderen auch: Viele sind verunsichert von der Kommunikation der Politik, dem ewigen Hin und Her. Manche haben Angst, weil die Impfstoffe so viel rauf- und runterdiskutiert wurden. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich habe meine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen. Und obwohl ich der Wissenschaft vertraue, hatte ich auch ein mulmiges Gefühl.

Aber ist Impfen nicht gerade in der Pflege eine moralische Pflicht?

Der kommen wir schon nach, unserer moralischen Pflicht. Aber wir sind an einem Punkt, an dem die Wissenschaft ständig die Impfempfehlungen ändert, wo diskutiert wird, ob der Impfstoff gegen Varianten schützt. Und es ist nicht nur die Pflicht der Pflegekräfte, sich gesund zu halten, sondern die Pflicht aller.

Zur Person: Ricardo Lange Ricardo Lange (40) lebt in Brandenburg nahe Berlin. Er ist seit 2013 in der Intensivpflege tätig. Zuvor war er in der Ausbildung zum Polizisten, hat hier aber den Hörtest nicht bestanden. 2018 wechselte er aus gesundheitlichen Gründen zur Zeitarbeit. Im Januar hat er sein Buch „Intensiv: Wenn der Ausnahmezustand Alltag ist, Ein Notruf“ veröffentlicht, in dem er von seinen Erfahrungen aus seinem Beruf berichtet.

Hatten die Pflegekräfte seit dem Beschluss im Dezember nicht genug Zeit für die Impfung?

Die Politik selbst ist sich nicht einig zur Impfpflicht, aber auch im Expertengremium ist man nicht einer Meinung. Und jetzt erwartet man aber von Menschen in der Pflege, dass sie das machen sollen? Jede Pflegekraft, die geht, ist eine zu viel und hinterlässt eine Lücke, die dann wir füllen müssen. Je weniger von uns da sind, umso länger muss der Patient auf seine Schmerztablette warten – und das ist nur ein harmloses Beispiel.

Lesen Sie auch:

Wie hat sich die Intensivpflege durch Corona verändert?

Die Intensivpflege, die immer schon am Limit war, hat noch eine Schippe draufbekommen. Jeder Corona-Patient muss zum Beispiel verkittelt werden – das steigert die physische Anforderung. Aber es ist auch eine seelische Belastung, weil viele sterben. Das nimmt einen schon mit.

Was macht Corona langfristig mit dem Beruf?

Das Problem wäre ja gar nicht einmal die Anstrengung – wenn man Licht am Ende des Tunnels sehen würde. Aber bei jeder Maßnahme, bei jedem Lockdown, immer wurde der Personalmangel als Grund genannt. Das Gesundheitswesen soll nicht überlastet werden – aber am Flaschenhals selbst wurde nichts geändert. Und wenn dann wieder eine Coronaprämie verschoben wurde oder man noch nicht einmal die erste gesehen hat, wie ich, dann fühlen sich immer mehr verscheißert.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie haben die erste Coronaprämie nicht bekommen?

Genau. Weil ich in der Zeitarbeit bin. Das ist eine Art stiller Protest in der Branche geworden. Da verdient man mehr, weil man erhöhte Flexibilität haben muss. In Berlin sollte sie ja verboten werden – weil sie den Kliniken zu viel Geld kostet. Das muss man sich vorstellen: Weil die Pflegekräfte einmal mehr verdienen! Das zeigt doch die Philosophie: Die Pflege darf nichts kosten. Es wird immer von Wertschätzung gesprochen, aber davon ist nichts zu merken.

Wie beim Klatschen für die Pflege?

Letzten Endes sind die, die klatschen, die, die es auch ausbaden müssen. Die tun mir leid. Die Pflege tut mir bald nicht mehr leid. Man hätte zusammenhalten müssen. Diese Chance wurde nicht genutzt. Aber – entweder ihr steht ein für das, was ihr wollt, oder ihr akzeptiert, wie es ist. Es wird kein Held auf dem weißen Beatmungsgerät angeritten kommen.

Lesen Sie auch:

Thema Verantwortung: Für viele Patienten ist eine Pflegeperson auf der Intensivstation zuständig?

Die Mindestbesetzung ist eine Pflegekraft für zwei Patienten. Aber von vielen Kliniken wird das als Obergrenze gesehen. Dann sind welche krank und auf Urlaub und dann sind es drei oder vier Patienten, ich kenne auch Kollegen, die schon für fünf verantwortlich waren. Das können auch Corona- und Nicht-Corona-Patienten gleichzeitig sein. Das ist die wahre Patientengefährdung, über die niemand spricht. Denn je mehr Patienten pro Pflegekraft, umso mehr Fehler, auch in der Hygiene, passieren.

Was sagen Sie zum neuen Gesundheitsminister?

Ohne Corona wäre Herr Lauterbach vermutlich gar nicht Gesundheitsminister geworden. Wenn er jetzt von Patientenschutz spricht, meint er nur Corona – das finde ich schade. Er vergisst, dass es im Gesundheitswesen auch noch viele andere Probleme gibt. Ich wünsche mir, Herr Lauterbach würde seinen Fokus ein wenig erweitern.

Lesen Sie auch:

Beispiele?

Wichtige Vorsorgeuntersuchungen oder Operationen wurden verschoben. Und es gibt ja auch multiresistente Keime, bei denen kein Antibiotikum hilft – da durfte man früher nur diesen einen Patienten betreuen. Das wurde durch den Personalmangel geändert. Wenn es so wichtig wäre, es nur um die Gesundheit der Patienten ginge, hätte schon längst was geschehen müssen.

Die Zahlen auf den Intensivstationen gehen zurück. Ist die Gefahr der Überbelastung vorbei?

Das bringt mich jedes Mal auf die Palme. Das Gesundheitssystem war vor Corona schon überlastet, wegen Personalmangels. Dann wurden in anderen Bereichen provisorische Intensivabteilungen errichtet, für die anderen Patienten, und von umgeschultem Pflegepersonal betreut, was natürlich auch wieder nicht optimal ist. Jetzt kommen diese Patienten wieder zurück – aber der Personalmangel ist der gleiche geblieben. Mich ärgert, dass das nicht bearbeitet wurde in den vergangenen zwei Jahren.

Ihre Antwort, wie der Pflege geholfen werden kann, ist also: Mehr Personal?

Ja. Und dabei ist Geld sicher ein wichtiger Aspekt. Die wertvollste Währung ist aber Lebenszeit und Gesundheit. Also familienfreundliche Dienstpläne. An mehr Geld gewöhnt man sich, an schlechte Arbeitsbedingungen nicht.

Was verdient man in Ihrem Beruf?

Ein angemessenes Gehalt, also zum Beispiel 2400 Euro netto, gibt es nur mit vielen Wochenend- und Nachtschichten. Das klingt viel, aber dafür, dass man drei Wochenenden oder acht Nächte arbeitet… Und man ist kaputt und das Geld dafür wird nicht in der Rente angerechnet, weil es ja steuerfrei ist.

Kennen Sie Kollegen, die aufgegeben haben?

Ich kenne welche, die den Beruf verlassen haben oder in einen weniger intensiven Bereich gegangen sind, andere haben ihre Ersparnisse aufgelöst, um eine längere Auszeit zu nehmen. Die meisten frisch Examinierten hauen in oder spätestens nach der Einarbeitung wieder ab – wegen Überlastung.

Machen Sie selbst weiter? Wie lange?

Der Gedanke an Alternativen ist das, was mich jeden Tag motiviert. In der Früh aufzustehen und zu wissen, das ist nicht das, was du jeden Tag machen musst, bis du 67 bist.

Was ist Ihre Alternative?

Irgendwas, was sich ergibt, wo man nicht der letzte Arsch ist.

Von Konstanze Kobel-Höller