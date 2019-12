Potsdam

Das Land Brandenburg sieht sich derzeit nicht als potenzieller Austragungsort der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA). Weder vom Standort als auch von der Finanzierung sei dies bisher in irgendeiner Form denkbar, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Potsdam. Der Verband der Automobilindustrie ( VDA) hatte Ende November ein neues Konzept für die Messe IAA Pkw angekündigt, die zuletzt schwächelte. Die Messe fand bisher alle zwei Jahre in Frankfurt/Main statt. Sie soll zu einer umfassenden Mobilitätsplattform umgewandelt werden.

An der IAA sind laut VDA bisher Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln und Stuttgart an der IAA interessiert. Trotz eines gegenteiligen Beschlusses der Grünen ist Berlin weiter im Rennen als Austragungsort. Eine knappe Mehrheit des Grünen-Parteitags in Berlin hatte am Samstag gegen eine Bewerbung für die Messe votiert.

Von RND/dpa