Potsdam

Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett und Familienarbeit: Diese und andere Themen stehen auf dem Stundenplan des neuen dualen Studiengangs Hebammenwissenschaften, der im kommenden Wintersemester an der BTU Cottbus-Senftenberg startet. Am Ende, nach sieben Semestern, steht für die 35 Studierenden ein Bachelorabschluss. Es ist ein Paradigmenwechsel: Bis 2027 soll die bisherige schulische Hebammenausbildung dadurch ersetzt werden.

Der Hebammenverband Brandenburg begrüßt diese Akademisierung des Berufsstands: „Das ist ein überfälliger Schritt“, sagt Verbandsvorsitzende Beatrice Manke „Hebammen arbeiten seit Jahren auf einem akademischen Niveau.“ 

Der Beruf werde damit aufgewertet, meint auch Manuela Dörnenburg, Landesbeauftragte für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Neben besseren Ausbildungsbedingungen sei auch eine faire Bezahlung ganz entscheidend, um mehr Menschen für diese wichtige Tätigkeit zu gewinnen, sagte sie anlässlich des internationalen Hebammentags am 5. Mai.

Hebammen verweisen auf schlechte Arbeitsbedingungen

Seit Jahren verweisen Hebammenverbände auf schlechte Arbeitsbedingungen. „Wir reden von niedrigen Löhnen und einer hohen Belastung“, sagt Beatrice Manke vom Hebammenverband Brandenburg. Das sei deutschlandweit ein Problem. Die Folge seien Unterversorgung in den Kliniken und lange Wartezeiten für Schwangere, die sich durch eine Hebamme betreuen lassen möchten.

Rund 19.000 Geburten verzeichnet Brandenburg für das Jahr 2020, etwa 500 Hebammen gibt es im ganzen Bundesland. Deutschlandweit arbeiten rund 24.000 Hebammen bei etwa 780.000 Geburten im Jahr. Die Versorgungssituation in Deutschland sei nicht gut, urteilte jüngst der Deutsche Hebammenverband. Es fehle nicht nur in Kliniken an Geburtshelferinnen, sondern auch in der Vorsorge und während des Wochenbettes.

Die Ursachen für die den Hebammen-Mangel sieht Beatrice Manke vor allem in den schlechten Arbeitsbedingungen begründet. Es sei zwar nicht schwierig, Bewerberinnen für den Beruf zu finden, sagt Manke. „Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch.“ Das eigentliche Problem sei, die Hebammen anschließend in den Kliniken zu halten. Das liege an niedrigen Löhnen und einer hohen Arbeitsbelastung. Diese führten dazu, dass Geburten nicht ausreichend betreut werden könnten. „Das sind Umstände, unter denen viele Hebammen nicht arbeiten möchten.“ Die Folgen seien in den Kreißsäle zu spüren.

24 Geburtsstationen gibt es in Brandenburg

24 Krankenhäuser mit Geburtsstationen hat Brandenburg. Die Versorgung mit Kreißsälen ist laut Hebammenverband zwar ausreichend, allerdings hätten manche Landkreise mittlerweile einen akuten Personalmangel auf den Geburtsstationen. Besonders betroffen seien eher ländlich geprägte Regionen. Das liege vor allem an den dort herrschenden Hierarchien auf den Geburtsstationen, sagt Manke, die viele Hebammen abschrecken würden. „Mit Folgen für die Gebärenden.“

Bei Geburten, die nicht ausreichend durch Hebammen betreut werden können, steige das Interventionsrisiko, erklärt Beatrice Manke. Es komme unter Umständen zu mehr Kaiserschnitten. Das berge nicht nur mehr Risiken bei Folgeschwangerschaften, sondern führe auch zu gesundheitlichen Schwierigkeiten für die Kinder. „Das sind Baustellen, an die die Klinken unbedingt ran müssen.“

Manke hofft, dass auch der nun eingeführte Studiengang in Cottbus zukünftig für bessere Arbeitsbedingungen sorgen wird. Eine Hoffnung, die auch viele Hebammen in Brandenburg zu teilen scheinen. Rund 50 Prozent der etwa 500 im Land tätigen Hebammen würden sich für einen Hochschulabschluss interessieren, sagt Manke. Problematisch sei momentan allerdings noch die Anerkennung von Berufsjahren und fehlende Kapazitäten bei den Studienplätzen. „Das muss politisch gelöst werden.“

Anerkennung von Berufsjahren soll einfach werden

Und das möglichst schnell, fordert Manke, denn eine „Spaltung unseres Berufszweiges müssen wir unbedingt verhindern.“ Nicht jede Hebamme mit einer traditionellen schulischen Ausbildung habe die Zeit, nebenberuflich ein Studium zu absolvieren. Das wäre auch nicht wünschenswert, schließlich würden diese Hebammen wieder auf den Stationen fehlen. Es müssten daher Lösungen gefunden werden, wie Berufserfahrung möglichst unkompliziert angerechnet werden und ein Bachelor-Grad durch das Belegen von einzelnen Modulen erreicht werden könne, fordert Manke.

Auch der Bundesverband der Hebammen fordert eine Gleichstellung der bisherigen Ausbildung mit dem neuen Bachelor-Abschluss. Der Titel solle nicht einfach überführt werden. „Aber der Bachelorgrad sollte für Hebammen, die nach altem Recht ausgebildet sind, leichter zu erreichen sein als bislang“, sagt die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes, Ulrike Geppert-Orthofer. In Deutschland wären Änderungen in diesem Bereich Ländersache. Das Bundesgesundheitsministerium habe bereits deutlich gemacht, dass das Problem nur auf Länderebene zu lösen sei.

Die geplante Reform in der Hebammenausbildung in Brandenburg ist Teil des Hebammengesetztes, das am 1. April 2020 in Kraft trat. Neben der Einführung des Studiengangs und einer schrittweisen Einstellung der schulischen Ausbildung finanziert das Gesundheitsministerium im Rahmen des Hebammenaktionsplanes Geburtshelferinnen bei der Ausbildung oder der Gründung eigener Praxen. Mit dem Hebammenaktionsplan leiste man einen Beitrag dazu, „den Hebammenberuf in ganz Brandenburg attraktiver zu machen“, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Die Grünen) anlässlich des diesjährigen Internationalen Hebammentag. So solle die Versorgungslage im Land quantitativ und qualitativ verbessert werden.

Von Gesa Steeger