Hartmut Hübner ist 54 Jahre alt und arbeitet seit vier Jahren als Trauerredner in Brandenburg. Ein Gespräch über Lampenfieber, würdevolle Abschiede und Abstandsregeln auf dem Friedhof.

Herr Hübner, die Zahlen der Corona-Toten steigen von Tag zu Tag. Haben Sie jetzt gerade mehr Arbeit als sonst?

Hartmut Hübner: Gefühlt ja, aber in Zahlen könnte ich das nicht festmachen. Die nächsten beiden Termine, die anstehen, sind Menschen, die Corona-bedingt gestorben sind. 2020 habe ich etwa 120 Trauerfeiern begleitet, bei 20 davon hatte das Virus seine Finger im Spiel.

Was waren das für Menschen?

Der jüngste Fall war ein Mann, jünger als ich und kerngesund. Das ging wohl recht zügig. Das ist natürlich tragisch.

Und trotz der Tragik machen Sie diesen Job. Wie sind Sie zum Trauerredner geworden?

Seit einem Jahr arbeite ich quasi als Vollzeit-Trauerredner, davor habe ich als Dozent für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet, vor allem mit Migranten. Auslöser für meinen Berufswechsel war eigentlich eine Reihe von Beerdigungen im eigenen Freundeskreis, von denen ich etwas enttäuscht war.

Wieso?

Bei allen drei Trauerfeiern hat die gleiche Frau gesprochen und irgendwie glichen sich die Reden fast eins zu eins. Da war nichts Persönliches, da wurden nur die Daten und Namen ausgetauscht. Da dachte ich: Das kann ich vielleicht besser.

Und, wie findet man die richtigen Worte?

Eine gute Rede zu schreiben funktioniert nur, wenn sich die Angehörigen öffnen und mir Details aus dem Leben der Verstorbenen erzählen. Was hat die Person ausgemacht? Was waren wichtige Stationen und welche Eigenheiten haben diesen Menschen ausgezeichnet? Eine gute Rede gliedert sich in drei Teile.

Die da sind?

Erstmal kommt die Einführung, da begrüße ich die wirklich wichtigen Menschen und erwähne den Grund des Todes. Da gehe ich aber nicht in Details, da umschreibe ich eher. Als Nächstes kommt dann vielleicht ein Musikstück und dann gebe ich zum Schluss einen Ausblick auf die Zukunft. Wichtig ist auch die 7/12/7-Regel.

Was genau ist das?

Das ist die klassische Regel für den Ablauf einer Trauerfeier. Ich sag immer 7 Minuten für die Einführung, 12 Minuten für den Menschen und 7 Minuten hinten dran. Die Zeit für so eine Trauerfeier ist von den Friedhöfen ja knapp terminiert, gerade in Städten. Ich finde das nicht schön, wenn es so wenig Zeit gibt. Es gibt ja nur diesen einen Abschied für die Angehörigen.

Wie lief denn Ihre erste Trauerfeier, waren sie zufrieden mit sich?

Ich war sehr nervös, aber es lief alles gut. Alle waren glücklich, die Angehörigen, der Bestatter und ich auch. Aber auch heute noch habe ich Lampenfieber, bevor ich ans Rednerpult trete. Aber das ist auch gut so, wenn es nicht so wäre, wäre es pure Routine.

Gab es denn auch schon mal eine Situation, in der nicht alles funktionierte?

Beim zweiten oder dritten Mal kam es zu einem kleinen Fauxpas. In der Regel wird die Urne zur Grabstelle begleitet. An erster Stelle läuft der Bestatter und trägt die Urne, dann komme ich und dahinter die Angehörigen. Bevor die Urne ins Grab gelassen wird, sage ich noch mal kurz etwas, dann zieht sich der Bestatter zurück, und ich bleibe mit den Angehörigen am Grab. In diesem Fall kam es aber zu einer kleinen Verwirrung, weil die Angehörigen mich im vorhinein gebeten hatten, mich ebenfalls zurückzuziehen. Der Bestatter wusste davon aber nichts und war dann stinkig, weil er dachte, ich lasse die Leute im Stich. Hat sich aber später aufgeklärt.

Haben Sie durch Ihre Arbeit eigentlich einen neuen Umgang mit dem Thema Tod gefunden?

Wenn man mit trauernden Menschen spricht und so viele Lebensgeschichten hört wie ich, dann wird einem bewusst, dass nur die Wurst zwei Enden hat. Da denkt man dann schon anders über das Leben nach.

Und wie halten Sie die Trauer auf Abstand, gelingt das überhaupt?

Schwer ist es natürlich, wenn man jemanden trifft, der einem persönlich sympathisch ist. Aber das müssen Ausnahmen bleiben, man darf sich als Trauerredner nicht alles zu Herzen nehmen, sonst könnte man den Job nicht machen.

Wie ist die Situation denn momentan: Hat sich Ihr Job durch das Virus stark verändert?

Beim ersten Lockdown wurden die Regeln schnell umgesetzt. Im Sommer konnten maximal zehn, ein paar Wochen später nur noch fünf Menschen an der Beerdigung teilnehmen. Wie es dieses Mal wird, müssen wir sehen. Momentan treffe ich die Angehörigen noch zu Hause, aber mit Abstand und Maske.

Wie laufen die Trauerfeiern ab?

Wir verzichten auf Gesang und es darf nur eine begrenzte Anzahl von Menschen kommen. Das ist für die Angehörigen natürlich schwer. Wie entscheidet man, wer sich verabschieden darf und wer nicht? Das tut dann weh. Und natürlich ist es etwas steril momentan. Da gibt es die Liste, in die sich die Gäste eintragen müssen und einen Desinfektionsständer, gerade für ältere Menschen ist das nicht schön, nicht würdevoll.

Meinen Sie, da bleibt bei manchen betroffenen Familien eine Art Narbe zurück?

Ganz sicher sogar. Ich spreche mit vielen Menschen, deren Angehörige im Pflegeheim verstorben sind. Die konnten dann die Oma oder den Opa nicht mehr besuchen. Diese älteren Menschen sterben nicht unbedingt an, sondern mit dem Virus. Die sterben, weil niemand mehr zu Besuch kommt. Da machen sich die Angehörigen dann auch Vorwürfe. Aber natürlich trägt niemand Schuld. So ist einfach die Situation und wir alle müssen damit leben.

Von Gesa Steeger