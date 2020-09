Potsdam/Mainz

Pia Lamberty ist Doktorandin am Lehrstuhl für Sozial- und Rechtspsychologie von Roland Imhoff an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Zusammen mit der Bloggerin Katharina Nocun hat sie dieses Frühjahr das Buch „Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ veröffentlicht. Mit der MAZ sprach sie über mögliche Strategien auch der Lokalpresse gegen „Fake Facts“.

Pia Lamberty. Quelle: privat

Frau Lamberty, der Ausdruck „Fake Facts“ ist zwar recht jung, aber gelogen, dass sich die Balken biegen, wurde doch schon immer. Auch Ammenmärchen einerseits und politische Propaganda andererseits sind wohlbekannt. Mir scheint, „Fake Facts“ beschreibt eigentlich gar nichts Neues.

Pia Lamberty: Auf jeden Fall gibt es dieses Phänomen schon sehr lange. Ich habe hier zum Beispiel eine Untersuchung aus Westdeutschland aus den 80er-Jahren vor mir liegen. Damals wurde die Einstellung der Menschen zur Presse abgefragt. Es kam heraus, dass 39 Prozent der Befragten auch damals glaubten, dass die Presse ein gesteuertes, geleitetes und lügenhaftes System sei. Wer die Medien ablehnt, wendet sich auch eher Alternativen zu, „Fake Facts“. Und das ist ein beachtlicher Anteil. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich viel mehr mit diesem Phänomen auseinandersetzt.

Naiv gefragt: Warum denn?

Es stimmt, dass das Thema lange als Gefahr gar nicht ernst genommen und eher belächelt wurden. In den letzten Jahren aber auch durch die Corona-Pandemie hat sich die Sensibilität allerdings geändert. Insgesamt spielt natürlich die starke Verbreitung des Internets eine Rolle. Informationen, aber auch Fehlinformationen werden viel leichter und in größerer Menge verbreitet. Die Nutzer haben viel mehr Schwierigkeiten, diese ganze Informationsflut einzuordnen.

Warum ist es so wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen?

Es gibt ein aktuelles Beispiel. Die Weltgesundheitsorganisation hat im Zuge der Corona-Pandemie gesagt: Fast so gefährlich wie die Pandemie selbst ist die Infodemie, die Ansteckung mit Fehlinformationen. Die hat ja ebenfalls Konsequenzen. Auch wegen der Empfehlung von Präsident Donald Trump tranken zum Beispiel tatsächlich einige Leute Bleichmittel, weil sie glaubten, sich damit desinfizieren zu können.

Sie haben mit der Bloggerin Katharina Nocun ein Buch über diese Phänomene veröffentlicht. Was gab den Ausschlag dafür?

Ich erinnere mich noch gut, wie wir zusammen in Israel, wo ich einen Forschungsaufenthalt hatte, an in einer Oase in der Wüste saßen und bemerkten, wie sehr sich unsere Kompetenzen ergänzten. Wir diskutierten über Verschwörungsglaube. Ich hatte mich mit der Psychologie des Verschwörungsglaubens befasst, Katharina Nocun kennt sich sehr gut mit der digitalen Welt aus. Wie weit verbreitet dieses Phänomen ist, zeigt auch die „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese untersucht seit 2006 antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Die letzte Erhebung von 2019 hatte herausgefunden, dass 38 Prozent der Bevölkerung dazu neigen, an Verschwörungen zu glauben. Ein Viertel dieser Verschwörungsgläubigen wiederum stufte sich selbst als gewaltbereit ein. Auch Antisemitismus spielte eine große Rolle im Verschwörungsglauben. Deshalb wollten wir ein Buch machen, das psychologische und digitale Aspekte zusammen beleuchtet. Es sollte nicht nur aufklären, sondern auch eine Debatte über das Phänomen auslösen.

Verschwörungstheorien sind in der Regel wahnsinnig aufregend und spannend. Hat die seriöse Presse dagegen überhaupt eine Chance?

Das ist natürlich nicht einfach. Moderne Mythen wie die QAnon- Verschwörungserzählung aus den Vereinigten Staaten sind ja so etwas wie Do-it-Yourself-Verschwörungserzählungen. Man bekommt angebliche Hinweise und kann sich dann auf Grundlage eigener Annahmen und Ideologien zusammenbasteln, wie das Ganze eigentlich zu verstehen sei. Laut Langzeitstudie der Universität Mainz von 2019 sagten 43 Prozent der Befragten, dass man den seriösen Medien voll und ganz vertrauen könne. 29 Prozent meinten, dass man ihnen immerhin zum Teil vertrauen könne. Nur 28 Prozent sagten, dass man ihnen überhaupt nicht vertrauen könne. Für Brandenburg spezifisch sieht die Lage leider etwas schlechter aus, wenn man den Ergebnissen des Brandenburg Monitors 2020 folgt: 69 Prozent gaben an, kein Vertrauen in die Medien zu haben. Trotzdem gilt: Als Medienschaffender sollte man sich darüber klar werden, dass eine kleine, aber sehr laute Gruppe von Verschwörungsideologen nicht repräsentativ für die Bevölkerung ist.

Was genau können wir tun?

Ganz wichtig finde ich eine transparente Darstellung. Zum Beispiel soll man erklären, wer wirklich Expertise hat und zu Wort kommen sollte. Im aktuellen Fall der Pandemie ergreifen ja auch viele „alternative Experten“ das Wort. Die mögen manchmal vielleicht sogar Ärzte sein, sind aber tatsächlich keine Epidemiologen und sagen trotzdem etwas zu Corona. Das ist, als würde ich Ihnen etwas über die Psychologie von Kindern erzählen. Ich bin zwar Psychologin, habe meinen Schwerpunkt aber im Verschwörungsglauben Erwachsener. Deshalb ist es für seriöse Medien so wichtig, die Verbindlichkeit ihrer Quellen darzustellen. Außerdem sollten sie sehr kritisch mit der Selbstdarstellung bestimmter politischer Akteure und Gruppen umgehen.

Woher kommt überhaupt der Hass auf die Presse bei bestimmten Gruppen?

Den Verschwörungsnarrativen gemeinsam ist ein generelles Misstrauen. Es gibt einen Grundverdacht gegen alle, die als mächtig wahrgenommen werden. Hat jemand diesen Grundverdacht gegen Sie, dann können Sie als Medium machen, was sie wollen: Sie werden immer als fremdgesteuert wahrgenommen.

Was ist die Wurzel dieses Misstrauens?

Situationen, in denen Menschen das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr zu haben, und die sie völlig verunsichern, verstärken die Neigung zu Verschwörungserzählungen. Durch die Verschwörungserzählung wird die Wirklichkeit plötzlich greifbar. Eine andere Ursache ist, dass man sich durch den Verschwörungsglauben aufwerten kann. Menschen, die zum Narzissmus neigen, neigen auch eher zu Verschwörungserzählungen.

Wie verhindert man als Zeitung, dass man selbst Fehlinformationen aufsitzt?

In einer perfekten Welt hätte der Journalismus viel mehr Zeit für seine Arbeit. Aber Twitter schläft natürlich nicht. Ich glaube, in dieser Situation muss der Journalismus auch den Mut haben, manchmal seine Unwissenheit zu kommunizieren und Dinge, die noch unsicher sind, in einem Konjunktiv zu formulieren. Und natürlich sollte jede Möglichkeit des Faktencheckens genutzt werden.

Finden Sie selbst, dass wir als Presse angesichts der „Fake Facts“-Schwemme eine gute Arbeit tun?

Ich denke schon. Ich halte die Arbeit der Medien für sehr wichtig. Auch andere Menschen zeigen gegenüber den Medien den Statistiken zufolge ja immer mehr Vertrauen. Da muss also wirklich etwas gut laufen. In der aktuellen Coronakrise haben es die Medien zum Beispiel wirklich oft gut geschafft, die Dinge transparent zu machen. Sie haben zum Beispiel gezeigt, wie stark bestimmte während der Pandemie erhobene Werte gestreut sein können, haben erklärt, was die Reproduktionszahl R bedeutet und wie sie sich ändert und über viele andere wissenschaftliche Begriffe aufgeklärt. Das fand ich großartig. Wir haben gerade in der Krise viele relevante Infos bekommen, die uns konkret weiterhalfen.

Von Rüdiger Braun