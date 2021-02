Flatow

Vor fast einem Jahr kam der Corona-Virus nach Brandenburg. Als sie das erste Mal von dem Virus hörten, hätten die Falkenbergs niemals gedacht, dass sie einmal selbst davon betroffen wären. Doreen und Dennis leben mit ihren zwei Töchtern Mia und Merle in Flatow auf einem Bauernhof, zusammen mit 900 Hennen und fast 50 Rindern. Im MAZ-Interview erzählen die Vier, wie sie das Corona-Jahr erlebt haben.

Vor fast einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Brandenburg gemeldet, mittlerweile befinden wir uns im zweiten Lockdown. Wie geht es Ihnen?

Dennis Falkenberg: Uns ist bewusst, dass wir ein riesengroßes Privileg haben. Wir wohnen hier weit draußen auf einem Bauernhof und haben viel Platz. Und diese Aussicht (deutet auf das große Panoramafenster im Wohnzimmer, durch das man die Kühe beim Heumalmen beobachten kann.) Das sind natürlich ganz andere Umstände, als wenn man einen Lockdown in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt verbringen würde.

Hätten Sie Anfang des Jahres gedacht, dass das Corona-Virus bis nach Brandenburg kommen würde?

Doreen Falkenberg: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch, da waren wir im Skiurlaub in Südtirol und haben darüber gesprochen. Aber das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dann ging das ratzfatz. Mia hatte ja am 27. März Geburtstag. Und ein paar Tage davor war der Lockdown. Die ganze Geburtstagsfeier war schon geplant, die Kinder eingeladen. Wir wollten ins Schwimmbad gehen.

Ist Kundendienstberater in einem Autohaus in Tempelhof. Für seine Frau ist er aufs Land gezogen und wird langsam zum Vollzeit-Bauer. Seine Leidenschaft ist das Jagen. Geht in die 4. Klasse der Goethe-Grundschule in Kremmen. Sie spielt Klavier und lernt gerade Stricken von ihrer Oma. Geht in die 6. Klasse der GrundschuleBeetz. Sie verbringt ihre Freizeit entweder auf einem Quad oder einem Pferderücken. Arbeitet als Friseurin in einem Salon in Oranienburg. Sie vermisst die Gespräche mit den Kunden sehr. Während der Pandemie ist sie zur Teilzeitlehrerin für ihre zwei Töchter geworden.

Und was haben Sie dann stattdessen gemacht?

Mia Falkenberg: Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern.

Doreen: Nur wir als Familie haben zusammen gefeiert, mit meiner Mutter und meinem Vater noch. Die wohnen auch hier mit auf dem Hof.

Am 18. März 2020 mussten dann die Schulen und Geschäfte in Brandenburg schließen. Wie haben Sie den ersten Lockdown erlebt?

Doreen: Das war natürlich erstmal ein Schock. Ich glaube, wir haben am Sonntag Bescheid gekriegt und Dienstag bin ich schon nicht mehr auf der Arbeit gewesen. Ich arbeite in einem Friseursalon in Oranienburg. Und dazu kam ja dann noch das Home Schooling im ersten Lockdown, auf das keiner so richtig vorbereitet war. Das war alles von null auf hundert.

Dennis: Ich war fast den gesamten ersten Lockdown krankgeschrieben, wegen meiner Achillessehne. Ich habe den Hof sechs Wochen nicht verlassen. Als ich das erste Mal vom Hof gefahren bin nach Kremmen zum Tanken, war das wie in die Zivilisation zurück zu fahren. Aber ich hatte natürlich meine Maske vergessen.

Stimmt, ab dem 27. April galt ja die Maskenpflicht in Geschäften und im Nahverkehr.

Dennis: Ja. Am Anfang war noch nicht klar, ob die Masken wirklich schützen. Das war ein ganz schönes Hin und Her. Ich finde aber gut, dass wir die Masken tragen, um andere zu schützen.

Mia: Als wir dann wieder in die Schule durften nach dem ersten Lockdown, habe ich voll oft meine Maske vergessen. Das weiß ich noch.

Doreen: Aber ich bin ja vorbereitet und habe immer welche in meiner Handtasche parat.

Dennis: Bei mir ist das schon total automatisiert. Ich arbeite im Autohaus als Kundendienstberater in Berlin Tempelhof. Da trage ich die ganze Zeit Maske. Ich setze manchmal auch ganz automatisch eine auf, wenn ich hier Zuhause aus dem Auto aussteige.

Nähen, stricken, die Tiere versorgen: So vertreiben sich die Töchter die Zeit

Und wie haben Sie den Lockdown als Familie erlebt?

Dennis: Also langweilig wird uns nicht, der Hof hält uns auf Trab. Am Wochenende sind wir für die Tiere zuständig. Mia oder ich füttern die Kühe und Doreen und ich machen die Hühnerställe sauber und setzen sie um. Aber uns bleibt auch genug Zeit für die Familie.

Doreen: Ja, das genießen wir total. Wir haben das Kniffeln für uns entdeckt. Das spielen wir fast jeden Abend zusammen hier im Wohnzimmer.

Merle Falkenberg: Seitdem wir so viel Zuhause sind, bin ich viel mehr bei meiner Oma. Wir helfen ihr mittags beim Kochen oder spielen Rummikub zusammen. Und gerade bringt sie mir Stricken bei. Gerade bin ich dabei ein Stirnband zu stricken. Und Mia näht.

Mia: Und ich nähe währenddessen Kissen. Eins habe ich in Form eines Herzens genäht. Aber wir unternehmen auch viel draußen. Am Wochenende waren wir mit unseren Cousinen Schlittenfahren.

Doreen: Langeweile haben wir wirklich nicht. Die Kinder dürfen sich ja immer mit einer Freundin treffen. Wir achten auch darauf, dass es immer die gleiche Freundin ist, um die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Aber schade finde ich das schon mit den Kontaktbeschränkungen. Auch für uns.

Mia ist gerne draußen unterwegs. Durch Home Schooling hat sie jetzt viel mehr Zeit Quad zu fahren oder auf dem Hof zu helfen. Quelle: Enrico Kugler

Leiden Sie sehr darunter?

Dennis: Wir sind so eine Clique von Freunden, vier Familien. Wir fahren immer zusammen in den Urlaub und unternehmen auch so viel gemeinsam. Aber das ist jetzt nicht mehr. Mein Geburtstag Ende Februar war die letzte große Party, die wir zusammen gefeiert haben.

Treffen Sie sich mit Ihren Freunden jetzt bei Zoom auf ein Glas Wein?

Doreen: Nee, das nicht. Wir telefonieren schon mal oder treffen uns mit Abstand auf einen Kaffee. Das ist mir schon wichtig, dass man den Kontakt hält und sich darüber austauscht, wie es einem geht. Aber das kann die geselligen Runden bei einem Glas Wein nicht ersetzen.

Mia: Ich finde es schade, dass man nicht mal mit Freunden ins Kino gehen kann. Oder shoppen gehen. Vor Corona bin ich mit meinen Cousinen öfter mal nach Berlin gefahren. Aber eigentlich ist es ja auch schön, dass man mehr Zuhause ist. Ich habe viel mehr Zeit reiten zu gehen zum Beispiel. Das ging vor Corona immer nur einmal die Woche.

Der Skiurlaub in Südtirol ist ausgefallen

Und was vermisst du, Merle?

Merle: Ich bin total traurig, dass unser Winterurlaub dieses Jahr ausfallen musste. Das hat mir letztes Jahr richtig viel Spaß gemacht. Jetzt in der Ferienwoche würden wir eigentlich in Südtirol Ski fahren. Und jetzt kann man nicht mal mehr ins Kino gehen.

Durch den Lockdown verbringen Sie plötzlich viel mehr Zeit miteinander. Gab es da auch mal Streit am Anfang?

(Alle sprechen durcheinander.)

Dennis: Nee, eigentlich war das alles ganz harmonisch.

Mia: Doch, zwischen mir und Merle gab es Streit.

Dennis : Aber nicht wegen Corona, das ist Pubertät.

Doreen: Es ist schon anstrengender, wenn alle ständig Zuhause sind. Manchmal hallt es hier richtig im Treppenhaus, wenn die beiden sich streiten. Aber sie vertragen sich ja auch schnell wieder.

Mittlerweile sind die Schulen wieder zu seit dem 15. Dezember. Wie läuft das Home Schooling bei Ihnen?

Mia: Vorteile sind schon, dass man jetzt nicht so lernen muss für die Schule, also nicht für Tests. Aber es fehlt mir schon, in der Schule zu sein. Die Lehrer können das schon besser erklären als meine Eltern.

Merle: Mama macht das schon ganz gut mit dem Erklären. Aber die Lehrer können das einfach besser, die sind ja darauf spezialisiert. (Doreen muss lachen.) Und ich vermisse, mit meinen Freunden ab und zu im Unterricht zu quatschen. Oder mal in Mathe nachfragen, was meine Sitznachbarin für eine Lösung ausgerechnet hat.

Mia: Eigentlich haben die Lehrer das ganz gut gemacht mit der Umstellung auf Home Schooling. Nur Videokonferenzen finde ich immer noch schwierig. Die werden bei uns oft genutzt, damit wir Nachfragen stellen können. Aber mir fallen die Fragen manchmal erst hinterher ein. Ich musste auch Vorträge per Videochat halten, das war komisch. Irgendwie war ich da aufgeregter als sonst, ich weiß auch nicht.

Doreen: Weil du nicht so richtig wusstest, was währenddessen in der Klasse los war?

Mia: Ja, genau. Das war gar nicht so einfach. Ich musste mein Plakat hochhalten und trotzdem Blickkontakt mit dem Computer halten.

Eigentlich arbeitet Doreen Falkenberg als Friseurin. Während der Corona-Pandemie bereut sie das Home Schooling ihrer Töchter. Quelle: Enrico Kugler

Der Tagesablauf der Familie ist jetzt ganz anders

Merle und Mia, ist es euch am Anfang schwer gefallen aufzustehen, als ihr nicht mehr den Schulbus erwischen musstet?

Mia: Ich gehe eigentlich immer ziemlich früh ins Bett. Merle hat da eher ihre Probleme.

Doreen: Durch das Home Schooling können wir länger schlafen. Sonst würde der Schulbus um halb sieben losfahren. Jetzt stehen wir erst kurz nach sieben auf. Obwohl Merle immer am liebsten noch weiterschlafen würde.

Mia: Ja, Mama muss immer richtig laut brüllen, damit Merle aufsteht.

Merle: Also ich muss schon sagen, dass es sehr viel angenehmer ist, dass man jetzt später aufstehen darf. (Sie grinst schelmisch. Die anderen Familienmitglieder müssen lachen.)

Doreen: Unser Tagesablauf ist jetzt ganz anders. Morgens mache ich Frühstück für Dennis, dann lege ich mich meistens nochmal ins Bett. Bis um 7 Uhr Mias Wecker klingelt. Dann fange ich mit den Kindern an, die Aufgaben durchzugehen, die an dem Tag anstehen. Und um 10 Uhr sammele ich die Eier aus den Hühnerställen, das muss ja auch getan werden.

Der Salon, in dem Doreen Falkenberg arbeitet, musste im Dezember schließen

Am 16. Dezember mussten auch die Friseurläden wieder schließen. Fehlt Ihnen die Arbeit im Salon, Frau Falkenberg?

Doreen: Es fehlt mir sehr, ja. Ich habe mir den Beruf ja nicht umsonst ausgesucht. Ich habe wirklich nette Kunden. Allein das frühe Aufstehen fehlt mir. Ich habe früher nie Probleme damit gehabt, aber jetzt fällt es mir schwerer. Ich komm jetzt auch viel seltener raus und laufe schon viel in Jogginghose Zuhause rum. Sich mal richtig schick machen und rauskommen, das fehlt mir schon.

Rufen bei Ihnen jetzt viele Leute an, die jetzt verzweifelt einen Haarschnitt wollen?

Doreen: Ja, klar. Ständig. Aber das mache ich natürlich nicht. Andere anscheinend schon. Ich achte da immer im Supermarkt drauf, wenn ich Männer mit akkurat kurz geschnittenen Haaren sehe. Das fällt mir sofort auf.

Auf Ihrem Hof leben ja auch Ihre Eltern, Frau Falkenberg. Haben Sie sich, als jetzt die Zahlen so gestiegen sind, Gedanken gemacht, dass sie sich vielleicht anstecken könnten?

Doreen: Naja, mein Vater ist auch gesundheitlich angeschlagen und sitzt seit über zehn Jahren im Rollstuhl. Ich musste ihn vor allem am Anfang der Pandemie immer daran erinnern, dass er nicht allen die Hand geben soll. Er ist immer so freundlich zu allen im Dorf. Da hatte meine Mutter auch ein bisschen Angst.

Wie ist es für Sie, unter Corona-Bedingungen zu arbeiten, Herr Falkenberg?

Dennis: Am Anfang hieß es, dass nur systemrelevante Fahrzeuge betreut werden dürfen. Aber das wurde so nicht umgesetzt. Auch der typische Berliner Rentner hat sein Auto in die Inspektion gebracht, obwohl der ja eigentlich zu Risikogruppe gehört. Oder Leute kamen, um Ersatzteile zu kaufen. Das fand ich schwierig.

Im Lockdown hat Dennis Falkenberg mehr Zeit für sein Hobby das Jagen. Quelle: Enrico Kugler

Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie auch einfach ins Home Office gehen könnten?

Dennis: Nee, ich würde mir einfach wünschen, dass sich alle an die Regeln halten würden. Ich sehe einfach diesen Kontrast. Hier im ländlichen Raum halten sich alle an die Regeln, und in Berlin hatte ich vor allem im Sommer das Gefühl, dass es allen scheißegal ist. Wir müssen da alle an einem Strang ziehen, damit das weggeht.

Glauben Sie, dass sich das Miteinander durch Corona verändert?

Dennis: Was mich stört, ist diese Gereiztheit. Ich habe das Gefühl, das keiner mehr Verständnis für den anderen hat. Das Nervenkostüm der Menschen wird immer dünner. Neulich kam ein Kunde von mir ins Autohaus, der ein Attest hat und von der Maskenpflicht befreit ist. Da haben sich alle tierisch aufgeregt. Da hat keiner mal nachgefragt.

Doreen: Ach, ich sehe das aber noch ein bisschen anders.

Dennis: Ja, aber du hast ja nicht täglich in der Großstadt zu tun.

Ist das hier auf dem Land anders?

Dennis: Es ist auf jeden Fall nicht ganz so anonym wie in der Stadt. Aber abgesehen von den Freunden sieht man sich im Dorf ja kaum noch. Die ganzen Feste, bei denen man zusammenkommt, wie Osterfeuer oder so, finden ja nicht statt.

Hand aufs Herz: Haben Sie im Sommer gedacht, dass die Pandemie bald vorbei ist?

Dennis: Ja, ganz ehrlich, ich schon. Also gehofft zumindest. Zumindest, dass wir jetzt in den Winterurlaub fahren können. Da habe ich schon sehr drauf gehofft. Ich stand letztes Jahr zum ersten Mal auf Skiern und mir hat das echt viel Spaß gemacht. Aber so sehr stört es mich jetzt nicht, ich bin ja auch gerne Zuhause mit der Familie.

Doreen: Ja, das stimmt. Urlaub ist eigentlich ein Luxusproblem, finde ich. Das ist jetzt nicht lebensnotwendig.

Dennis : Ja, wir haben es sehr gut und das wissen wir auch. Aber es spricht kaum jemand über die Menschen, die durch Corona ihre Existenz verloren haben. Ich kenne genug Kunden, die ihre Unternehmen aufgeben mussten und das nicht verkraftet haben.

Merle liebt es Klavier zu spielen. Sie bekommt Einzelunterricht, der kann der auch in Corona-Zeiten stattfinden. Quelle: Enrico Kugler

Hoffen auf die Sommerferien in Kroatien

Kennen Sie Menschen, die sich mit Corona infiziert haben?

Dennis: Nee, bis heute kenne ich gar keinen. Wir sind hier ja auch wirklich weit draußen, in der Stadt ist es etwas anderes. Deshalb fand ich aber auch die verschiedenen Regelungen so unverständlich. Ich verstehe nicht, dass ich mit meiner Frau nach 22 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen durfte, obwohl wir hier keine Menschenseele treffen. Und dann sehe ich gleichzeitig die Busse in Berlin, die alle brechend voll sind. Das finde ich einfach unverhältnismäßig.

Was machen Sie als erstes, wenn die Pandemie vorbei ist?

Mia: Shoppen gehen. Und ich hoffe ja, dass wir im Sommer in den Urlaub nach Kroatien fahren können.

Merle: Ich freue mich schon darauf, wieder in die Schule gehen zu können.

Mia: Ist das dein Ernst? (Sie schaut ihre Schwester ungläubig an und lacht.)

Merle: Ja, na und?

Dennis: Ich freue mich darauf, dass ich dann endlich die Geschenke einlösen kann, die ich von meinen Freunden zum 40. bekommen habe. Wir wollen auf die Rennstrecke oder auf einem Partyboot feiern.

Doreen: Wir machen eine große Feier mit allen Freunden, wenn das alles vorbei ist. Da freue ich mich jetzt schon drauf.

Von Lena Köpsell