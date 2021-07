Potsdam

Der Turm der Garnisonkirche wird in traditioneller Ziegelbauweise errichtet und misst bereits 44 Meter. Bis auf das 57 Meter hohe Gemäuer die 31 Meter hohe Turmhaube gesetzt werden kann, wird es noch dauern. Nach einer Besichtigung des Rohbaus stellte sich Wieland Eschenburg den Fragen von Karim Saab.

Herr Eschenburg, lassen Sie uns dieses Gespräch mit einer positiven Frage beginnen: Welche guten Traditionen und Anknüpfungspunkte gehen von der Garnisonkirche aus?

Wieland Eschenburg: Bei Traditionen landet man schnell in der nicht unproblematischen Vergangenheit. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam hat sich einen Dreiklang zum Motto gemacht: „Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben“. Ohne zu reflektieren, was war, kann man nicht wissen, was heute und künftig unsere Verantwortung ist. Wir sagen schnell, wir hätten in der Vergangenheit alles besser gemacht und ich stelle mir selbst oft die Frage, wie ich mich am „Tag von Potsdam“ verhalten hätte – ohne zu wissen, was dann nach dem 21. März 1933 passiert ist. Hätte ich nicht genau so neugierig am Straßenrand gestanden, wie die Bilder dokumentieren und Hindenburg zugejubelt?

44 Meter hoch ist der Turm der Garnisonkirche bereits gemauert. Quelle: Karim Saab

Brauchen wir dafür die Replik einer alten Kirche?

Wir wollen keine Traditionen übernehmen. Sicher handelt es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk, aber das allein würde den Wiederaufbau nicht rechtfertigen. Günther Jauch hat einmal gesagt: Wo nichts ist, wird auch nach nichts gefragt. Wenn es diesen Wiederaufbau nicht geben würde, wären wir um viele Diskussionen ärmer. Das Nachdenken über Preußen und die Kirchengeschichte macht uns reicher. Sicher könnte man das auch in irgendwelchen Klassenräumen erzählen. Aber an einem authentischen Ort wird die Geschichte greifbarer.

Welche politisch-moralischen Fragen würden Sie sich zum Beispiel in dem äußerlich wieder hergestellter Barockbau stellen?

Ich stamme aus Rostock und bin mit der Tochter des SED-Politbüromitglieds Harry Tisch in eine Klasse gegangen. Was wäre aus mir geworden, wenn ich der Sohn von Harry Tisch gewesen wäre? Was wäre aus ihr geworden, wenn sie die Tochter von Kirchenmusiker Eschenburg gewesen wäre? Mit solchen Fragestellungen an Geschichte heranzugehen, kann die Augen öffnen und Nachdenken erzeugen. Und über solche Fragen kann man im wieder aufgebauten Turm der Garnisonkirche nachdenken, weil der Ort mit so viel Schrecknis verbunden ist.

Ist mit der viel beschworenen Versöhnung auch eine Versöhnung mit dem preußischen Militarismus gemeint?

Nein, ich kann mich doch nicht mit Schrecknissen versöhnen. Dieser Ort soll ein Versöhnungszentrum werden, ein Ort des friedvollen persönlichen Umgangs miteinander, des Nachdenkens. Das machen wir schon durch einen Bibelvers deutlich, der sich in 20 Zentimeter hohen Buchstaben für alle sichtbar um das Gebäude zieht. In fünf Sprachen steht da jetzt bereits unauslöschlich in Stein gemeißelt: „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“. Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen: Hier ist etwas anders. Das ist keine reine rückwärtsgewandte Rekonstruktion, sondern ab jetzt geht es hier in genau diese inhaltliche Richtung.

Neben der Baustelle. Quelle: Karim Saab

Ist der Versöhnungsgedanke den Potsdamer Mitteschön!-Akteuren nicht ziemlich egal? Viele wollen doch nur die alte Hülle wiederhaben, weil sie moderne, zeitgenössische Architektur ablehnen.

Auch das ist gerechtfertigt. Bei der Potsdamer Innenstadt handelt es sich um ein barockes Flächendenkmal. Wenn ich ein Rembrandt-Gemälde mit einer Fehlstelle hätte, würde ich mir da auch keinen modernen Hickhack oder eine Picasso-Adaption reinmalen. Potsdam war berühmt für seinen Dreikirchenblick. Der Garnisonkirchenturm war ein Drittel davon. Es ist gut, dieses äußere Erscheinungsbild wieder herzustellen. Hier einen Ausstellungs-Glaspalast hinzustellen, ohne Stadtbildheilung, das würde wohl niemand sonderlich bewegen. Im Urlaub streben die meisten Menschen auch in alte Städte, weil dort gebaute Harmonie noch erlebbar ist.

Der Turmbau zu Potsdam Die Potsdamer Garnisonkirche wurde 1735 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. errichtet. Das christlich-preußische Symbolbauwerk diente am 21. März 1933 („Tag von Potsdam“) dem angehenden Diktator Adolf Hitler als Kulisse für seine Machtergreifung. Demonstrativ verneigte er sich vor der Kirche vor Reichspräsident Paul von Hindenburg. Beim britischen Luftangriff am 14. April 1945 („Nacht von Potsdam“) verbrannten Dachstuhl, Inneneinrichtung und die 31 Meter hohe Turmhaube der Kirche. 1949 beschloss die evangelische Gemeinde die Umbenennung der Garnison- in Heilig-Kreuz-Kirche und bezog eine Kapelle im Turm. 1968 ließ die SED die gesicherte Ruine sprengen. Auf einem Teil des Grundstücks wurde 1971 das Datenverarbeitungszentrum des Bezirkes Potsdam errichtet. 2004 übernahm die Stiftung Garnisonkirche Potsdam die Initiative für den Wiederaufbau des Kirchturms („Ruf aus Potsdam“). Unter dem Dach eines Kuratoriums aus Politikern und Kirchenleuten wird derzeit die Replik in traditioneller Ziegelbauweise errichtet. Eine Wiedererrichtung des Kirchenschiffes mit den mehr als 2000 Plätzen gilt bisher als unrealistisch, da es auch keine Nutzungsidee gibt. Wie die unmittelbare Umgebung des Turmes künftig gestaltet wird, ist derzeit noch offen. Die Zwischennutzung des benachbarten Rechenzentrum als Kunst- und Kreativquartier läuft 2023 aus. Den Mietern soll anschließend nebenan in einem 85 Millionen Euro teuren Kreativquartier preiswerter Ersatz geboten werden. Ursprünglich hieß es, der Wiederaufbau der Ganisonkirche koste den Steuerzahler keinen Euro. Inzwischen ist der Bund mit 25 Millionen Euro an den Kosten beteiligt, die sich insgesamt auf 45 Millionen Euro belaufen sollen. Die Kirche gewährte einen Kredit über fünf Millionen Euro. 15 Millionen Euro sollen aus privaten Spenden aufgebracht werden, wovon zwölf Millionen bereits eingeworben wurden.

Dieselben Menschen rasen aber am liebsten mit 80 Sachen an der Garnisonkirche vorbei durch die Breite Straße!

Der Trend zum Autofahren in den Städten wird derzeit gebrochen. Wir wollen Bestandteil der Heilung sein. Ein weiterer Schritt könnte die Wiederherstellung des Stadtkanals sein, der unweit der Garnisonkirche die Breite Straße gequert hat. Früher gab es da eine stimmungsvolle Brücke. Eines Tages wird man sich sicher auch fragen, ob das, was auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht, für die Ewigkeit gebaut wurde. Architekten und Bauherren rechnen heute oft nur mit einer Haltbarkeit von 30 bis 80 Jahren. Die barocke Bausubstanz hat diese Lebenszeit schon mehrfach übertroffen. Und weil sie eine hohe Qualität hat, haben die Stadtverordneten 1990 auch die behutsame Wiederannäherung an das historische Stadtbild beschlossen.

Nichts gegen die Wiederherstellung alter Grundrisse, Baukörper und Proportionen. Aber das alte Dekor – muss das wirklich sein?

Es wäre auch anders denkbar gewesen. Aber die Entscheidung ist gefallen, den Turm in der äußeren Form so zu bauen wie er war. Bis auf die Sockelinschrift.

Kritiker meinen, die Bauplastik enthalte auch kriegerische Motive.

Da gibt es geschnürte Waffenbündel. Aber das sind Symbole für den Frieden nach der Schlacht. Die Waffen werden zusammengepackt und weggestellt, nicht rausgeholt.

Bauplastik an der Fassade. Quelle: Karim Saab

Bleibt der Vorwurf, dass in der Staatskirche Krieger und Waffen gesegnet worden sind.

Die Garnisonkirche wurde bewusst als Hof- und Militärkirche gebaut und verfügte über 2800 Sitzplätze, damit möglichst viele Soldaten am Gottesdienst teilnehmen konnten. Das war damals auch in Frankreich und England nicht anders. Aber auch Familien sind in die Garnisonkirche jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Eine Segnung von Soldaten hat es nicht nur in Potsdam, sondern auch in den mehr als 50 Garnisonkirchen deutschlandweit gegeben.

Was sagen Sie zur Anregung der Wiederaufbau-Skeptiker, den Bruch mit der Geschichte im äußeren Erscheinungsbild des Turmes viel deutlicher zum Ausdruck zu bringen?

Es gibt solche Überlegungen. Wir haben noch nicht entschieden, wie die vier Ecktrophäen im oberen Turmabsatz aussehen sollen. Sie werden sich etwa einen Meter über der Aussichtsplattform befinden und sind noch nicht ausgeschrieben.

Sie meinen die kupfernen Kopien der barocken Sandstein-Plastiken, die 1929 angefertigt wurden?

Ja, auch die sind 1945 durch den Bombenangriff betroffen gewesen und haben zum Teil bis 1968 noch auf den Ecken gestanden. Eine der ursprünglich zwei Meter hohen Trophäen ist bei der Sprengung der Kirche runtergestürzt und wurde als Trümmerstück geborgen. Das ist Geschichte zum Anfassen. Wir wollen das Relikt natürlich in diesem Zustand belassen und hätten es am liebsten an der alten Stelle in 57 Meter Höhe wieder fixiert. Aber dafür müsste es restauratorisch so angefasst werden, dass es die Authentizität verlieren würde. Deshalb soll es als Mahnmal gegen die Glorifizierung von Krieg und Gewalt Teil der Ausstellung in der vierten Etage werden. Wir haben im Rohbau zum Einbringen großer Exponate in die Ausstellung extra eine große Dachluke vorgesehen.

Es wäre auch ziemlich problematisch, wenn Sie die militärischen Motive der Trophäen, bestehend aus Kürass, Helm, Fahne und Hellebarde, einfach nachbilden.

Genau das ist unsere Aufgabe. Wir wollen nicht einfach blind eine Rekonstruktion bis zum letzten Steinchen. Die Frage ist nur, was können vier Schmuckelemente in fast 60 Meter Höhe vermitteln? Wir haben vier Ecken, vier Schwerpunkte. Wie können wir sie als Teil unseres Konzeptes kenntlich machen und mit ihnen Nachdenkmomente schaffen? Wenn die Leute dann oben auf der Aussichtsplattform stehen und die Plastiken sehen, könnten sie sagen, stopp, wir fahren nicht gleich wieder runter, wir besuchen doch noch die Ausstellung.

Bauplastik an der Fassade. Quelle: Karim Saab

Die Kritiker des Wiederaufbaus werfen Ihnen vor, dass Sie ohne Not eine mögliche Pilgerstätte für Populisten, Revanchisten, Rechtsreaktionäre und Träumer wiederherstellen.

Wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Aber wir können Vorsorge treffen, dass so etwas nicht passiert. Wir haben in den letzten Jahren vielfältige Veranstaltungen durchgeführt, von denen ein ganz anderer Geist ausgeht. Wir hatten viele interessante Gäste, angefangen von der linken Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau über die jesidische Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad bis hin zu Aktivisten von Sea-Watch. Der Turm der Garnisonkirche soll ein offener Ort sein, wo man wirklich ins Zuhören und Diskutieren kommt, ohne von seiner Meinung abrücken zu müssen. Aber in den Medien wird immer nur berichtet, wenn Farbbeutel geschmissen werden oder Gegner des Wiederaufbaus mit markigen Sätzen auftreten. Das schmerzt manchmal.

Ausstellungen und Veranstaltungen sind so etwas wie eine Software und dem Zeitgeist unterworfen. Die Hardware ist das Bauwerk, das historisch belastet ist. Fürchten Sie nicht, dass die Garnisonkirche in 20 Jahren etwa Anti-Europäern als Wallfahrtsstätte dienen könnte?

In den fünf Jahren, die ich als Kommunikationsvorstand tätig bin, habe ich noch nicht einen Annäherungsversuch aus dem rechten Dunstkreis erlebt. Es gibt doch nichts Besseres, als dass Demokraten die Mitte der Gesellschaft besetzen und den öffentlichen Raum stärken. Genau das tun wir. Als Nagelkreuzzentrum kann Potsdam so Teil einer europäischen Topografie der Versöhnung werden.

Zur Person Wieland Eschenburg 1959 wurde Wieland Eschenburg als Sohn eines Kirchenmusikers in Rostock geboren. Er lernte Möbeltischler, Orgelbauer und absolvierte ein Fernstudium als Musikinstrumentensanierer. Er verweigerte den Waffendienst bei der NVA und diente als Bausoldat. 1978 zog Eschenburg nach Potsdam, wo er eine Familie gründete. Hier wurden 1984 und 1987 auch seine beiden Kinder geboren. Im April 1988 gründete Eschenburg mit einigen Mitstreitern (darunter Brandenburgs späterer Ministerpräsident Matthias Platzeck) unter dem Dach des DDR-Kulturbundes in Potsdam die Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (ARGUS). Im Juni 1989 richteten sie das 1. Potsdamer Pfingstbergfest aus, zu dem nach Schätzung der Staatssicherheit 3000 Besucher kamen. Das Schloss Belvedere auf dem Potsdamer Pfingstberg lag direkt an der Staatsgrenze und war völlig verfallen. 1990 wurde Eschenburg Stadtverordneter für Neues Forum/Argus. Von 1991 bis 1994 war er in Potsdam Kulturdezernent. Als Vorsitzender des Fördervereins Pfingstberg e.V. sorgte er bis 2002 für die Wiederherstellung des Pfingstberg-Ensembles. 1998 wurde er Büroleiter von Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPD). Auch unter seinem Nachfolger Jann Jakobs (SPD) blieb er die rechte Hand des OBs. Eschenburg wurde im September 2015 zum Vorstand für Kommunikation und Programm bei der Stiftung Garnisonkirche Potsdam berufen. Seit 2004 lebt er mit seiner Frau in Cottbus.

Ohne die Vision von Max Klaar würde der Turm der Garnisonkirche heute sicher nicht rekonstruiert. Sind Sie dem ehemaligen Bundeswehroberst zu Dank verpflichtet?

Ich bin ihm nicht dankbar. Die Idee, den Kirchturm wieder zu errichten, wäre von der Stadtgesellschaft viel schneller und kraftvoller aufgenommen worden, wenn nicht Max Klaar mit seinen rechtsgerichteten Gedanken uns eine Kugel ans Bein gebunden hätte. Ich war unmittelbar nach der Wende Kulturstadtrat in Potsdam, als uns von seiner Traditionsgemeinschaft das Glockenspiel geschenkt wurde. Wir waren seiner Initiative gegenüber zu blauäugig. Wir haben nicht erkannt, mit was für einem Gesellen wir es da zu tun haben. Aber wir haben dazu gelernt.

Wäre die Potsdamer Stadtgesellschaft überhaupt von selbst auf die Idee gekommen, die Kirche zu rekonstruieren?

Wir haben damals die Begeisterung in Dresden wahrgenommen für den Wiederaufbau der Frauenkirche. Aus diesem Grund heraus hat die Stadtverordnetenversammlung in Potsdam im Oktober 1990 den Grundsatzbeschluss einer behutsamen Wiederannährung an das historische Stadtbild gefasst. Der hatte mit Max Klaar gar nichts zu tun. Die Stadtgesellschaft war damals immerhin so entschlossen, dass sie auch den monströsen Theater-Rohbau abreißen ließ. Die SED-Ideologen haben der Stadt Potsdam ganz bewusst Bauwerke wie das Rechenzentrum, die Fachhochschule oder den begonnenen Theaterrohbau aufgezwungen. Und auch die Sprengung der Garnisonkirche war ein Akt kultureller Barbarei. Heute können die Potsdamer über ihr Stadtbild selber bestimmen.

Aber das ist spekulativ, schließlich wurde im Stadtparlament eine Volksabstimmung verhindert, die Kritiker 2014 mit 14 000 Unterschriften herbeiführen wollten.

Das stimmt so nicht. Es wurde keine Volksabstimmung verhindert. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich mit dem Anliegen beschäftigt, auch wenn der Ausgang nicht allen gefallen hat. Es gab zahlreiche Abstimmungen, die als Spiegel einer Volksmeinung gelten können: in der Stadtverordnetenversammlung, im Bundestag, in den Kirchenparlamenten, beim Kirchenkreis, bei der Landeskirche. Es gab diverse Abstimmungen – über die Zustimmung zum Wiederaufbau bis hin zur Finanzierung und Kreditvergabe. Alles mit deutlichen Mehrheiten! Keiner kann behaupten, es gebe keine Mehrheiten zum Projekt.

Von Karim Saab