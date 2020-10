Brandenburg/Havel

Eigentlich reden Theaterleiter lieber über Spielpläne, Auslastungszahlen und die Qualität von Konzerten und Inszenierungen. Doch in der Stadt Brandenburg/Havel bestimmen derzeit Gerüchte und Vorwürfe das Klima. Dieses Gespräch soll der Klärung dienen.

Frau Flieger, wenn ein Journalist mit eine Theaterleitung spricht, sitzt ihm normalerweise ein Intendant oder eine Intendantin gegenüber. Am Brandenburger Theater hat aber die Geschäftsführerin die alleinige Handlungsvollmacht. Können Sie das erklären?

Christine Flieger: Das Organigramm war schon vor meinem Amtsantritt so und ist aus der Historie des Hauses erwachsen. Ich leite die GmbH kaufmännisch, bin also für die Zahlen zuständig und habe die finanzielle Aufsicht über zwei künstlerische Sparten zu führen. Zum einen über die Brandenburger Symphoniker, die der Chefdirigent leitet. Zum anderen für die Darstellende Kunst, für die im März 2019 die Stelle des Künstlerischen Leiters neu besetzt wurde.

Frank Martin Widmaier ist also Ihr Mann?

Flieger: Wir kannten uns vorher nicht. Ein sechsköpfiges Auswahlgremium, in dem ich und auch ein Vertreter des Orchesters saß, hatte etwa 50 Bewerbungen vorliegen. Aus dem Prozess ging Herr Widmaier als Sieger hervor.

Frank Martin Widmaier: Ich habe den Auftrag, für das Brandenburger Theater die Sparte Darstellende Kunst neu aufleben zu lassen. Dazu gehört auch das Musiktheater. Im sinfonischen Teil trägt der Chefdirigent mit dem Orchesterdirektor die alleinige Verantwortung.

Eingang zum Brandenburger Theater. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Image des Brandenburger Theaters ist seit Jahrzehnten denkbar schlecht. Derzeit fliegen wieder einmal die Fetzen. Warum?

Flieger: Die Arbeitsatmosphäre zwischen uns ist positiv. Natürlich mussten wir uns im Jahre 2019 erst einmal kennen- und verstehen lernen. Wir waren beide neu in unseren Funktionen und mussten uns erst einmal finden. Die Stadt Brandenburg hatte uns damals als zusätzliche Herausforderung noch die Aufgabe übertragen, kurzfristig ein Sommerfestival auf dem Marienberg auf die Beine zu stellen. Das habe ich organisatorisch dann selbst in die Hand genommen, damit sich Herr Widmaier ganz seiner ersten Spielzeit widmen konnte. Er hat ja mit „ Grete Minde“ einen eigenen Beitrag zum Kultursommer Brandenburg an der Havel geleistet. Mit dieser Aufgabenverteilung haben wir uns beide arrangiert.

Widmaier: Nach „ Grete Minde“ gingen wir im Oktober dann im Großen Haus mit dem Musical „Mein Freund Bunbury“ an den Start, einer Ausgrabung, die zur Zeit auf keinem anderen Spielplan steht. Das war nach dem Kultursommer auf dem Marienberg und den „Wassermusiken“ auf der Regattestrecke am Beetzsee gleich zu Beginn ein hohes Pensum.

Vergleicht man die Monatsspielpläne früherer Jahre mit den aktuellen, ist etwas Erfreuliches passiert. Fast jeden Tag gibt es eine Produktion, die an Ihrem Haus entstanden ist. Neben den bewährten Sinfoniekonzerten und dem Figurentheater entstanden diverse Schauspiel- und Musiktheaterformate. Wie wurde das möglich?

Widmaier: Oberbürgermeister Steffen Scheller und das Stadtparlament haben 2018 beschlossen, dem Theater jährlich eine halbe Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Das war möglich, weil das Land die kreisfreien Städte bei der Kulturfinanzierung deutlich entlastet hat. Ich bin sehr stolz, so schnell einen fast normalen Stadttheater-Spielplan entwickeln zu können. Mit dem Geld gehe ich sehr sorgsam um, damit das Projekt Stadttheater gelingen kann. Denn in der Tat ist das ganz schön viel Programm für das Budget. Wir bezahlen daraus auch die Herstellung der Dekoration, ergänzen die Technik mit Aushilfen, bezahlen sowieso alle Künstler, da die Ensembles nicht vorhanden sind. Es gibt für mich aber keinen anderen überzeugenden Weg um zu zeigen, welchen Mehrwert Eigenproduktionen für die Bedeutung des Theaters in der Stadt haben.

Szene aus dem Historienspaktakel „Grete Minde“. Quelle: Jacqueline Steiner

Trotzdem bläst Ihnen der Wind mächtig ins Gesicht. Wollen die Brandenburger kein Musiktheater, das in ihrer Stadt entsteht?

Widmaier: Ehrlich gesagt, ich spüre eher Rückenwind, vom Publikum mit entsprechend positivem Feedback, auch sehr von den Mitarbeitenden im ganzen Haus! Wenn auf der Seitenbühne von Technikern fröhlich mitgesummt wird, spüre ich Stolz und Freude über das Erreichte! „Mein Freund Bunbury“ erlebte bereits sieben ausverkaufte Vorstellungen. Dabei hatte man mich gewarnt, dass schon nach dem zweiten Mal keine Besucher mehr kommen würden. Aber wir schaffen am Ende sogar 15 Vorstellungen, wenn die Pandemie vorbei ist. Das Kleist-Forum Frankfurt/Oder hat auch schon zwei Gastspiele angefordert, Senftenberg ist ebenfalls interessiert. Auch ein so anspruchsvoller Text wie „Judas“ findet gerade ein begeistertes Publikum. Viele Brandenburger haben sich in den letzten Jahren nach Potsdam oder Berlin orientiert. Wir müssen das Theater in der Stadt wieder in den Mittelpunkt rücken. Unsere Botschaft: Hallo Leute, hier werden nicht länger so viele Konserven von außerhalb aufgekocht. Wir machen ein spannendes Programm für euch hier vor Ort! Wir wollen die innere und äußere Identität des Hauses wiedererlangen, genau mit dem vielfältigen Repertoire, was jetzt gerade entsteht.

Der Dirigent Peter Gülke nutzte einen Festakt im Juni 2020 für eine Brandrede gegen die Theaterleitung. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Angriffe gegen die Geschäftsführung kommen vor allem aus dem eigenen Haus. Wie erklären Sie sich das?

Flieger: Das Haus durchläuft in vielerlei Hinsicht einen Transformationsprozess. Der Wechsel des Chefdirigenten hat im Orchester für große Unruhe gesorgt. Einige Musiker hätten Herrn Peter Gülke gern behalten, andere waren für einen Wechsel.

Widmaier: Wir brauchen hier Menschen, die zusammenarbeiten wollen, um das ganze Haus nach vorne zu bringen. Unser hauseigenes Orchester ermöglicht das Musiktheater als Herzstück der Darstellenden Kunst und als Schnittstelle zwischen Musik und Schauspiel.

Der 86-jährige Herr Gülke hatte nur die Sinfoniekonzerte im Blick. Andere Veranstaltungen des Hauses soll er nie besucht haben. Hören Sie sich denn die Sinfoniekonzerte der Symphoniker an?

Widmaier: Auf jeden Fall, ich höre mir möglichst alle Konzerte oder auch Proben an. Mein Interesse gehört allen Sparten, besonders nah ist mir persönlich die Musik. Ich komme ja vom Musiktheater, bringe daher jahrzehntelange Erfahrungen in diesem Bereich mit. Theater und Musik sind meine Leidenschaft.

Für die Unruhe im Haus sorgte auch, dass die Geschäftsführung zwei langjährigen Mitarbeitern fristlos gekündigt har. Außerdem wurde das Orchester während des Corona-Shutdowns in Kurzarbeit geschickt, während die Techniker voll beschäftigt blieben.

Flieger: Fast alle Theater im Land Brandenburg haben ihre angestellten Künstler in Kurzarbeit geschickt. Durch diesen Weg verfügen wir über zusätzliche Mittel, um bis Ende des Jahres den Einnahmeverlust darzustellen. Das Kurzarbeitergeld der Musiker wurde auf 100 Prozent aufgestockt. Die Techniker waren mit Renovierungs- und Wartungsarbeiten voll ausgelastet. Die Musiker konnten dagegen nicht beschäftigt werden. Die Pflichtverletzungen der beiden Mitarbeiter waren so gravierend, dass die Kündigungen gerechtfertigt waren.

Es heißt, Sie hätten dem Disponenten an einem Tag sechs Abmahnungen auf einmal überreicht?

Flieger: Ja, die haben ein Dreivierteljahr der Zusammenarbeit abgebildet.

Widmaier: Die Stelle der Disposition haben wir inzwischen neu besetzt. Die Zusammenarbeit läuft gut – mit Vertrauen, direkter Ansprache, einer hervorragenden Kommunikation und einem konstruktiven Arbeits- und Sozialverhalten auf dieser zentralen Position.

Das Brandenburger Theater wurde als multifunktionales Cultur Congresss Centrum errichtet. Es finden hier aber so gut wie keine Kongresse statt. Doch angesichts der Corona-Auflagen tagten hier im September erstmals die Stadtverordneten. Quelle: Rüdiger Böhme

Frau Flieger, Peter Gülke beklagte ein „kontaktarmes Nebeneinanderher“. Wäre es nicht die Aufgabe der Geschäftsführerin, für eine bessere Kommunikation und Arbeitsatmosphäre zu sorgen?

Flieger: Ich kann Ihnen anhand von vielen E-Mails belegen, dass ich Peter Gülke immer wieder Gesprächsangebote gemacht habe. Meine Aufgabe ist es, das Budget gut zu planen und ordnungsgemäß abzurechnen. Immerhin geht es um einen acht Millionen-Euro-Etat. Davon werden neben den Programmetats die 51 Musiker bezahlt und etwa noch einmal so viele feste Mitarbeiter. Hinzu kommen nun die halbe Million Euro für die Darstellende Kunst und 200 000 Euro für den Kultursommer auf dem Marienberg.

Ein Musiker sagte mir, Sie hätten dem Orchester noch nicht einmal in die Augen geschaut und den Dialog gesucht, sondern würden nur E-Mails verschicken.

Flieger: Die Musiker haben im Dirigenten und im Orchesterdirektor ihre unmittelbaren Ansprechpartner. Ich bin zunächst einmal die Zahlenfrau und leite das Haus. Unser Ziel muss es sein, in den nächsten Jahren als Haus zusammen zu wachsen und uns mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Und ich versichere immer wieder gerne erneut, dass meine Tür jedem offen steht. Das gilt natürlich auch für alle Musiker.

Fühlen Sie sich wie eine Intendantin?

Flieger: Nein, ich komme aus der Verwaltung. Ich bin natürlich kulturaffin, aber zunächst einmal Betriebswirtin. Ich nehme die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Es stehen viele Unwahrheiten im Raum.

Widmaier: Ich finde, Frau Flieger hat in der Tat nicht die Pflicht, etwas zu leisten, was sie durch ihre Stelle gar nicht abbilden soll. Nähe am Theater entsteht durch direkte Zusammenarbeit. Und die habe ich bei der intensiven Probenarbeit mit Musikern, Technikern und Mitarbeitern als beglückend erlebt.

Aber wie wollen Sie die Stimmung verbessern?

Flieger: Vertrauen knipst man nicht an, Vertrauen entsteht, indem man sich gemeinsam auf den Weg macht. Es gab hier über lange Zeit sehr viel Unruhe. Die ständigen Ups und Downs und die hohe Fluktuation des Leitungspersonals haben das Misstrauen wachsen lassen. Es sind viele Verletzungen entstanden. Die letzte Abbaudiskussion ist gerade einmal drei Jahre alt. Veränderungen gehören zum Leben, aber jetzt ist eine Phase der Kontinuität und Verlässlichkeit notwendig. Ein neues Miteinander entsteht vor allem durch gemeinsame Ziele. Wenn der Wille für konstruktive Kommunikation da ist, bin ich immer daran interessiert.

Szene aus „Mein Freund Bunbury“ in der Inszenierung von Frank Martin Widmaier. Hier hängt Robin Poell als vermeintlicher Krimischriftsteller Algernon Moncrieff an einem Kronleuchter. Quelle: Juliane Menzel

Was benötigen Sie denn, um an diesem Haus Theater und Musiktheater zu inszenieren?

Flieger: Es ist etwas anderes, ob man Gastspiele einkauft oder eigene Theaterprojekte mit vielen Proben auf die Beine stellt. Bei „ Bunbury“ brauchten zum Beispiel 50 Gäste eine Garderobe, eine Maske, eine Ankleiderin.

Widmaier: Wegen der Historie der letzten 20 Jahre verfügt das Brandenburger Theater weder über Schauspieler, Sänger, Tänzer noch über eigene Werkstätten. Die wurden abgebaut und entlassen. Nur eine Gewandmeisterin steht noch zur Verfügung. Auch die Bühnentechnik hat keinen hohen Personalstand mehr. Jedes andere Theater, das ich kenne, hatte einen Zweischichtbetrieb. Ich kann hier nicht einfach vormittags proben und abends eine Vorstellung spielen. Ich kann den großen Saal nicht vormittags für Proben nutzen und abends für Vorstellungen, weil auch die Leute für den Umbau fehlen. Das habe ich alles schnell gelernt und mich auf die begrenzten Kapazitäten eingelassen.

Träumen Sie von einem Mehrspartenhaus?

Widmaier: Vielleicht gelingt es, irgendwann das Rad wieder zurückzudrehen. Schön wäre es. Wir mussten zum Beispiel einen Opernchor aus Laien gründen, um überhaupt „ Bunbury“ aufführen zu können. Aktuell verfolge ich folgende Strategie: Da wir uns momentan kein eigenes Ensemble leisten können, bilden wir im Schauspiel ein festes-freies Ensembles mit dem Theater „Poetenpack“ aus Potsdam. Im Musiktheater kooperieren wir mit der Universität der Künste in Berlin. Ganz wichtig ist der Ausbau des Jugendtheaters und der Bürgerbühne als partizipative Ansätze der Theaterarbeit mit allen Interessierten unserer Stadtgesellschaft, siehe auch die fast 25 Menschen als „Volk“ in „ Grete Minde“. Das ist der richtige Weg. Kooperationen und hochwertige Gastspiele, sei es von unseren Partnerbühnen im Land oder ein qualitativ hochwertiges Entertainment, gehören selbstverständlich auch dazu.

Die Brandenburger Symphoniker im Park hinter dem Theater. Quelle: Matthias Rümmler

Auf das Orchester kommt durch den erfolgten Umschwung mehr Arbeit zu. Bisher führt es jede Spielzeit acht Sinfoniekonzerte auf. Geht überhaupt mehr?

Widmaier: Mit Sonderkonzerten und anderen Projekten leistet das Orchester schon mehr als die Sinfoniekonzerte. Trotzdem war das Orchester bisher nicht voll ausgelastet. Jedes Orchestermitglied hat normalerweise zehn Dienste in der Woche. Ein Dienst geht zweieinhalb bis drei Stunden, das ist eine Probe, eine Vorstellung oder ein Konzert. Mit zehn Diensten bekommt man fünf Proben hin, eine Generalprobe und zwei, drei Vorstellungen, dann hat man die Woche voll und es gibt einen freien Tag.

Die Musiker haben vor drei Jahren eingewilligt, zehn Jahre lang auf 13 Prozent ihres Gehalts zu verzichten. Wahrscheinlich sind sie wenig erfreut, nun auch noch mehr leisten zu sollen?

Flieger: Ja, das tut sicher vielen Musikern weh. Aber die zuständigen Gremien und Verhandlungspartner haben sich mit meinem Vorgänger darauf geeinigt. Ein Haustarifvertrag ist auf Dauer kein Finanzierungsinstrument. Dass das zu Frustrationen führt, verstehe ich.

Woran ermessen Sie den Erfolg des Orchesters? Die Musiker verweisen stolz auf eine Schubert-Einspielung, die in Fachkreisen hochgelobt wird.

Widmaier: Das ist in der Tat sehr erfreulich, aber die Frage ist doch, was wir hier in Westbrandenburg regional und auch in Brandenburg und Ostdeutschland zuerst einmal für eine Rolle spielen, um zukunftsfähig zu sein. Entwickelt werden sollte hier zum klassischen Konzertprogramm ein umfangreicheres Angebot, Ansätze dazu sind ja vorhanden, das REACH-Projekt beispielsweise. Stichworte sind Education, kleine Projekte, Mobilität und, wie gesagt, auch alle Formate von Musiktheater. Da geht mehr. Eine kreative Strategie stärkt dann auch die überregionale Nachfrage. Angesichts des überalterten Konzertpublikums und sinkender Abozahlen kann ein Konzertbetrieb im Stile des 19. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert nicht mehr das alleinige Non plus Ultra sein.

Flieger: Die Sinfoniekonzerte und weitere Sonderkonzerte stehen keinesfalls zur Disposition. Und wir schätzen über alles, dass wir in Brandenburg/Havel ein Orchester haben. Wenn man das abbauen würde, bekäme man es nie wieder zurück. Dem Orchester wird nichts weggenommen. Wir wollen es durch zusätzliche Projekte weiter aufwerten und unterstützen.

Fühlt sich ein Musiker degradiert, wenn er nicht mehr nur auf der Bühne sitzt, sondern in den Orchestergraben muss?

Widmaier: Die Brandenburger Symphoniker sind vom Stellenplan her ein dezidiertes Theaterorchester, mit dem man aus dem Stand den „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi aufführen könnte. Im Graben zu sitzen, ist nun wirklich keine Degradierung! Das Orchester wurde vom Land in den 1990er Jahren als Musiktheater-Orchester erhalten und sollte Opernproduktionen in den Theater- und Konzertverbund einspeisen, was aber nicht lange zu realisieren war, Ensemble und Chor waren ja aufgelöst. Die Symphoniker sind kein Sinfonieorchester im klassischen Sinne. Deshalb hat schon Michael Helmrath immer versucht, Streicherstellen zu schaffen, denn in einem klassischen Sinfonieorchester ist die Streichersektion viel stärker als die der Holz- und Blechbläser.

Und was schwebt Ihnen vor?

Widmaier: Ohne Corona hätte das BT jetzt zu Weihnachten Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ herausgebracht – mit dem ganzen Orchester im Graben. Der richtige Weg ist, viel Musiktheater zu produzieren – vom Musical bis hin zur Oper. Man kann Blockbuster spielen mit 50 Musikern, aber auch kleine Formate. Noch in diesem Jahr bringen wir zwei Singspiele heraus: Mozarts „Bastien und Bastienne“ und Telemanns „Pimpinone“, die vom Cembalo aus geleitet werden. Sie spielen im gleichen Bühnenbild und sollen nach Corona an einem Doppelabend gespielt werden.

Der neue Dirigent Olivier Tardy, hier beim 1. Sinfoniekonzert der Brandenburger Symphoniker mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs als Rezitator. Quelle: Jacqueline Steiner

Stimmt es, dass der neue Dirigent Olivier Tardy gegen den Willen der Geschäftsführung zum Nachfolger ernannt wurde?

Flieger: Das sind falsche Gerüchte. Mit dem Orchestervorstand, dem Oberbürgermeister und dem Aufsichtsratsvorsitzenden wurde festgelegt, dass das Orchester einen Dirigenten wählen darf. Wir haben nur verlangt, dass die Entscheidung in den finanziellen Rahmen passen muss. Als Geschäftsführerin erfuhr ich dann von David Reiland, der an erster Stelle stand, dass er aus Zeitgründen nicht zur Verfügung steht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir über Konditionen noch nicht einmal gesprochen. Mit Herrn Tardy, der an zweiter Stelle stand, haben wir dann über mehrere Wochen Vertragsverhandlungen geführt und sind uns einig geworden. Nun sind wir an einer guten Zusammenarbeit mit ihm interessiert. Wir hoffen, dass wir eine gemeinsame, konstruktive Zukunft haben.

Von der Zusammenarbeit der beiden künstlerischen Leiter hängt nun die Zukunft des Hauses ab. Herr Widmaier, wie kommen Sie mit Herrn Tardy klar?

Widmaier: Wir sind im Gespräch und lernen uns gerade kennen. Ich versuche immer, die Menschen am Ort, an dem ich arbeite, in meine künstlerischen Überlegungen einzubeziehen: Künstlerische Visionen verbunden mit notwendigem Pragmatismus, damit hoffe ich ihn überzeugen zu können.

Wie zu hören war, gab es bereits lautstarke Auseinandersetzungen um Probenräume?

Widmaier: Durch die vielen Eigenproduktionen werden natürlich die räumlichen Ressourcen des Hauses, wie in jedem Theater, für Proben gebraucht. Deshalb müssen wir jetzt gerade die Frage klären, wie unsere Räume am besten zwischen den Sparten aufgeteilt werden. Das ist Teil des Transformationsprozesses. Aber den großen Saal einfach mal für alle Proben einzufordern ist natürlich unrealistisch.

Ein regelrechter Verteilungskampf?

Widmaier: Natürlich müssen wir als künstlerische Leiter unserer Sparten unsere jeweiligen Interessen vertreten. Mir persönlich ist das Orchester als größtes Kollektiv sehr wichtig. Aber wir müssen uns als Institution unter einem Dach verstehen, mit dem Anspruch auf ein Mehrspartentheater. So eine Vielfalt erwartet die Stadt, auch das Land. Dann sind wir insgesamt zusammen zukunftsfähig.

Flieger: Es gibt keinen Grund für Verteilungskämpfe. Die finanziellen Mittel sind klar definiert. Und die Ressourcen, was die Räume betrifft, sind ein lösbares Problem. Ich hoffe, dass wir uns hier alle positiv zusammen entwickeln und wenn es Differenzen gibt, dass wir die intern austragen. Wir haben einen Theaterbetrieb, einen Orchesterbetrieb und einen verzahnten Betrieb, der muss nach allen Regeln der Kunst disponiert werden, damit jeder möglichst gut die Ressourcen nutzen kann.

Quo vadis, Brandenburger Theater? Quelle: Rüdiger Böhme

War der Stadt und dem Aufsichtsrat die Tragweite bewusst, dass mit der 500 000 Euro-Spritze das Haus neu aufgestellt und ausgerichtet wird?

Flieger: Wie gesagt, wir machen einen Transformationsprozess durch. Das Brandenburger Theater verändert sich gerade und wird auf vielerlei Ebenen neu aufgestellt. Wir müssen dem Aufsichtsrat, dem Oberbürgermeister, den Stadtverordneten, dem Ministerium und unseren Mitarbeitern mit einem Strategiepapier kommunizieren, was unser Weg, unser Ziel, unser Plan als gesamtes Haus sein soll. Hiermit sollten wir uns nicht allzu viel Zeit lassen.

