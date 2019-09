„Die gleichen Tabu-Themen wie 1955“

Potsdam

Nadine Nollau, 38 Jahre alt, ist seit der Spielzeit 2018/19 Mitglied im Ensemble des Hans-Otto-Theaters. In der aktuellen Produktion „Die Katze auf dem heißen Blechdacht“ von Tennessee Williams spielt sie die Maggie. Sie ist die Schwiegertochter von „Big Daddy“, der seinen Geburtstag zusammen mit seiner Familie feiert. Im Gegensatz zu seinen Söhnen und seinem Arzt weiß er allerdings nicht, dass er Krebs hat und sterben wird. Seine Kinder bringen sich inzwischen schon in Position um den Kampf um das Erbe. Die MAZ hat Nadine Mollau vor der Premiere getroffen.

Das Stück wurde 1958 verfilmt und war für sechs Oskars nominiert. Spüren sie dadurch einen gewissen Druck?

Nadine Nollau: Nein, überhaupt nicht (lacht). Ich habe den Film irgendwann mal gesehen, aber dann nicht mehr. Ich schaue prinzipiell keine Sachen an, die ich gerade probe. Ich möchte die Rolle selbst entdecken und sehen, was dahinter steckt und niemanden kopieren. Tennessee Williams mochte den Film übrigens nicht.

Im Stück geht es unter anderem um Unfruchtbarkeit, Homosexualität und Alkoholsucht – Themen die 1955 eigentlich tabu waren. Wie relevant finden Sie diese Themen heute?

Sehr relevant. Wir tun mittlerweile alle so, als ob wir ganz offen sind und man über alles reden darf. Aber eigentlich sind es immer noch die gleichen Themen, die uns beschäftigen, Themen über die man vor ein paar Jahren nicht geredet hat. Und deswegen macht man diese Stücke, weil es komischerweise immer noch darum geht und die Leute sich darüber aufregen oder sich selbst im Stück wiederfinden.

Maggie soll ihr Kind bekommen

Die Familie, um die es im Stück geht, ist sehr zerrissen. Das Ende lässt der Autor offen. Niemand weiß, wer das Erbe schließlich bekommt. Welches Ende wünschen sie sich für die Familie?

Ich wünsche mir, dass die ganze Familie mit einem blauen Auge davonkommt, dass sie irgendwas aus dieser Situation lernen, zumindest über den Umgang miteinander, damit sie wissen, wie man miteinander umgehen muss, um bestimmte Situationen zu entschärfen. Das wäre schon ein großer Anfang. Für Maggie wünsche ich mir, dass sie ihr ersehntes Kind bekommt. Dann könnte sie vielleicht auf ihre Art glücklich sein.

Was macht diese Inszenierung besonders?

Natürlich die Schauspieler (lacht). Was ich schön finde ist, dass die Regisseurin Steffi Kühnert mit uns sehr fein gearbeitet hat, sehr psychologisch. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn eine Geschichte von A bis Z aufgerollt wird und eine Rolle sich entwickeln kann. Es ist ganz schön, diese Feinheit, diese Brüche der Figuren zu entdecken. Ich denke, das ist auch für den Zuschauer ganz schön zu sehen, zu erleben, dass das, was gesagt wird, nicht das ist, was eigentlich sein sollte. Das ist das Spannende.

Vor der Premiere einen Tee

Wie sieht ihr Tag vor der Premiere am Abend aus?

Ich versuche auszuschlafen, was mir vermutlich nicht gelingen wird. Dann werde ich an die frische Luft gehen, um den Kopf frei zu bekommen und meistens mache ich mir einen Tee, setze mich hin und gehe alles im Kopf noch einmal durch. Außerdem schreibe ich dann noch die Premierenkarten für meine Schauspielkollegen, man schenkt sich ja zur Premiere immer etwas. Dann fahre ich auch schon zum Theater. Ich muss sehr früh in die Maske, das heißt, ich werde früh dort sein. Aber das macht mir nichts aus. Ich habe gern noch etwas Zeit für mich und mag es nicht, wenn man aus der Maske direkt auf die Bühne muss.

Von Lisa Schmierer