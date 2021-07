Michael Kellner ist in Brandenburg hinter Annalena Baerbock die Nummer 2 auf der Bundestagsliste. Er leitet den Wahlkampf der Kanzlerkandidatin, spricht von aufgebauschten „Kleinigkeiten“ und erzählt im MAZ-Interview über seine Zeit als Junger Pionier in der DDR und über Wahlkampf in der Uckermark.