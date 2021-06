Potsdam

In Brandenburg geht zum 1. Juli die Zuständigkeit für das Impfen zurück in das Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne). Mitte März war, auch wegen des schleppenden Impfverlaufs, ein eigener Impflogistik-Stab im CDU-geführten Innenministerium gebildet worden. Leiter ist Staatssekretär Markus Grünewald.

Herr Grünewald, sind Sie eigentlich selbst schon geimpft?

Ja, ich bin geimpft. Ich habe sogar schon einen digitalen Impfpass in meiner Corona-Warn-App.

In Brandenburg hat erst ein Drittel der Impfberechtigten den vollen Impfschutz. Ist es dann sinnvoll, den Impflogistik-Stab jetzt aufzulösen?

Es war von vornherein klar, dass die Amtshilfe, die wir für das Gesundheitsressort leisten, zeitlich begrenzt ist. Wir konnten mit unserem in Katastrophenschutzfragen erfahrenen Präsenzstab helfen. Jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo beim Impfen das Gröbste getan ist. Wir hatten kürzlich 180.000 Impfungen pro Woche, das geht jetzt zurück. Gut 50 Prozent der Berechtigten sind erstgeimpft – fast ein Drittel hat den vollständigen Impfschutz. Außerdem müssen wir unsere Stabsstrukturen für aktuelle Lagen im Sommer, wie die Bekämpfung von Waldbränden, vorhalten.

Ist das nicht zu früh, wenn durch die Delta-Variante im Herbst möglicherweise flächendeckend eine Impfauffrischung nötig ist?

Die Frage ist berechtigt. Wegen der Delta-Variante könnte der vollständige Impfschutz eine größere Bedeutung bekommen als noch vor einiger Zeit angenommen. Ich weise aber darauf hin, dass in den Impfzentren Brandenburgs schon seit einigen Wochen weniger als die Hälfte der Impfungen anfallen, die in den Hausarztpraxen vorgenommen werden. Das bedeutet: Wir können jetzt von der Ausnahmeversorgung in eine Regelversorgung durch die Ärzteschaft übergehen.

Haben wir die Pandemie unter Kontrolle?

Ein solches Urteil würde ich mir nicht anmaßen. Es gibt inzwischen ausreichend Impfstoff. Ich nehme aber wahr, dass in den Impfzentren Termine nicht wahrgenommen oder nicht ordnungsgemäß abgesagt werden. Das hat zugenommen. Es ist nicht ganz klar, ob es durch Ferienbeginn und Hitze eine gewisse Impfmüdigkeit gibt. Oder ob das mit langen Impfintervallen wie beim Vakzin Astrazeneca zu tun hat. Oder ob sich jemand inzwischen beim Hausarzt die Impfung abgeholt hat.

Die Zuständigkeit für das Impfen wechselt wieder ins Gesundheitsressort, was ändert sich jetzt?

Es gibt einen fließenden Übergang von Personal und Technik. Fünf der mehr als 30 Mitarbeiter im Stab waren aus dem Gesundheitsressort abgeordnet und gehen dorthin zurück, wie auch der Impfbeauftragte des Landes, Carsten Saß. Die Personen kennen die Vorgänge, sind geschult, keiner fängt bei null an. Gleichzeitig arbeiten die Kolleginnen und Kollegen die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums bereits ein, damit der Wechsel reibungslos klappt.

„Wir müssen auch wissen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind“

Es gab anfangs Probleme mit der Hotline, es mussten Impftermine abgesagt werden, das Land lag bei der Impfgeschwindigkeit bundesweit hinten. Hätte man schneller impfen können?

Am Anfang hat es definitiv geruckelt. Ich denke, der Wechsel in eine Stabsstruktur war richtig. Das hat zu den erhofften Impffortschritten geführt. Es wird jetzt viel davon abhängen, wie künftig der Impfstoff angenommen wird.

Wie groß ist die Gefahr, dass das Virus nach den Sommerferien zurückkehrt?

Wir brauchen jetzt eine klarere Empfehlung der Ständigen Impfkommission, was das Impfen der rund 180.000 Schülerinnen und Schülern in Brandenburg angeht. Wir müssen auch wissen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind. Die Zeit muss genutzt werden, dass wir zum Schulstart keine Probleme bekommen.

„Es herrschte stets Unsicherheit, wann welcher Impfstoff in welcher Menge geliefert wird“

Was würden Sie als Chef des Stabes im Rückblick heute anders machen, was hat Sie überrascht?

Als extrem schwierig erwies sich eine vorausschauende Impfstoff-Planung alle zwei bis drei Wochen. Im Voraus. Diesen Vorlauf hatte ich unterschätzt. Denn es herrschte stets die Unsicherheit, wann welcher Impfstoff in welcher Menge geliefert wird. Wir brauchten auch ein Gefühl für das System, das immer in Bewegung war. Die Impfstoffe waren entweder im Lager, in der Auslieferung oder im Bestellvorgang. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler Rechenvorgang und dann würde es schon funktionieren. Das war aber nicht so. Dazu kamen die verschiedenen und wechselnden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, wer welchen Impfstoff erhalten darf – Stichwort Astrazeneca. Das hat die Arbeit nicht leichter gemacht.

Sollten Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten wegen der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante auch in Deutschland strenger kontrolliert werden?

Diese Frage wird regelmäßig in Videoschalten zwischen dem Bundesinnenministerium und den Innen-Staatssekretären der Länder abgesprochen. Ganz klar: Wenn wir feststellen, dass die Delta-Variante sich flächendeckend verbreitert, muss strenger mit Tests und Quarantäneanordnung kontrolliert werden. Momentan will ich aber kein Urteil abgeben.

Von Igor Göldner