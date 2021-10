Brandenburg/H

Mit 80 ist Ralf Schmidt eine lebende Anglerlegende. Der gebürtige Leipziger wohnt seit den 1970er-Jahren an der Havel. Jedes Jahr nimmt er an über 30 Angelveranstaltungen teil. Im MAZ-Interview verrät der Vorsitzende der Angelfreunde Lünow, was Jungangler von den Alten lernen können, wieso das Angeln im Verein am meisten Spaß macht, und warum er keinen Hecht nach Hause bringen darf.

Herr Schmidt, es soll Angler geben, die keinen Fisch essen.

Ralf Schmidt: Zu denen gehöre ich nicht. Allerdings ist es bei mir vorbei, wenn ich auf Gräten stoße. Zander und Aal sind delikate Speisefische. Für einen der besten Bratfische halte ich den Barsch. Mit einem Hecht brauche ich meiner Frau jedoch nicht mehr kommen. Und das kam so: Wir wohnten in jungen Jahren in Brandenburg über einem Fleischer. Dem brachte ich einen Hecht mit. Die Freude war groß, bis im Magen des Raubfisches eine Ratte entdeckt wurde. Den Rest kann man sich denken.

„Es ist genug Fisch da. Man muss nur Geduld haben“

Wird Ihnen am Wasser nie langweilig?

Nö. Andere verlieren die Nerven, wenn es eine Zigarettenlänge keinen Biss gibt. Ich kann stundenlang mit der Angel auf Aal ansitzen. Es ist genug Fisch da. Man muss nur Geduld haben.

Was können Jungangler heute von den Alten lernen?

Ich sage nur: Zuerst loten! Dann lege ich den Kescher bereit. Erst danach kümmere ich mich um die Rute. Warum? Ich hatte vor vielen Jahren einen 84er Zander am Haken. Der Kescher steckte noch zusammengeklappt im Rucksack. Der Tanz begann. Mit der Rute zwischen den Knien und viel Glück gelang es mir, den Kescher einsatzbereit zu machen und den Fisch zu landen. Das war mir eine ewige Lehre. Angler sind nie vor Fisch sicher. Eltern kann ich nur raten: Kauft euren Kindern keine Rollen mit dicker Schnur und großen Haken. So lernt man nie angeln. Besser eine Vier-Meter-Rute mit Posen und verschiedenen Loten.

„Man muss als Angler nicht jeden Trend mitmachen“

Angeln ist ein Hobby für Technikverliebte geworden. Immer neue Kunstköder, High-Tech-Ruten und Super-Schnüre kommen auf den Markt. Wie hat Opa früher mit der Bambusrute den Karpfen überlistet?

Die Entwicklung neuer Produkte und Materialien lässt sich nicht aufhalten. Ich schleppe ja auch alles Mögliche mit. Aber die Karpfenangler sind die verrücktesten. Es macht mich irre, wenn es am Wasser nur noch piept und fiept. Wenn ich nachts schlafen will, gehe ich nach Hause. Man muss als Angler nicht jeden Trend mitmachen. Doch wenn man sich auf eine Fischart spezialisiert, bei mir ist es die Forelle, dann will man gerne auf dem neuesten Stand sein.

Bei einem Hegeangeln am Woltersdorfer Altkanal bläst Ralf Schmidt das Signal zum Anfüttern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was war Ihr bisher größter Angelerfolg?

Das war ein 1,20 Meter langer Hecht in der Tieckower Havel. Ich hatte gute Stellen, die ich nie ohne Zander verlassen habe. Aber der berühmte Meter-Zander war nie dabei. Es ist ja ein Irrglaube, dass es uns Anglern nur um den größten Fisch geht. Ich genieße genauso die frische Luft und den Blick aufs Wasser.

Von jedem Angler ist eine sinnvolle Verwertung zu erwarten

Extreme Tierschützer stellen den Angelsport in Frage, sprechen von Tierquälerei.

Als wichtige Lebensgrundlage wird geangelt und gefischt seit es die Menschheit gibt. Wir sind uns einig, dass man von jedem Angler einen weidgerechten Umgang mit dem Fang und eine sinnvolle Verwertung erwarten kann.

Das Futter zum Anlocken der Weißfische mischt sich Ralf Schmidt selbst. Quelle: Frank Bürstenbinder

Warum macht das Angeln im Verein am meisten Spaß?

Weil man in der Gemeinschaft viel lernt. Die anderen schmoren im eigenen Saft. Wer nicht nur Würmer baden will, guckt sich von Vereinskameraden etwas ab. Dann bietet ein Verein eine Geselligkeit, wie es sie sonst im Alltag kaum noch gibt. Zum Beispiel das Paarangeln. Wenn die organisierten Angler ihre Partner mitbringen dürfen, gibt es die meisten Anmeldungen. Das war schon vor 40 Jahren so. Man kennt sich, und ist gern als Truppe zusammen. Ich habe Übungsleiterlehrgänge absolviert und war etliche Male Kreismeister. Ein Einzelkämpfer angelt einsam.

Brandenburg ist prädestiniert für die Angelei

Welches ist ihr Hausgewässer?

Früher war es der Lünower Streng. Aber weil der immer mehr zuwächst, sind wir als Verein zum Silokanal ausgewichen.

Sie angeln seit Ihrer Kindheit, sind heute 80 und Vize-Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Brandenburg-Land. Hält Angeln jung?

Stimmt, ich habe auch mal mit einer Haselrute angefangen und bin immer noch ein fanatischer Angler. Mir hat das Angeln jedenfalls nicht geschadet. Jährlich nehme ich an 35 organisierten Angelveranstaltungen teil. Und die Arbeit im Kreisverband macht mir immer noch Spaß. Wenn ich nicht angeln würde, hätte ich mir einen anderen Sport gesucht. Doch die Brandenburger Seenlandschaft ist geradezu prädestiniert für die Angelei.

Von Frank Bürstenbinder