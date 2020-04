Regisseur Dirk Kummer: „Ich bin langsam und hartnäckig, also durch und durch Brandenburger“

Potsdam

Geboren wurde Dirk Kummer in Hennigsdorf. Heute lebt er bei Potsdam. Die Verfilmung von „Warten auf’n Bus“ war für den Regisseur eine Herzensangelegenheit.

Herr Dirk Kummer, Sie haben einen Heimatfilm gedreht. Was ist für Sie Heimat?

Anzeige

Dirk Kummer: Ich bin in Hennigsdorf geboren, in Falkensee eingeschult worden, in Berlin-Mitte aufgewachsen und habe auch im Prenzlauer Berg gelebt. Vor Mauerfall war ich drei Jahre bei den Grenztruppen der DDR. Nach der Wende bin ich schnell aus Berlin/ Brandenburg weg, weil ich – ehrlich gesagt – die Geschichtsaufarbeitung nicht miterleben wollte. Ich zog damals hoffnungsfroh in den Westen, auch, weil dort die Arbeit war. Ich fing als Regieassistent in Baden Württemberg an und habe später in Bayern gearbeitet. Ich war bereit, eine neue Heimat zu finden. Nach 25 Jahren musste ich aber merken, was mir die ganze Zeit gefehlt hat: die Sprache. Als ich auf dem Land bei Potsdam meine heutigen Nachbarn sprechen hörte, wusste ich: Hier bin ich zu Hause. Deshalb war es für mich auch eine Herzensangelegenheit, den Auftrag für diese achtteilige rbb-Serie zu bekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Warten auf'n Bus“ spielt an einer Bushaltestelle im tiefen Brandenburg. Es wird stark Dialekt gesprochen. Gibt es einen Unterschied zwischen Berlinerisch und Brandenburgisch?

Das ist in der Tat wirklich schwer auseinanderzuhalten. Ich bin der Meinung, dass ich es höre, aber beschreiben kann ich es nicht. Die Brandenburger sind wahnsinnig langsam, aber dafür hartnäckig. Ich bin durch und durch Brandenburger! Beim Casting haben wir gemerkt, dass nur noch wenige Schauspieler den Dialekt beherrschen. Ronald Zehrfeld und Felix Kramer sind als Berliner von Kindesbeinen an mit diesem Slang vertraut. Der eine stammt aus Köpenick, der andere war oft in einer Datsche bei Oranienburg.

Szene aus „Warten auf’n Bus“ mit Jördis Triebel, Ronald Zehrfeld und Felix Kramer. Quelle: Frederic Batier

Sie haben 1989 mit der DDR auch eine politische Heimat verloren. Hat sich Ihr Heimatbegriff verschoben?

Ich gehörte zu den ausgesuchten Pionieren, die beim Parteitag aufmarschieren durften. Mein Vater war in der Partei und ich wollte ein guter Pionier und FDJler sein. Das erste Mal bin ich mit dem System in Konflikt geraten, als es hieß, ich müsse drei Jahre zu den Grenztruppen, wenn ich an der Filmhochschule Regie studieren will. Uniform und Kalaschnikow konnte ich mir für mich nicht vorstellen. Nach den drei Jahren Armeedienst habe ich dann keinen Studienplatz bekommen, weil der Fachrichtungsleiter Regie Major der Staatssicherheit war und mich aussortierte. Als Schauspieler und Regie-Assistent habe ich dann mit Heiner Carow den Film „Coming out“ gedreht und in diesem Umfeld lernte ich auch DDR-kritischere Menschen kennen. Der Film hatte ja am 9. November 1989 Premiere. Meine Eltern wohnen heute noch im Plattenbau und ich verstehe ihre Biografie besser. Ich aber wollte den Westen kennenlernen und bin in den 90ern nach Bern in die Schweiz an die Schauspielschule.

Bei den Grenztruppen mussten Sie wahrscheinlich in Doppelstreife patrouillieren und hatten mindestens so viel Zeit zum Philosophieren wie Ralle und Hannes in Ihrem Film?

O, wenn ich als Unteroffizier an die Grenze gemusst hätte, ich weiß nicht, wie das geendet wäre. Ein Vorfall während meines Abiturs, der mit meinem Coming out und der DDR-Psychiatrie zu tun hatte, hat mich davor beschützt. Ich habe drei Jahre als Sendewart in Wilhelmshagen auf einem Antennenfeld Röhren repariert.

Ein kleines Tänzchen in Ehren... Quelle: Frederic Batier

Die Dialoge im Film wirken sehr launig und spontan. Wurde während der Dreharbeiten Vieles dazufabuliert?

Der Autor Oliver Bukowski hat das hypergenau und sogar im Dialekt aufgeschrieben – mit allen Nebensätzen, Redewendungen und sprachlichen Füllseln. Sein Skript enthält auch sehr genaue Regieanweisungen. Wir haben versucht, uns an all seine Vorgaben zu halten. Bei den Leseproben konnte sich jeder einbringen. Da wurde gemeinsam an der Dreh- und Regiefassung gefeilt.

Und wie wurde dann gedreht?

Das Vorhaben wurde in nur einem Jahr umgesetzt. Für acht Folgen á 30 Minuten ist das ein sehr kurzer Produktionszeitraum. Wir haben im Oktober, November gedreht. Weil es da schon um 16.30 Uhr dunkel wird, begannen die Proben morgens um 6.30 Uhr. Die Bushaltestelle gibt es nicht wirklich. Sie wurde für den Film im Havelland in der Nähe von Nauen an einem Ortsausgang errichtet. Wir hatten drei Kameras, einen Kran und eine Drohne. Mit Sonnenaufgang gegen 7.30 Uhr begannen die Aufnahmen – und das fünf Drehtage pro Folge. Am Wochenende mussten die Schauspieler die nächsten 30 Seiten Text für die nächste Folge lernen. Ein unglaublicher Kraftakt für uns alle.

Die Gespräche zwischen Ralle und Hannes werden mit äußerstem Realismus geschildert. Wie erklären Sie die Elemente, die irreal oder surreal wirken?

Das ist es, was mich am Filmemachen reizt. Man kann in hohem Maße zeigen, wie die Leute sprechen, aussehen, sich benehmen. Wenn das gelingt, glaubt man auch jede Überhöhung. Plötzlich steht eine Burka-Frau in der Landschaft oder ein Sofa auf der Bushaltestelle. Meine Lieblingsfolge ist die siebente, da kommt die Schauspielerin Ursula Werner als Ralles Mutter nach Jahrzehnten, um ihrem Sohn zum Geburtstag zu gratulieren. Und die Haltestelle verwandelt sich in einen Geburtstagstisch samt Vergangenheitsbewältigung. Die 76-Jährige bringt ihre ganze Biografie mit, erzählt, wie sie einmal daran geglaubt hat, ein neues Land aufzubauen und alles schief ging.

Kann der Realismus beim Zuschauer auch als Ranschmeiße rüberkommen?

Entweder man fühlt sich angesprochen oder nicht. In den sozialen Medien finden sich viele Lobeshymnen. Das heißt es zum Beispiel: Die Serie ist ein Stück meiner Vergangenheit, die reden ja wie ich.

Was denken Hannes und Ralle über die Nazi-Schmiererein an „ihrer“ Bushaltestelle? Quelle: Frederic Batier

Ralle und Hannes reden und handeln politisch ziemlich korrekt. Hätten Sie Wutbürger oder AfD-Wähler genau so liebevoll in Szene gesetzt?

Ein Kritiker hat geschrieben, es sei schön, dass ich meine Figur nicht verrate. Langzeitarbeitslose, die Bier trinken und stundenlang labern, sind ja per se keine schlechten Charaktere. Ich nehme jeden Menschen ernst, auch wenn er boshaft oder verzweifelt ist. Im dritten Teil kommt ein Schläger-Nazi vor. Natürlich könnte man diese Figur in einem anderen Projekt liebevoller darstellen, denn kein Mensch wird aggressiv und böse geboren. Man kann jeden Menschen so erzählen, dass er seine Würde behält und man Verständnis für ihn gewinnt. Auch wenn ich nicht für alles Verständnis habe.

Die beiden Brandenburger Ralle und Hannes sind jedenfalls zäh, geduldig und witzig, nicht verbittert, ungeduldig und voller Zorn.

Vor allem sind sie überaus hartnäckig, ehrlich und herzlich. Da gibt’s eine auf die Fresse und dann umarmt man sich wieder. Es sind Brandenburger, die sich nicht zufriedengeben mit politischen Zuständen, die alles klipp und klar ansprechen. Die eiern nicht rum. Das gefällt mir! Die Menschen in Brandenburg sind schon durch viele Mistzeiten gegangen, haben schon viel ausgehalten und versucht, sich zu wehren. Sie werden sich auch von Corona nicht unterkriegen lassen.

Das klingt sehr optimistisch.

Im Schneideraum wurde diskutiert, ob die ein oder andere Folge nicht zu düster ist, zu trist oder passiv. Ich habe versucht, das Schwanken zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung einzufangen. In der zweiten Folge geht es um Selbstmord, weil einer 200 Bewerbungen geschrieben hat und keiner will ihn mehr einstellen. Ich selbst bin jetzt 53 Jahre alt und habe auch schon als Aufsicht im Museum gearbeitet, weil ich als Filmregisseur keine Arbeit hatte. Ich weiß, wie das ist, wenn sich keiner für einen interessiert.

info Heute, 22 Uhr, RBB-Fernsehen und ARD-Mediathek

Lesen Sie auch:

Eine Endhaltestelle wird Brandenburger Bühne

Von Karim Saab