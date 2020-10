Potsdam

Nach dem Fund infizierter Wildschweine gilt in den betroffenen Landkreisen in weiten Teilen ein Landwirtschaftsverbot. Reinhard Jung von den Freien Bauenr hält das für „unlogisch“. Ein Gespräch über die Folgen.

Herr Jung, Sie machen sich sonst für „wolfsfreie Zonen“ stark. Aktuell grassiert die Afrikanische Schweinepest (ASP). Kämpfen Sie jetzt für wildschweinfreie Zonen?

Anzeige

Eigentlich wollte ich zum Wolf nichts sagen, aber wenn Sie schon fragen: Ein Wolf legt täglich weitaus größere Strecken zurück als ein Wildschwein. Natürlich kann er dabei auch Seuchen verbreiten. Allerdings: Für die ASP brauchen wir keine wolfs- oder wildschweinfreien Zonen, sondern endlich eine Seuchenbekämpfung mit Sachverstand und Augenmaß.

Die sehen Sie im Moment nicht?

Leider nicht. Ich sehe eine Veterinärbürokratie, die vorgibt, im Sinne der Landwirtschaft zu handeln, aber in Wirklichkeit gegen sie handelt. Was wir erleben ist die technokratische Selbstbefriedigung eines Apparates, der vergessen hat, wofür er da ist.

Inwiefern?

Das großflächige Landwirtschaftsverbot in einem so sensiblen Monat wie dem Oktober ist völlig unverhältnismäßig. Die Landwirte in den Sperrzonen dürfen nicht mehr Gras mähen, Mais häckseln oder Getreide aussäen. Dadurch entstehen viel größere volkswirtschaftliche Schäden als wenn das Virus eventuell mal auf den einen oder anderen Hausschweinebestand übergreifen würde.

Ein Übergreifen auf einen Schweinestall wäre aus Ihrer Sicht also kein großes Problem? Das sieht Bauernpräsident Joachim Rukwied anders. Er hält das für einen „Gau“, den es unbedingt zu verhindern gilt.

Unsere Hausschweinebestände sind doch bereits heute sehr gut gegen Krankheiten aller Art geschützt. Sie befinden sich in geschlossenen Ställen, die Bauern wechseln die Kleider und laufen über Seuchenmatten, um keine Keime einzuschleppen. Wenn ASP trotzdem auftreten sollte, muss der Bestand halt gekeult und benachbarte Ställe müssen verschärft beobachtet werden. Das ist nicht schön, aber so werden Seuchen seit mehr als hundert Jahren erfolgreich eingedämmt.

Halten Sie die Gefahr durch ASP für übertrieben?

ASP ist eine sehr gefährliche Krankheit für Schweine. Wenn sich ein Tier im Stall infiziert, verenden die meisten anderen innerhalb kurzer Zeit. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir unsere Hausschweinebestände schützen. Für den Menschen ist die Krankheit völlig ungefährlich.

Landwirtschaftsverbot im Risikogebiet Reinhard Jung ist Landwirt in Lennewitz ( Prignitz) und Sprecher der Landwirtschaftsvereinigung „Freie Bauern“. Er kritisiert das Landwirtschaftsverbot, das in den Sperrkreisen gilt. Die Sperrkreise werden eingerichtet, wenn Wildschweine gefunden werden, die an der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gestorben sind. Die Freien Bauern verstehen sich als Interessenvertretung bäuerlicher Familienbetriebe. Sie sind aus dem Brandenburger Bauernbund hervorgegangen. Die Afrikanische Schweinepest ist bisher in Deutschland nur in Brandenburg nachgewiesen worden. An 70 Kadavern wurde das Virus nachgewiesen. Großflächige Teile von Märkisch-Oderland, Spree-Neiße und Oder-Spree gelten als gefährdetes Gebiet. Die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen ist dort untersagt, für Hunde gilt Leinenpflicht.

Wie groß ist der Schaden für die Bauern, wenn sie in Sperrzonen nicht mehr arbeiten dürfen?

Wir haben den Schaden in der ersten eingerichteten Sperrzone mit 33.000 Hektar mal überschlagen und sind allein hier auf eine Summe von rund 10 Millionen Euro gekommen. Daran sehen Sie, wie unverhältnismäßig agiert wird: In ganz Polen sind in den letzten beiden Jahren gerade mal 7 Millionen Euro aufgewendet worden für gekeulte Hausschweinebestände. In ganz Polen! Der Veterinärbürokratie geht es offensichtlich nicht um eine vernünftige Abwägung, sondern ums Prinzip.

Die Sperrzonen werden doch nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend stillgelegt, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern. Ist das nicht vertretbar?

Reinhard Jung. Quelle: privat

Die Flächen werden nach und nach freigegeben, aber nur langsam und unkoordiniert, und oft ist es dann für eine sinnvolle Bewirtschaftung zu spät. Das Landwirtschaftsverbot an sich ist unlogisch: Wir Bauern dürfen nicht auf die Flächen – angeblich um das Wild nicht aufzuscheuchen – gleichzeitig toben Hundestaffeln, fliegen Hubschrauber und Drohnen, durchkreuzen Spaziergänger, Pilzsucher und Fahradfahrer das Gebiet. Wir Bauern dürfen das Gras nicht ernten, die LEAG darf auf demselben Grünland Rohre verlegen. Großbetriebe bekommen eine Sonderbehandlung und dürfen Kartoffeln roden, bis es auffällt. Zäune werden gebaut, die keinen Strom führen. Ein Mitglied, das mir regelmäßig berichtet, unterschreibt seine Mails mit „Grüße aus dem Irrenhaus“.

Wir haben eine riesige Wildschweinpopulation in Brandenburg. Das zeigt jedes Jahr die Jagdstrecke mit den erlegten Tieren. Ist der Kampf nicht aussichtslos?

Ich weiß nicht, ob man den Kampf gewinnen kann, aber mit den Methoden aus Brandenburg kann man ihn nur verlieren. Es ist allerdings auch ziemlich schwierig, in der freien Natur eine Seuche zu bekämpfen.

Was würden Sie vorschlagen?

Man zieht um den Kadaver einen Kreis, sperrt diesen für ein paar Tage, telefoniert schnell genug Jäger zusammen und schießt dann darinnen alles tot. Beim nächsten Kadaver macht man dasselbe nochmal. Und nochmal. Da sind Aufwand und Nutzen zumindest kalkulierbar. Wenn man erkennt, dass weiteres Vorgehen aussichtslos ist, muss man die Verbreitung in Kauf nehmen. Im Zweifel muss die Wildschweinpopulation durchseuchen. Es werden schon genug übrig bleiben. Das ist immer noch besser, als wenn wir mit dieser Form der Seuchenbekämpfung unsere Landwirtschaft ruinieren.

Deutschland kann schlecht sagen, wir unternehmen nichts mehr gegen die ASP und lassen durchseuchen. Die europäischen Nachbarländer werden sich bedanken ...

Natürlich kann Deutschland das souverän entscheiden. Wir schreiben den Polen ja auch nicht vor, wie sie sich verhalten sollen.

Und was ist mit den Schäden der Schweinehalter?

Der Schaden für die Schweinehalter ist mit dem ersten toten Wildschwein eingetreten. Damit hat Deutschland den handelspolitischen Status „ASP-frei“ und damit Exportmärkte verloren. Der wird nur schwer wieder zu gewinnen sein. Die hochmonopolisierte Schlachtbranche hat sich auf Kosten der Bauern sogleich die Taschen gefüllt, noch am selben Tag haben Tönnies, Vion und Westfleisch die Preise kräftig gesenkt. Aber das Fleisch, das jetzt von woanders nach China geliefert wird, fehlt ja dort auch wieder, insofern sehe ich nicht ganz so schwarz.

Hätte man früher mehr unternehmen müssen, etwa einen Zaun entlang der deutsch-polnischen Grenze bauen?

Das wäre vermutlich sinnvoll gewesen, aber das ist Schnee von gestern. Einen echten Schutz bieten Zäune nicht – lassen sie uns gern ein andermal über Wölfe reden.

Von Torsten Gellner