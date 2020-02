Investitionsbank will märkischen Firmen die Beantragung von Fördermitteln erleichtern

Potsdam

In Brandenburg sollen Firmen künftiger leichter Fördermittel bei der Investitionsbank des Landes beantragen können. „Wir wollen insgesamt noch kundenorientierter werden“, sagte der Vorstandschef der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Tillmann Stenger, am Montag in Potsdam.

Dazu will die Förderbank ein 10-Punkte-Programm zum Abbau von Bürokratie für Unternehmen vorlegen. Stenger sagte: „Wir wollen Vorreiter bei der Vereinfachung der Förderprogramme werden.“ Unter anderem sollen die Prüfprozesse vereinfacht werden. Dies solle in enger Abstimmung mit dem Land und den Kammern erfolgen. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sagte: „Wir wollen beim Abbau der Bürokratie in dieser Wahlperiode ein gutes Stück vorankommen.“

ILB: Über 6200 Projekte gefördert

Im zurückliegenden Jahr wurden 1,8 Milliarden Euro an Fördermittel zugesagt, das sei eines der höchsten Ergebnisse seit 1990. Über 6200 Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Arbeit und Wohnungsbau seien gefördert worden. Nach Angaben von Stenger wurden dadurch rund 14.000 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert. Die Investitionsneigung vieler Unternehmen sei „ungebrochen groß“.

Von Igor Göldner