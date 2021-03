Potsdam

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder einer Region „stabil“ unter 50 liegt, dürfen dort Einzelhändler, Museen, Galerien und Zoos wieder öffnen. In Kleingruppen ist dann auch kontaktfreier Sport unter freiem Himmel erlaubt. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März beschlossen. Einen ausführlichen Überblick über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde finden Sie hier.

Die Landesregierung in Potsdam hat sich noch geäußert, ob sie die Lockerungen auf Landkreis-Ebene umsetzen will oder aber Brandenburg als Ganzes in den Blick nimmt. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 64,2.

Acht Landkreise und kreisfreie Städte unterschreiten derzeit die 50: Barnim, Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Prignitz.

Die Stadt Cottbus und diese Landkreise liegen über 50: Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Overhavel, Obverspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark.

Von MAZonline