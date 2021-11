Anderswo in Brandenburg und Berlin öffnen am Montag die Weihnachtsmärkte. Im Corona-Hotspot Oberspreewald-Lausitz entschied sich Landrat Sigurd Heinze nun für eine Absage. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 1247.

So war es 2018: Besucher kommen in Spreewaldkähnen am Weihnachtsmarkt im Freilandmuseum in Lehde an. Quelle: Patrick Pleul/dpa