Nur weil auf Lebensmitteln mit einer regionalen Herkunft geworben wird, stammen die Produkte noch lange nicht aus Brandenburg. Auf einen Fall von mutmaßlichem Etikettenschwindel, der Regionalität jedoch nur vorgaukelt, macht nun die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) aufmerksam.

Es geht um Eierverpackungen, auf denen mit groß Solidarität für „unsere Landwirte“ geworben wird, und die in den Regalen von Lidl und von Kaufland standen. Die Eier stammen aber laut VZB aus einem Legebetrieb in den Niederlanden. Die Verbraucherzentrale hat beide Discounter wegen Irreführung abgemahnt. Lidl hat sich laut VZB einsichtig gezeigt und verpflichtet, nicht mehr so zu werben. Der Produzent, der die Eier in einer Brandenburger Kaufland-Filiale verkauft, wollte laut VBZ bislang aber nichts ändern. Die VZB bereitet daher nun eine Klage vor.

Verbraucher fühlen sich getäuscht

Bei der Verbraucherzentrale häufen sich die Beschwerden von Kunden, die sich mit Hinweisen auf eine regionale Herkunft getäuscht fühlen. „Wir brauchen Klarheit bei der Werbung. Die Menschen müssen sich auf Regionalangaben verlassen können, damit sie eine informierte Kaufentscheidung treffen können“, erklärte Annett Reinke, Lebensmittelrechtsexpertin bei der VZB.

Bei den beanstandeten Eierpackungen wurde mit großen Lettern unter Verweis auf die teils wegen der Vogelgrippe ausgerufene Stallpflicht verwiesen. „Aus Solidarität – Mit dem Kauf dieser Eier unterstützen Sie unsere Landwirte“, hieß es etwa, oder: „Zur Unterstützung unserer Landwirte aufgrund der gesetzlichen Stallpflicht / Zum Schutz unserer Legehennen“.

Unterlassungserklärung unterzeichnet

Die Käufer konnten zurecht annehmen, dass die Eier von regionalen Landwirten kommen, sagt Reinke. „Tatsächlich aber stammten sie weder aus der Region, noch aus Deutschland, sondern aus einem Legebetrieb in den Niederlanden – erkennbar an dem aufgestempelten Code auf dem Ei selbst“, erklärt sie.

Lidl habe inzwischen eine Unterlassungserklärung abgegeben und zugesichert, die Eierverpackungen zu ändern und zukünftig nicht mehr in der abgemahnten Form zu verwenden, hieß es. Der Produzent, der die Eier in einer Brandenburger Kaufland-Filiale verkauft, habe sich aber noch nicht einsichtig gezeigt.

Er argumentiere, dass es den Verbrauchern geläufig sei, dass Lebensmittel europaweit vermarktet werden und dass man unter „unsere Landwirte“ die des Binnenmarktes in ganz Europa verstehe. Deswegen wolle man nun mit einer Klage für Klarheit sorgen, so die VBZ.

