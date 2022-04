Potsdam

Mit seinem Hin und Her bei der Isolationsanordnung für Corona-Infizierte hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bundesweit Irritationen hervorgerufen.

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zeigte sich von der Krisenkommunikation ihres Bundeskollegen überrascht. „Die Kommunikation des Bundesgesundheitsministers ist schon mehr als verwunderlich“, sagte sie am Mittwoch der MAZ.

Die wiederholten Kehrtwenden des Ministers bei wichtigen Entscheidungen würden die Menschen verunsichern. „In einer Sache stimme ich ihm voll zu: Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte Nonnemacher.

Es sei daher wichtig, dass notwendige Corona-Regeln in der Bevölkerung akzeptiert würden. „Mit seiner Kommunikation erweist der Bundesminister aber uns allen einen Bärendienst“, sagte sie und warnte: „Das führt zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Gesundheitspolitik.“ Grundlage für die Vorgaben für Quarantäne- und Isolierungsdauern müssten fachliche Empfehlungen sein. Daran dürfe kein Zweifel bestehen, so Nonnemacher.

Lauterbach räumt Fehler ein

Lauterbach nahm die Irritationen am Mittwoch auf seine Kappe. Das zunächst geplante Ende einer amtlich angeordneten Isolationspflicht für Infizierte sei „ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin“, sagte Lauterbach am Mittwoch. Die Reaktionen darauf hätten ihn davon überzeugt, dass dies „psychologisch das falsche Signal“ senden und als Schritt der Lockerung verstanden würde. Daher solle es bei der Isolationspflicht bleiben. Ein neuer Vorschlag dazu solle jetzt an die Länder gehen. Lauterbachs Vorschlag, den er am Montag gegenüber den Gesundheitsministern der Länder geäußert hatte, stieß in Brandenburg auf ein geteiltes Echo.

Lauterbach sagte, wenn man sehe, dass Vorschläge nicht funktionieren, müsse man sie zurücknehmen und nicht stur dabei bleiben. Daher habe er die Rücknahme der Vorschläge auch noch in der Nacht auf Twitter mitgeteilt. Er habe es nicht laufen lassen, sondern so schnell wie möglich beenden wollen. In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am späten Dienstagabend hatte Lauterbach angekündigt, dass es die erst kurz zuvor zum 1. Mai angekündigte freiwillige Isolation von Corona-Infizierten nicht geben werde. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe er natürlich darüber informiert, es sei aber seine eigene Entscheidung gewesen. Eine Frage, ob er an Rücktritt gedacht habe, verneinte Lauterbach.

So lautet der neue Vorschlag zur Isolation

Laut des neuen Vorschlags würde ab 1. Mai folgendes gelten: Bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion verkürzt sich die Isolationsdauer auf fünf Tage, sie wird aber weiter von den Gesundheitsämtern angeordnet, kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert, wie Lauterbach sagte.

Für Quarantäne-Anordnungen wären die Gesundheitsämter dann aber nicht mehr zuständig, hier setze man künftig auf Freiwilligkeit, so der Minister. Das soll die Gesundheitsämter entlasten. Eine Quarantäne betrifft Kontaktpersonen oder Verdachtsfälle, bei denen eine Infektion nicht nachgewiesen ist.

Von Torsten Gellner