Ist Corona-Infektion ein Dienstunfall? Brandenburgs Polizisten fordern Anerkennung

Potsdam

Brandenburger Polizisten drängen darauf, Covid-19-Infektionen als Dienstunfall anerkannt zu bekommen – vergleichbar etwa mit Unfällen im Streifenwagen oder einer gebrochenen Nase nach dem Einsatz. Dazu gibt es Gespräche zwischen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Landesregierung, wie beide Seiten bestätigten.

Immer mehr Demonstrationen – von Ungeimpften

„Die coronabedingten Versammlungslagen häufen sich, die Gefährdung der Polizisten hat zugenommen“, sagte Jörg Göhring, stellvertretender GdP-Vorsitzender. Gerade bei Kundgebungen von Impfgegnern stünden seine Kollegen ständig in Kontakt mit Ungeimpften. Tatsächlich gab es in der vergangenen Woche 134 Versammlungen im Land, Mitte Dezember waren es 90 pro Woche. Dabei gingen Demonstranten teilweise rabiat gegen Polizisten vor. An Corona erkrankt sind derzeit 103 Beamte des Polizeipräsidiums Potsdam.

Eine Handvoll Anträge auf Anerkennung sind bislang laut GdP gestellt worden. Diese Verfahren seien aber mit Rücksicht auf die Gespräche ruhend gestellt worden. Musterklagen wie in anderen Bundesländern würden in Brandenburg derzeit nicht voran getrieben – denn das Innenministerium habe ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt, so GdP-Vize Göhring. „Es geht um eine Frage der Wertschätzung gegenüber den Kollegen“, sagte Göhring, dessen Gewerkschaft 7500 Polizisten in Brandenburg vertritt. Das Land könnte sich bereit erklären, „wohlwollend zu prüfen“ – dann müsse man nicht den langwierigen Weg über die Gerichte gehen, schlägt Göhring vor.

Bessere Behandlung gefordert – auch bei Langzeitfolgen

Die Klassifizierung von Covid-19-Erkrankungen als Dienstunfall bringt handfeste Vorteile für Beamte. Das Land zahlt alle ärztlichen Folgemaßnahmen – und das auf hohem Standard. Vergleichbar ist das mit den umfangreichen Leistungen der Berufsgenossenschaft, wie viele Arbeitnehmer sie von Arbeitsunfällen in der freien Wirtschaft kennen. Ärzte behandeln diese Patienten gern und prompt, ähnlich wie Privatpatienten. Leiden Beamte unter Langzeitschäden oder müssen sie gar frühpensioniert werden, erhielten sie als Opfer eines Dienstunfalls deutlich höhere Bezüge.

Bundesweit bemühen sich Polizisten, Lehrer und andere Beamte um die Einordnung von Corona-Infektionen als Dienstunfälle beziehungsweise Berufskrankheit. Nordrhein-Westfalen hat mit Stand November vergangenen Jahres 20 Corona-Infektionen als Dienstunfälle anerkannt. Mehr als 200 Anträge waren noch nicht beschieden. Die Gewerkschaft der Polizei unterstützt in dem Bundesland Musterverfahren vor Gericht.

Andere Bundesländer, andere Praktiken

Mehrere erstinstanzliche Entscheidungen aus verschiedenen Bundesländern liegen bereits vor. So hatte ein Bereitschaftspolizist aus dem bayerischen Eichstätt sich auf einer mehrtägigen Fortbildung angesteckt, sein Dienstherr lehnte seinen Antrag aber ab: Er sah keinen eindeutigen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang. Das Verwaltungsgericht Augsburg sah das anders – zumal 19 der 21 Kursteilnehmer erkrankten und Sport in Halle und Schwimmbad Teil des Kurses waren.

Auch Lehrer wollen das beste Sicherheitsnetz

Ein Lehrer erhielt vor dem Verwaltungsgericht Würzburg recht. Seine Corona-Infektion sei als Berufskrankheit anzusehen – nicht zuletzt wegen der hohen Infektionszahlen in der vom Kläger unterrichteten Klasse.

Wie Brandenburgs Polizisten fordern auch die Lehrer eine Anerkennung von Corona als Dienstunfall. Noch gibt es nur wenige Anträge, man betrete schließlich Neuland, sagt der Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs. Für die Lehrkräfte laufe es „auf ein höchstinstanzliches Gerichtsurteil hinaus“, erwartet Fuchs.

Die Gewerkschaft hat das Lehrpersonal aufgefordert, Mängel in den Sicherheitsvorkehrungen gegen Corona an den Schulen zu melden – auch damit im Fall einer Klage die Beweislage besser ist. „Wer Missstände nicht anzeigt, kann sich auch bei Aldi angesteckt haben“, sagt Fuchs. Eine unbürokratische Anerkennung von Corona-Infektionen als Dienstunfall hält Fuchs für dringend geboten und sagt: „Viele unserer Kollegen haben das Gefühl, in der ersten Reihe zu stehen und verheizt zu werden.“

Von Ulrich Wangemann