Potsdam

Die Corona-Impfungen in Deutschland sind einer neuen Auswertung des Robert Koch-Instituts zufolge wohl schon weiter als in der Meldestatistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft seien, heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht.

Die offiziellen Impfquoten, die tagesaktuell – ebenfalls vom RKI! – übermittelt werden, weisen hingegen 65,1 Prozent der Gesamtbevölkerung als vollständig und 68,4 Prozent als mindestens einmal geimpft aus. Bei den Erwachsenen unter 60 liegt die Quote demnach bei 71 Prozent, in der Altersgruppe Ü60 sind es 84,6 Prozent, bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren 36,5 Prozent.

Ist das Robert-Koch-Institut zu dumm zum Zählen?

Nicht wirklich. Laut RKI sind die im Digitalen Impfquoten-Monitoring veröffentlichten Zahlen „als Mindest-Impfquote zu verstehen“. Dabei könne „eine Unterschätzung von bis zu fünf Prozentpunkten angenommen werden“.

Hintergrund ist, das in Bürgerbefragungen des RKI deutlich mehr Menschen angeben, bereits geimpft zu sein, als in der offiziellen Statistik vermerkt sind.

Diese sammelt deutschlandweit die Meldungen von Impfstellen (Arztpraxen, Betriebsärzte und Impfzentren). Demnach sind bisher gut 75 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Weil Kinder unter zwölf Jahren nicht geimpft werden können, fällt die Quote für die Gesamtbevölkerung entsprechend niedriger aus.

Wie erklärt das RKI die abweichenden Zahlen?

Die Tücken der Demoskopie: In den Befragungen sind laut RKI Menschen mit geringer Impfbereitschaft unterrepräsentiert. Zudem könnten Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nicht an der Befragung teilnehmen. „Es besteht die Vermutung, dass Sprachbarrieren auch zu einer geringeren Inanspruchnahme der Covid-19 Impfung führen.“ In diesem Fall wären die Schätzungen nicht repräsentativ und wenig aussagekräftig.

Dennoch nimmt zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn die Zahlen für bare Münze: Die Impfkampagne sei „noch erfolgreicher als bisher gedacht“, sagte der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich RKI-Präsident Lothar Wieler.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält es hingegen für fahrlässig, dass sich die Regierung bei der Beurteilung des Impffortschritts auf Umfragen verlasse. „Schließlich ist bekannt, dass bei Befragungen gern sozial erwünschte Verhaltensweisen angegeben werden“, sagte Vorstand Eugen Brysch.

Werden in der offiziellen Statistik alle Impfungen erfasst?

Nein, bestimmte Impfungen tauchen in der Statistik nicht auf. Laut RKI haben nur etwa die Hälfte der im digitalen System registrierten Betriebsärzte Impfungen gemeldet. Dies könnte „ein Hinweis auf eine Untererfassung der Impfquoten“ sein. Zudem könne davon ausgegangen werden, dass im Praxisalltag „nicht alle Impfungen übermittelt“ würden.

Die Größenordnung der auf dem Meldeweg verschlampten Impfungen nennt das RKI zwar nicht, im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass alleine die Zahlen aus den Impfzentren korrekt und lückenlos beim RKI landen. Die Impfzentren haben aber fast überall in Deutschland Ende September ihren Betrieb eingestellt.

Von Thorsten Keller