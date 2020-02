Amnesty ehrt Seenotretter aus Potsdam und Berlin

Potsdam

Die Crew des Seenotrettungsschiffs „Iuventa“ wird mit dem diesjährigen Amnesty-Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Den zehn Aktivistinnen und Aktivisten aus Deutschland, England, Portugal und Spanien werde in Italien der Prozess gemacht, obwohl sie nur Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet hätten, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag in Berlin. Der Fall der „Iuventa10“ stehe stellvertretend für alle Helfer, die kriminalisiert würden, weil sie Menschen auf der Flucht in Notlagen nicht im Stich gelassen hätten. Die Verleihung findet am 22. April im Berliner Gorki-Theater statt.

Am 2. August 2017 wurde das Schiff des Berliner Vereins „Jugend rettet“ im Hafen von Lampedusa von den italienischen Behörden beschlagnahmt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Besatzung um die deutsche Kapitänin Pia Klemp schon etwa 14.000 Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt und in sichere Häfen gebracht.

OB Mike Schubert sagte damals in seinem Grußwort, die Crew habe „in ganz besonderer Weise Zivilcourage, Mut, Tapferkeit und vor allem Mitmenschlichkeit bewiesen und uns klar vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn Staaten Hilfe für Menschen in Not verweigern“.

Kauf und Umbau des 33 Meter langen ehemaligen Fischkutters waren im Herbst 2015 durch Spenden finanziert worden. Alle Versuche, das Schiff, das inzwischen in Trapani ( Sizilien) festliegt, zurückzubekommen, seien gescheitert, sagte „Jugend-rettet“-Sprecher Philipp Külker der MAZ. Der Rechtsweg in Italien ist inzwischen ausgeschöpft, nun denkt die Organisation darüber nach, sich an ein europäisches Gericht zu werden.

Das Vorgehen der italienischen Justiz gegen die „Iuventa10“ demonstriere sehr anschaulich, was Staaten bereit seien zu unternehmen, um sich ihrer völkerrechtlichen Verantwortung für Menschen auf der Flucht zu entziehen, kritisierte Amnesty.

Mit dem Menschenrechtspreis zeichnet die deutsche Amnesty-Sektion alle zwei Jahre Persönlichkeiten und Organisationen aus, die sich unter schwierigen Bedingungen für die Menschenrechte einsetzen.

