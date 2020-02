Jänschwalde: Bergbauamt genehmigt Braunkohle-Abbau bis 2023

Potsdam

Nach rund einem halben Jahr gerichtlich erzwungener Stilllegung kann der Braunkohletagebau in Jänschwalde ( Spree-Neiße) nun wieder im regulären Betrieb arbeiten. Das gab die Betreibergesellschaft Leag am Montag bekannt. Das Landesamt für Bergbau Geologie und Rohstoffe habe am Montag dem Bergbaubetreiber die Zulassung zum Hauptbetriebsplan 2020 bis 2023 erteilt.

Belegschaft kehrt zurück

Die Hälfte der Belegschaft von insgesamt 600 Angestellten war laut Unternehmensangaben zwischenzeitlich auf andere Standorte des Unternehmens verteilt worden. Diese Beschäftigten könnten nun zurückkehren. „Wir sind erleichtert, dass sowohl unsere Mitarbeiter als auch die zahlreichen Mitarbeiter von Service- und Partnerunternehmen ihre verantwortungsvolle Tätigkeit im Tagebau Jänschwalde jetzt wieder in gewohnt zuverlässiger Weise aufnehmen können“, sagte Uwe Grosser, Bergbauvorstand der Leag.

Ende 2019 war der Betrieb schon teilweise wieder aufgenommen worden, um das Einströmen von Wasser in die gigantische Grube zu verhindern – aus Sicherheitsgründen, wie es hieß.

Umweltverbände hatten geklagt

Der Tagebau war am 1. September 2019 stillgelegt worden, nachdem die Deutsche Umwelthilfe und die Grüne Liga den Betriebsplan vorm Verwaltungsgericht Cottbus angefochten hatten. Sie argumentierten, dass die für den Weiterbetrieb des Abbaugebiets erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung gefehlt habe. Nach Auffassung der Umweltschützer waren bei der zunächst erteilten Zulassung des Betriebsplans ein Vogelschutzgebiet und die besondere Schutzbedürftigkeit von 14 Flora-Fauna-Habitat-Gebieten nicht ausreichend berücksichtigt worden. Insbesondere hatten die Verbände versucht, die Schädigung jener Gebiete durch die Absenkung des Grundwassers zu verhindern.

Mit der nun erteilten Genehmigung kann der Tagebau nach Angaben der Leag bis zum Jahr 2023 in „seine geplante Endstellung gefahren werden“. Dann nämlich sind laut den Berechnungen des Unternehmens die natürlichen Kohlevorräte in dem Areal erschöpft. Jänschwalde ist der –gemessen an der geförderten Kohlemenge – kleinste der vier Tagebaue der Leag.

Zur Wiederaufnahme des Betriebs war das Einvernehmen des Landesumweltamtes erforderlich.

Von Ulrich Wangemann