Jagd-Statistik: Zahl der Abschüsse um 25.000 gesunken

Das Umwelt- und Agrarministerium hat die Abschusszahlen des Jagdjahrs 2018/19 (1. April bis 31. März) veröffentlicht. Demnach betrug die Schalenwildstrecke im Land Brandenburg 151.961 Tiere (Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild). Im Vorjahreszeitraum waren es 176.418 Tiere gewesen. Erfasst wurde nicht nur das von Jägern erlegte Wild, sondern auch Tiere, die vors Auto gelaufen sind.

In den landeseigenen Jagdrevieren, die zehn Prozent der Jagdfläche ausmachen, stiegen die Abschüsse bei um 15 Prozent. In den privaten Jagdbezirken fiel die Schalenwildstrecke um vier Prozent. Die Statistik im Einzelnen:

Schwarzwild:Wildschweine machten 47 Prozent der Schalenwildstrecke aus. Erlegt wurden 71.455 Sauen, rund 18.000 Sauen weniger als im Rekordjahr 2017/2018. Der Anteil der Bachen (Muttertiere) an der Gesamtstrecke betrug in den landeseigenen Revieren neun Prozent, in den privaten Revieren sechs Prozent. Die Zielvorgabe des Ministeriums sind „mindestens zehn Prozent, um ein unkontrolliertes Vermehren der Wildschweine zu vermeiden“.

Rehwild: Mit fast 40 Prozent hat das Rehwild den zweithöchsten Anteil am Schalenwild. Insgesamt wurden 60.613 Rehe erlegt.

Dam- und Rotwild: In den landeseigenen Revieren stieg die Strecke um 21 Prozent an. In den privaten Revieren wurde 6 Prozent weniger Damwild erlegt. Insgesamt wurden 10.627 Stück Damwild geschossen, außerdem 8.836 Stück Rotwild.

Niederwild: Insgesamt ließen 2.582 Feldhasen ihr Leben. Damit steigt die Strecke erstmals seit 2015 wieder geringfügig. Knapp zwei Drittel der toten Hasen sind Verkehrsopfer. Die meisten Feldhasen wurden im Landkreis Märkisch-Oderland erlegt beziehungsweise überfahren.

Federwild:2018/2019 wurden 5.935 Enten und 4352 Gänse erlegt. Die höchste Entenstrecke meldete Märkisch-Oderland, die meisten Gänse wurden in der Prignitz wurden geschossen.

Raubwild: 33.630 Waschbären wurden erlegt – sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Erstmals seit 2009 liegt die Strecke unterhalb des Vorjahresniveaus. Leicht rückläufig ist ebenfalls der Abschuss der Rotfüchse. 23.157 erlegten Füchse bedeuten ein Minus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

