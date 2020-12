Potsdam

2020 geht zu Ende – endlich möchte man da sagen. Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Jahr auch in Brandenburg dominiert. Doch neben der Pandemie ging das Leben, so es denn erlaubt war, weiter. Es gab viele Themen, die das Land beschäftigt haben. Wir werfen einen Blick zurück auf das, was hinter uns liegt. Ein Rückblick in zwölf Etappen – garantiert ohne Corona.

Abschied von Stolpe

Hunderte Weggefährten und Bürger nehmen im Januar bei einer bewegenden Gedenkfeier Abschied vom früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt ihn als Mensch des Ausgleichs. Ein Ostdeutscher, der den Ostdeutschen Mut machte und Menschen aufrichten konnte, so sei Stolpe gewesen. Er war in der Nacht zum 29. Dezember 2019 im Alter von 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Abschied von Manfred Stolpe. Quelle: Soeren Stache/POOL-dpa-Zentralbild

Jubel in der Lausitz

Im Februar wird in der Lausitz gejubelt, über eine Entscheidung, auf die Brandenburg lange gehofft hatte: Der Chemiekonzern BASF baut im südbrandenburgischen Schwarzheide seine neue Fabrik für Batteriematerialien. Dort sollen künftig Kathoden für die Batterien von Elektroautos produziert werden. Damit wird Brandenburg neben der Tesla-Ansiedlung zum Land der Elektromobilität. Jetzt müssten nur noch die Märker von der neuen Antriebstechnologie überzeugt werden. Denn beim Elektroautokauf herrscht weiter große Zurückhaltung.

Disco in Grünheide

Im März herrscht in Grünheide bereits geschäftiges Treiben. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erwartet, dass der US-Elektroautobauer Tesla mit dem Bau seiner „Gigafabrik“ beginnt. Zur Grundsteinlegung soll auch Tesla-Chef Elon Musk kommen. Doch der schwebt erst später im Jahr, im September ein. Ein wenig fühlte man sich an Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ erinnert, als die exzentrische Milliardärin Claire Zachanassian in der Kleinstadt Güllen einschwebte und das Leben dort auf den Kopf stellte: In Grünheide heißt der nicht minder exzentrische Milliardär Elon Musk, der für einen mächtigen Medienauftrieb sorgt. Fast nebenbei verkündete Musk er später, dass in Grünheide neben dem Tesla-Werk auch noch die weltgrößte Batteriefabrik entstehen soll - nicht zu vergessen der „Rave Cave“ – die Mitarbeiter-Disco.

Elon Musk in Grünheide. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Grünes Licht in Schönefeld

Im April neigt sich eine schier unendliche Geschichte doch einem Ende zu: Die Baubehörde gibt für die Nutzung des BER grünes Licht. Die Eröffnung am 31. Oktober ist damit gesichert. An diesem Tag um 14 Uhr beginnt dann tatsächlich ein neues Zeitalter: Die lange Ära der Nicht-Eröffnung endet, de, der Flughafen BER wird den deutschen Comedy-Autoren als Spott-Gegenstand entrissen und seiner eigentlichen Bestimmung überführt. Vor allem die Besucherterrasse erfreut sich großer Beliebtheit. Viel zu sehen gibt es von dort aus indes nicht, zumal nach nur einem Monat Betrieb die neue Südbahn mangels Verkehr wieder geschlossen wurde. Der BER ist damit momentan ein Flughafen im Sinne der Klimaschutzbewegten. Alle anderen hoffen darauf, dass die große Reisefreiheit im neuen Jahr wieder gelebt werden kann.

Mach’s gut, Sunny!

Renate Krößer in dem Film "Solo Sunny". Quelle: DEFA-STIFTUNG DIETER LÜCK

Die Schauspielerin Renate Krößner ist tot. Nach kurzer Krankheit starb sie Ende Mai in Mahlow ( Teltow-Fläming). 75 Jahre wurde Krößner alt. Die Rolle ihres Lebens hatte sie 1980 in dem DEFA-Drama „Solo Sunny“ von Konrad Wolf. Für ihre unvergessliche Darbietung der Sängerin Ingrid „Sunny“ Sommer hatte sie 1980 ei der Berlinale einen Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhalten.

Als sie das Drehbuch zu „Sunny“ las, sagte sie später, habe sie gedacht: „Ach, wieder so ein Stoff, der nicht verfilmt wird, weil sie ihn verbieten werden.“ Wie zuvor schon „Feuer unter Deck“. Dass der letzte Film des großen Konrad Wolf ihr größter Erfolg wurde, war vor allem ein persönlicher Triumph. Politisch fiel ihr der Ruhm aber durchaus auf die Füße. Die DDR-Staatsführung sah es nicht gerne, dass sie im Westen so viel Lorbeer für „Sunny“ erhielt. Sunny hat die DDR überlebt.

Ein Fall für den Verfassungsschutz

Die gesamte Landesverband der AfD in Brandenburg wird ab sofort vom Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet. Die Behörde stuft die Partei im Juni als „Beobachtungsobjekt im Status eines Verdachtsfalls“ ein. Die Partei habe sich stets radikalisiert und werde von Bestrebungen dominiert, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet seien, meint Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller. Die AfD will sich gegen die Beobachtung wehren.

Angeln mit Twitch-Rekord

Im Internet ist Jens Heinz Richard Knossalla der unbestrittene Streaming König. Seinem Twitch-Kanal folgen fast anderthalb Millionen, zu Recht tritt er dort üblicherweise mit Krone auf. Im Juli schlug er mit dem Rapper Sido am Gollwitzer Badesee bei Brandenburg/Havel ein Angelcamp auf und ließ die Kameras alles live ins Netz funken. Sido dilettierte beim Wasserski und vernaschte Insekten, spezielle Zigaretten, die gegen Mücken helfen sollen, kreisten um das Lagerfeuer, Andreas Burani schaute vorbei, und Fische wurden natürlich auch gefangen. 72 Stunden dauerte der Angelausflug. 300.000 schauten in Spitzenzeiten zeitgleich zu – Twitch-Rekord in Deutschland.

Streamer "König Knossi" fordert Sido beim Angelcamp heraus. Ein Video über die Vorbereitungen ist auf Youtube zu sehen. Quelle: Screenshot Youtube

Bizarre Männerfreundschaft

Der inzwischen ehemalige AfD-Rechtsausleger Andreas Kalbitz (r.) schlug im Brandenburger Landtag nicht nur verbal um sich. Sein Parteifreund Dennis Hohloch (l.) durfte im August schmerzhafte Bekanntschaft mit der Kalbitz‘schen Schlagfertigkeit machen. Kalbitz begrüßte Hohloch derart überschwänglich, dass erst dessen Milz riss und dann der Geduldsfaden der Fraktion: Die Körperverletzung unter Parteifreunden war selbst den treuesten Kalbitz-Vasallen in der Landtagsfraktion zu viel. Ein erfahrener Box-Arzt zeigt sich im MAZ-Interview verwunder: So einfach reißt eine Milz nicht, sagt er.

Eine Seuche geht um in Brandenburg

Eine Seuche geht um in Brandenburg, sie hat ihren Ursprung aber nicht in China. Im September wurde die Afrikanische Schweinepest erstmals in Brandenburg bestätigt. Sperrgebiete wurden ausgewiesen, Zäune gezogen, Suchtrupps losgeschickt. Rund 350 an der Seuche verendete Wildschweine wurden bislang gefunden. Erst nachdem die Kernzone doppelt umzäunt wurde, begann die große Sauhatz. Auch mit Wildschweinfallen will man die Tiere stellen.

Soldaten der Bundeswehr suchen nach Fallwild. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Das kleine Volksfest zum großen Jubiläum

Das große Volksfest ist ausgeblieben: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung begrüßte Potsdam als Gastgeber der Einheits-Expo Gäste aus der ganzen Republik. In der Metropolishalle trafen sich am 3. Oktober die geladenen Gäste zur Einheits-Feierstunde, moderiert von Anna Loos und Günther Jauch, während Roland Kaiser und Mark Forster sangen. In der Innenstadt präsentierten sich die Bundesländer und ihre Eigenheiten in großen Glaskästen und im trockenen Potsdamer Stadtkanal leuchtete ein schwarz-rot-goldenes Einheitsherz. Zum beliebtesten Fotomotiv entwickelte sich aber eine Skulptur vor dem Landtag: Ein Trabi auf vier Füßen, dessen Originalvorlage in der Prager Botschaft in Tschechien steht.

Öl-Attacke

Auf eine Skulptur im Schloss Cecilienhof gab wie bereits auf der Berliner Museumsinsel eine Öl-Attacke. Wie im November bekannt wurde hatte ein Unbekannter unter anderem die Skulptur einer Amazone des Bildhauers Louis Tuaillon mit einer Ölflüssigkeit bespritzt. Die Ölspuren erstreckten sich vom Hals des Pferdes, auf dem die Kriegerin sitzt, bis auf deren Oberschenkel. Wie bei dem Anschlag in Berlin sei auch in Potsdam ein politischer Hintergrund denkbar, heißt es. Die Spuren konnten beseitigt werden.

Der Ehrenhof mit Rasen-Rotunde des Schlosses Cecilienhof im Neuen Garten. dpa-Bildfunk +++ Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Reue nach Wahlwerbung

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) entschuldigt sich Anfang Dezember für seine Wahlwerbung im Neuruppiner Bürgermeisterwahlkampf. Er sagt: „Asche auf mein Haupt.“ Die Plakatwerbung der SPD war mit dem Schriftzug „Ministerpräsident“ versehen worden. Hätte Woidke als „Landesvorsitzender der SPD“ für den Kandidaten seiner Partei Partei ergriffen, wäre das in Ordnung gegangen. So aber stellte die Werbung einen klaren Verstoß gegen die Regeln der Landesregierung dar. Beim parlamentarischen Nachspiel scheiterte aber der Versuch der Opposition, der Regierung deshalb eine Missbilligung auszusprechen. Dazu fehlten ihr die Mehrheiten.

Von Torsten Gellner