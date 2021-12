Potsdam

Wir hätten gerne weniger Schlagzeilen zum Coronavirus produziert. Doch die Seuche hielt auch 2021 das Land fest im Griff. Aber wie sagte einst der Fußball-Trainer Dragoslav Stepanovic: „Lebbe geht weider.“

Mit Impf und Schande

Wie groß waren die Hoffnungen, die auf den Start der Impfkampagne gesetzt wurden. Viele Brandenburger konnten es im Januar gar nicht abwarten, sich den lebensrettenden Piks zu holen. Kaum war die Impf-Hotline in Brandenburg geschaltet, brach sie zusammen. Mehr als 10.000 Anrufer am ersten Tag – vergeben wurden gerade einmal 400. Über Monate war die Impfkampagne von Pannen, Rückschlägen und überzogenen Erwartungen begleitet. Im März entzog Ministerpräsident Woidke Gesundheitsministerin Nonnemacher die alleinige Zuständigkeit. Das Innenministerium sprang mit ein. Doch die rote Laterne bei der Impfquote hat Brandenburg noch immer.

In der Stadthalle Falkensee entsteht das havelländische Impfzentrum. Quelle: Johanniter-Unfall-Hilfe/Jessica Schulz

Mord im Oberlinhaus

Es gibt Taten, für die man keine Worte findet. Es gibt Bilder, die diese Sprachlosigkeit transportieren. Vier leere, weiße Rollstühle stehen vor dem Altar der Potsdamer Nikolaikirche. Sie erinnern während des Trauergottesdienstes an die vier Menschen, die Potsdamer Oberlinhaus getötet wurden. Im Oktober beginnt vor dem Potsdamer Landgericht der Prozess gegen die mutmaßliche Täterin – eine 51-jährige Pflegerin.

In der Woche nach den Morden gedenkt Potsdam den getöteten Bewohnern des Oberlinhauses in der Nikolaikirche. Im Dezember wird die mutmaßliche Täterin, eine Pflegerin, zu 15 Jahren Haft verurteilt. Quelle: dpa/ Soeren Stache

Schluss mit dem Bombenalarm

Ende Mai wird der Druck zu groß: nach den Veröffentlichungen von Fahndungsfotos und etlichen Hinweisen stellt sich der mutmaßliche DHL-Erpresser der Polizei. Seit 2017 hatte der junge Mann Paketbomben in der Region verschickt, um den Paketdienstleister zu erpressen. Seine Forderung: eine Millionensumme in der Kryptowährung Bitcoin.

01.12.2017 in Potsdam: Der Weihnachtsmarkt wird gesperrt, um eines der Pakete des DHL-Erpressers zu entschärfen. Quelle: Christian Pörschmann

Auf der Flucht

Flucht über Belarus: Im Sommer kommen hunderte Flüchtlinge am Tag über Belarus und Polen nach Deutschland. Inzwischen schaffen es nur noch wenige. Brandenburgs Innenminister warnt jedoch: Die Situation könne sich jederzeit wiederholen.

Geflüchtete auf dem Gelände der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt. Quelle: dpa/Patrick Pleul

Abschied von Herbert Köfer

Ein Leben für die Bühne: Der Schauspieler Herbert Köfer stirbt im Alter von 100 Jahren. Zur Trauerfeier in Beelitz kommen zahlreiche Prominente. Köfer stand rund 80 Jahre lang auf der Bühne. Er galt als ältester aktiver Schauspieler der Welt.

Auf der Trauerfeier von Herbert Köfer am 17. August in Beelitz. Quelle: dpa/Bernd Settnik

Aus für Vestas

Aus für Vestas in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz): Im September kündigt der dänische Windradbauer die Schließung des Werks zum Jahresende an. 460 Beschäftigte sind betroffen. 19 Jahre lang produzierte das Unternehmen an dem Standort Rotorblätter. Die Ansiedlung galt als große Hoffnung für die vom Strukturwandel betroffene Lausitz, die schrittweise aus der Braunkohleverstromung aussteigt.

Vestas, der weltweit größte Hersteller von Windkraftanlagen, schließt sein Werk in Lauchhammer. Quelle: Jens Büttner

Abflug mit Hindernissen

Kommen Sie zeitig – sehr zeitig. Die erste echte Bewährungsprobe für den 2020 ans Netz gegangenen neuen Flughafen kommt im Herbst 2021. Erstmals steigen die Fluggastzahlen deutlich an – und am BER bricht Chaos aus. Vier Krankmeldungen im Check-in-Bereich einer Fluggesellschaft bringen das System ins Wanken. Viele verpassen ihren Flug oder müssen stundenlang auf ihr Gepäck warten. Der BER bleibt seinem Ruf als teurer Pannenflughafen treu. Jetzt sorgt Omikron für den nächsten Dämpfer. Die neue Flughafenchefin Aletta von Massenbach hält aber an ihrem Plan fest, im März das zweite Terminal zu öffnen.

In den Herbsteferien: Chaos am Flughafen BER. Quelle: dpa/Monika Skolimowska

Großer Auftritt

Warten auf Tesla: Die fast fertige Tesla-Fabrik öffnet im Oktober ihre Tore, Tausende werfen einen Blick ins Innere der ersten europäischen Elektro-Auto-Produktion des US-Unternehmers Elon Musk. Der lässt sich feiern wie ein Popstar. Das Warten auf die Genehmigung dauert an. In wenigen Tagen soll es nun soweit sein.

Elon Musk, Tesla-Chef, beim Tag der offenen Tür der Tesla Gigafactory in Grünheide. Quelle: dpa/Patrick Pleul

Buchpreis

Die blaue Frau: Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Potsdamer Autorin Antje Rávik Strubel. Die Jury lobte ihren Roman „Die blaue Frau“ als meisterhaft und atmosphärisch erzählte Geschichte über Machtmissbrauch.

Die Gewinnerin des Buchpreises, Antje Ravik Strubel, in Frankfurt. Quelle: dpa/Sebastian Gollnow

Mann ohne Erinnerung

Suche nach der Wahrheit: Mit 101 Jahren sitzt Josef S. vor Gericht – und die Weltöffentlichkeit schaut zu. In einer umgebauten Turnhalle in Brandenburg/Havel soll sich der ehemalige SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen verantworten. Ihm wird Beihilfe zum Mord an 3518 Häftlingen vorgeworfen. Er selbst kann oder will sich nicht erinnern.

Der mutmaßliche KZ-Wachmann Josef S. im Dezember 2021 in Brandenburg an der Havel. Quelle: dpa/Fabian Sommer

Bluttat in Senzig

8. Dezember 2021 Königs Wusterhausen: In diesem Haus im Ortsteil Senzig wurden die Leichen von drei Kindern und deren Eltern gefunden. Quelle: Bernd Friedel/ Imago Images

Die Polizei entdeckt in einem Haus in Senzig (Dahme-Spreewald) fünf Tote. Der Vater soll Frau und drei Kinder und dann sich selbst getötet haben. Ein Abschiedsbrief liefert erste Hinweise. Offenbar hatte sich der Mann in Impfgegner-Foren radikalisiert und eine Verhaftung wegen eines gefälschten Impfpasses befürchtet. „Ich bin bereit mich mit allem was ich aufzubieten habe zu wehren“, schrieb der 40-jährige Devid R. in einem dieser Foren des Messenger-Dienstes Telegram.

Von Torsten Gellner