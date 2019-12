Das war das Jahr 2019 in Brandenburg

Potsdam

2019 wird nicht nur als Superwahljahr in Erinnerung bleiben, in dem die Brandenburger mindestens dreimal an die Urnen gerufen wurden, nämlich zur Kommunal, Europa- und Landtagswahlen. 2019 war ein Jahr, in dem sich die Klimaproteste auch in Brandenburg etablierten, in dem die Bauern erneut eine karge Ernte einfuhren, und in dem erneut die Wälder brannten.

In der Lausitz überschlugen sich die Ereignisse. Die Kohle-Kumpel bangten um ihre Jobs, die Kohlekommission legte sich auf einen Kohleausstieg bis 2038 fest, ein Ministeriumsumzug in die Lausitz wurde wieder abgesagt, und im November kamen die Klima-Aktivisten aus Berlin für eine Stippvisite.

Zur Galerie Königlicher Besuch, brennende Wälder, protestierende Landwirte, ein Flughafen in Wartestellung und eine spannende Landtagswahl: So bunt war das Jahr 2018 in Brandenburg.

Im Frühjahr erhielt Brandenburg erst Besuch von der Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg, dann royalen Besuch aus den Niederlanden. Im Herbst besuchte dann Tesla-Chef Elon-Musk Berlin und verkündete den Bau seiner Gigafabrik im märkischen Grünheide. Zeitgleich handelten SPD, CDU und Grüne den Kenia-Koalitionsvertrag aus, während sich AfD-Chef Andreas Kalbitz auf seine neue Rolle als Oppositionsführer einstellte.

Von Torsten Gellner